Real Estate Property Transfers in Franklin for July 3, 2023

By
Michael Carpenter
-
house with for sale sign

See property transfers in Franklin Tennessee for July 3-7, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$949,900.00Willowsprings Sec 1400 Verandah LnFranklin37064
$1,260,000.00Barrington609 Burton DrFranklin37067
$730,000.00Fieldstone Farms Sec F-23019 Burlington PassFranklin37069
$830,000.00Mckays Mill Section 371416 Chantilly LnFranklin37067
$899,900.00Parker Branch RdFranklin37067
$610,000.00Mckays Mill Sec 161502 Decatur CirFranklin37067
$1,117,500.00Leipers Fork5519 Joseph StFranklin37064
$1,050,000.00Mckays Mill Sec 311102 Kirkwood DrFranklin37067
$1,300,000.00Leeland1145 Warrior DrFranklin37064
$356,750.00Colony House Condo1100 W Main St #e-8Franklin37064
$1,069,579.00St Marlo Sec25644 Winslet DrFranklin37064
$735,000.003911 Mobleys Cut RdFranklin37064
$1,484,000.00Harts Landmark2104 Casterline CtFranklin37069
$1,060,000.00Westhaven Sec 419159 Keats StFranklin37064
$1,700,000.00203 2nd Ave SFranklin37064
$400,000.001519 Coleman RdFranklin37064
$2,800,000.00Lewisburg Pike And Berry Circle304 Berry CirFranklin37064
$309,000.00Laurelwood601 Boyd Mill Ave #m-7Franklin37064
$2,170,000.00Westhaven Sec 41700 Championship BlvdFranklin37064
$6,800,000.00Hill Est300 Sycamore DrFranklin37064
$1,675,000.00Kinnard Springs Sec 1 B3210 Kinnard Springs RdFranklin37064
$609,000.00Through The Green Sec21620 Shadow Green DrFranklin37064
$1,250,000.00Breezeway Sec 2436 Victorian Park CirFranklin37067
$950,000.00Cottonwood Est191 Riverwood DrFranklin37069
$1,350,000.00Hillsboro Cove Llc1617 Old Hillsboro RdFranklin37069
$2,400,000.00234 5th Ave NFranklin37064
$1,680,000.00Legends Ridge Add Sec 11008 Chapel Lake CirFranklin37069
$845,000.00Berry Farms Town Center Sec 11021 Rural Plains CirFranklin37064
$600,000.00Dallas Downs Sec 182529 Winder DrFranklin37064
$1,100,000.00245 3rd Ave NFranklin37064
$760,000.00Sullivan Farms Sec E123 Abercairn DrFranklin37064
$2,085,000.00Everbright212 Everbright AveFranklin37064
$426,500.00101 Ewingville DrFranklin37064
$769,900.00Villages @ Southbrooke Sec12055 Hollydale AlleyFranklin37064
$700,000.00Dallas Downs Sec 6109 Heathersett DrFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here