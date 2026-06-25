Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for June 1, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for June 1, 2026

By
Michael Carpenter
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Franklin Property transfers

Check out the latest Real Estate Property Transfers for Franklin in Williamson County for June 1-5, 2026, to see which homes and properties changed hands, and what they sold for. To learn more about buying or selling a home, contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

SubdivisionProperty AddressCityZipcode
$2,240,000Stockett Creek Sec 1 Pb 45 Pg 264041 Ayleworth LnFranklin37069
$419,000Brentwood Pointe 3 Pb 31 Pg 831637 Brentwood PointeFranklin37067
$18,000,0001247 Hillview LnFranklin37064
$405,000Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Cb506 Clearbrook CtFranklin37064
$1,150,000Sullivan Farms Sec F Pb 27 Pg 113115 Allyson LnFranklin37064
$442,5005675 Natchez Trace RdFranklin37064
$1,250,000Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6205 Cheltenham AveFranklin37064
$1,900,000Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326029 Lookaway CirFranklin37067
$725,000Downs Boulevard Prop Pb 42 Pg 44390 Downs BlvdFranklin37064
$1,175,000Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100104 Mealer StFranklin37067
$758,000Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34504 Ridgestone DrFranklin37064
$1,520,000Ralston Row Pb 61 Pg 57408 Dragonfly CtFranklin37064
$552,9002009 Moultrie CirFranklin37064
$2,260,000Bonterra Pb 79 Pg 1497109 Bonterra DrFranklin37064
$835,000Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 662041 Riley Park DrFranklin37064
$797,000Cobblestone Court Pb 7 Pg 131232 Pebble Glen DrFranklin37064
$484,000Cadet Homes Pb 4 Pg 35105 Regiment CtFranklin37064
$1,400,000James Sub Pb 2 Pg 10 Block B314 James AveFranklin37064
$998,000Highlands @ Ladd Park Sec10 Pb 57 Pg 131457 Avon River RdFranklin37064
$576,100Riverview Park Sec 10-B Pb 9 Pg 31308 Stonegate DrFranklin37064
$2,400,000River Landing Sec 5 Pb 29 Pg 147829 Highgrove CirFranklin37069
$1,150,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68105 Riverwood DrFranklin37069
$4,350,0005222 Stillhouse Hollow RdFranklin37064
$730,000Dallas Downs Sec 7 Pb 15 Pg 72190 Heathersett DrFranklin37064
$2,368,341Century Ind Park Sec 2 Pb 5 Pg 85107 Century CtFranklin37064
$850,000Montpier Farms Sec 5 Pb 4 Pg 961301 Natchez RdFranklin37069
$2,480,000Harts Landmark Pb 60 Pg 102301 Harts Landmark DrFranklin37069
$395,000Liberty PkFranklin37064
$1,350,000Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137429 Beauchamp CirFranklin37067
$1,627,450Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38128 Morris StFranklin37064
$649,900Twin Oaks Pb 11 Pg 7215 Devrow CtFranklin37064
$890,780Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053126 Long Branch CirFranklin37064
$1,360,000Richard Pb 15 Pg 354216 Crowder RdFranklin37064
$2,134,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 619021 Keats StFranklin37064
$865,000Amelia Park Sec5 Pb 66 Pg 1441055 Amelia Park DrFranklin37067
$1,350,0002359 Lewisburg PkFranklin37067
$700,000Rolling Hills Community Church IncWerthan CirFranklin37064
$837,578Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 662061 Riley Park DrFranklin37064
$2,500,0003192 Boxley Valley RdFranklin37064
$749,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128453 Herringbone CtFranklin37064
$449,900Prescott Place @ Fieldstone Farms Condos Ph3 Sec6 Pb 24 Pg 3676 Cromford PlFranklin37069
$1,300,000St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 886544 Kelleys PlaceFranklin37064
$6,900,000Hale Brenda Franks Pb 75 Pg 594090 Natchez Ridge Pvt LnFranklin37064
$470,0005675 Natchez Trace RdFranklin37064
$1,300,000Temple Hills Sec 3 Pb 5 Pg 65106 Doral DrFranklin37069
$1,866,000Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 721627 Championship BlvdFranklin37064
$401,000Hill Est Pb 2 Pg 42 Block C217 Walnut DrFranklin37064
$1,315,000Daventry Sec1 Pb 71 Pg 1293233 Chase Point DrFranklin37067
$647,000Generals Retreat Pb 4333 Pg 472147 Generals Retreat PlFranklin37064
$1,280,000Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 701650 Townsend BlvdFranklin37064
$2,725,000Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 1233705 Lechlade Pvt CtFranklin37069
$882,500Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 532063 Rural Plains CirFranklin37064
$2,000,000Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 346321 Turkey Foot CtFranklin37067
$1,100,000Dunwoody Commons Sec 1 Pb 21 Pg 62508 Dunwoody CtFranklin37069
$970,000Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 961175 Westhaven BlvdFranklin37064
$2,100,000Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 1116521 Stableford LnFranklin37069
$520,000Fieldstone Farms Sec J Pb 14 Pg 34308 Montrose CtFranklin37069
$560,000Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97516 Clover Leaf LnFranklin37067
$1,600,000Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 491007 Kathryn AveFranklin37064
$795,000Forrest Crossing Sec 12-B Pb 20 Pg 20412 Royal CrossingFranklin37064
$799,000Andover Sec 2 Pb 25 Pg 78307 Fletcher CtFranklin37067
$460,000Brentwood Pointe 3 Pb 21 Pg 41 Block C0161551 Brentwood PointeFranklin37064
$710,000Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 391404 Buckingham CirFranklin37064
$1,250,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92639 Band DrFranklin37064
$485,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16018 Sunrise CirFranklin37064
$485,000Residences Of Grant Park723 Grant Park CtFranklin37067
$1,125,000Charlton Green Sec 3 Pb 7 Pg 3107 Ashlawn CtFranklin37064
$1,650,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1372001 General Martin LnFranklin37064
$560,000Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 602043 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,200,000Fieldstone Farms Sec Q-5 Pb 24 Pg 89617 Pendlebury Park PlFranklin37069
$1,299,999Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 1261012 Clifton StFranklin37064
$970,000Forest Home Farms Sec 3 Pb 4 Pg 591134 Barrel Spgs Hollow RdFranklin37069
$550,000Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 972204 Falcon Creek DrFranklin37067
$875,000Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 643078 Hathaway StFranklin37064
$650,000Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 1471164 Buckingham CirFranklin37064
$950,000Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84387 Pennystone CirFranklin37067
$1,325,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92637 Band DrFranklin37064
$5,500,000Legends Ridge Sec 6 Pb 26 Pg 11692 Legends Crest DrFranklin37069
$875,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1379029 Berry Farms CrossingFranklin37064
$1,165,000Westfield Pb 3 Pg 33102 Hamlet DrFranklin37064
$669,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351004 Chapel CtFranklin37069
$1,050,000Forrest Crossing Sec 8-C Pb 25 Pg 56821 N Hampton CvFranklin37064
$985,000Monticello Sec 5-B Pb 21 Pg 080261 Poteat PlFranklin37064

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