Real Estate Property Transfers in Franklin for June 1, 2026

Check out the latest Real Estate Property Transfers for Franklin in Williamson County for June 1-5, 2026, to see which homes and properties changed hands, and what they sold for. To learn more about buying or selling a home, contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Subdivision
|Property Address
|City
|Zipcode
|$2,240,000
|Stockett Creek Sec 1 Pb 45 Pg 26
|4041 Ayleworth Ln
|Franklin
|37069
|$419,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 31 Pg 83
|1637 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$18,000,000
|1247 Hillview Ln
|Franklin
|37064
|$405,000
|Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Cb
|506 Clearbrook Ct
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Sullivan Farms Sec F Pb 27 Pg 113
|115 Allyson Ln
|Franklin
|37064
|$442,500
|5675 Natchez Trace Rd
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6
|205 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6029 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$725,000
|Downs Boulevard Prop Pb 42 Pg 44
|390 Downs Blvd
|Franklin
|37064
|$1,175,000
|Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100
|104 Mealer St
|Franklin
|37067
|$758,000
|Forrest Crossing Sec 4 Pb 11 Pg 34
|504 Ridgestone Dr
|Franklin
|37064
|$1,520,000
|Ralston Row Pb 61 Pg 57
|408 Dragonfly Ct
|Franklin
|37064
|$552,900
|2009 Moultrie Cir
|Franklin
|37064
|$2,260,000
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7109 Bonterra Dr
|Franklin
|37064
|$835,000
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 66
|2041 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$797,000
|Cobblestone Court Pb 7 Pg 131
|232 Pebble Glen Dr
|Franklin
|37064
|$484,000
|Cadet Homes Pb 4 Pg 35
|105 Regiment Ct
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|James Sub Pb 2 Pg 10 Block B
|314 James Ave
|Franklin
|37064
|$998,000
|Highlands @ Ladd Park Sec10 Pb 57 Pg 131
|457 Avon River Rd
|Franklin
|37064
|$576,100
|Riverview Park Sec 10-B Pb 9 Pg 31
|308 Stonegate Dr
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|River Landing Sec 5 Pb 29 Pg 147
|829 Highgrove Cir
|Franklin
|37069
|$1,150,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|105 Riverwood Dr
|Franklin
|37069
|$4,350,000
|5222 Stillhouse Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$730,000
|Dallas Downs Sec 7 Pb 15 Pg 72
|190 Heathersett Dr
|Franklin
|37064
|$2,368,341
|Century Ind Park Sec 2 Pb 5 Pg 85
|107 Century Ct
|Franklin
|37064
|$850,000
|Montpier Farms Sec 5 Pb 4 Pg 96
|1301 Natchez Rd
|Franklin
|37069
|$2,480,000
|Harts Landmark Pb 60 Pg 10
|2301 Harts Landmark Dr
|Franklin
|37069
|$395,000
|Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137
|429 Beauchamp Cir
|Franklin
|37067
|$1,627,450
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|128 Morris St
|Franklin
|37064
|$649,900
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|215 Devrow Ct
|Franklin
|37064
|$890,780
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3126 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,360,000
|Richard Pb 15 Pg 35
|4216 Crowder Rd
|Franklin
|37064
|$2,134,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|9021 Keats St
|Franklin
|37064
|$865,000
|Amelia Park Sec5 Pb 66 Pg 144
|1055 Amelia Park Dr
|Franklin
|37067
|$1,350,000
|2359 Lewisburg Pk
|Franklin
|37067
|$700,000
|Rolling Hills Community Church Inc
|Werthan Cir
|Franklin
|37064
|$837,578
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 66
|2061 Riley Park Dr
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|3192 Boxley Valley Rd
|Franklin
|37064
|$749,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|453 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$449,900
|Prescott Place @ Fieldstone Farms Condos Ph3 Sec6 Pb 24 Pg 36
|76 Cromford Pl
|Franklin
|37069
|$1,300,000
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|6544 Kelleys Place
|Franklin
|37064
|$6,900,000
|Hale Brenda Franks Pb 75 Pg 59
|4090 Natchez Ridge Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$470,000
|5675 Natchez Trace Rd
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Temple Hills Sec 3 Pb 5 Pg 65
|106 Doral Dr
|Franklin
|37069
|$1,866,000
|Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 72
|1627 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$401,000
|Hill Est Pb 2 Pg 42 Block C
|217 Walnut Dr
|Franklin
|37064
|$1,315,000
|Daventry Sec1 Pb 71 Pg 129
|3233 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$647,000
|Generals Retreat Pb 4333 Pg 472
|147 Generals Retreat Pl
|Franklin
|37064
|$1,280,000
|Westhaven Sec 39 Pb 60 Pg 70
|1650 Townsend Blvd
|Franklin
|37064
|$2,725,000
|Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 123
|3705 Lechlade Pvt Ct
|Franklin
|37069
|$882,500
|Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53
|2063 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$2,000,000
|Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34
|6321 Turkey Foot Ct
|Franklin
|37067
|$1,100,000
|Dunwoody Commons Sec 1 Pb 21 Pg 62
|508 Dunwoody Ct
|Franklin
|37069
|$970,000
|Westhaven Section 17 Pb 48 Pg 96
|1175 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$2,100,000
|Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 111
|6521 Stableford Ln
|Franklin
|37069
|$520,000
|Fieldstone Farms Sec J Pb 14 Pg 34
|308 Montrose Ct
|Franklin
|37069
|$560,000
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|516 Clover Leaf Ln
|Franklin
|37067
|$1,600,000
|Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49
|1007 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$795,000
|Forrest Crossing Sec 12-B Pb 20 Pg 20
|412 Royal Crossing
|Franklin
|37064
|$799,000
|Andover Sec 2 Pb 25 Pg 78
|307 Fletcher Ct
|Franklin
|37067
|$460,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 21 Pg 41 Block C016
|1551 Brentwood Pointe
|Franklin
|37064
|$710,000
|Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39
|1404 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|639 Band Dr
|Franklin
|37064
|$485,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6018 Sunrise Cir
|Franklin
|37064
|$485,000
|Residences Of Grant Park
|723 Grant Park Ct
|Franklin
|37067
|$1,125,000
|Charlton Green Sec 3 Pb 7 Pg 3
|107 Ashlawn Ct
|Franklin
|37064
|$1,650,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|2001 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$560,000
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|2043 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Fieldstone Farms Sec Q-5 Pb 24 Pg 89
|617 Pendlebury Park Pl
|Franklin
|37069
|$1,299,999
|Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126
|1012 Clifton St
|Franklin
|37064
|$970,000
|Forest Home Farms Sec 3 Pb 4 Pg 59
|1134 Barrel Spgs Hollow Rd
|Franklin
|37069
|$550,000
|Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97
|2204 Falcon Creek Dr
|Franklin
|37067
|$875,000
|Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64
|3078 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$650,000
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|1164 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$950,000
|Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84
|387 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$1,325,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|637 Band Dr
|Franklin
|37064
|$5,500,000
|Legends Ridge Sec 6 Pb 26 Pg 11
|692 Legends Crest Dr
|Franklin
|37069
|$875,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|9029 Berry Farms Crossing
|Franklin
|37064
|$1,165,000
|Westfield Pb 3 Pg 33
|102 Hamlet Dr
|Franklin
|37064
|$669,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1004 Chapel Ct
|Franklin
|37069
|$1,050,000
|Forrest Crossing Sec 8-C Pb 25 Pg 56
|821 N Hampton Cv
|Franklin
|37064
|$985,000
|Monticello Sec 5-B Pb 21 Pg 080
|261 Poteat Pl
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter