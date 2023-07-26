Real Estate Property Transfers in Franklin for July 3, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for July 3-7, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$949,900.00
|Willowsprings Sec 1
|400 Verandah Ln
|Franklin
|37064
|$1,260,000.00
|Barrington
|609 Burton Dr
|Franklin
|37067
|$730,000.00
|Fieldstone Farms Sec F-2
|3019 Burlington Pass
|Franklin
|37069
|$830,000.00
|Mckays Mill Section 37
|1416 Chantilly Ln
|Franklin
|37067
|$899,900.00
|Parker Branch Rd
|Franklin
|37067
|$610,000.00
|Mckays Mill Sec 16
|1502 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$1,117,500.00
|Leipers Fork
|5519 Joseph St
|Franklin
|37064
|$1,050,000.00
|Mckays Mill Sec 31
|1102 Kirkwood Dr
|Franklin
|37067
|$1,300,000.00
|Leeland
|1145 Warrior Dr
|Franklin
|37064
|$356,750.00
|Colony House Condo
|1100 W Main St #e-8
|Franklin
|37064
|$1,069,579.00
|St Marlo Sec2
|5644 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$735,000.00
|3911 Mobleys Cut Rd
|Franklin
|37064
|$1,484,000.00
|Harts Landmark
|2104 Casterline Ct
|Franklin
|37069
|$1,060,000.00
|Westhaven Sec 41
|9159 Keats St
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|203 2nd Ave S
|Franklin
|37064
|$400,000.00
|1519 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$2,800,000.00
|Lewisburg Pike And Berry Circle
|304 Berry Cir
|Franklin
|37064
|$309,000.00
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #m-7
|Franklin
|37064
|$2,170,000.00
|Westhaven Sec 4
|1700 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$6,800,000.00
|Hill Est
|300 Sycamore Dr
|Franklin
|37064
|$1,675,000.00
|Kinnard Springs Sec 1 B
|3210 Kinnard Springs Rd
|Franklin
|37064
|$609,000.00
|Through The Green Sec2
|1620 Shadow Green Dr
|Franklin
|37064
|$1,250,000.00
|Breezeway Sec 2
|436 Victorian Park Cir
|Franklin
|37067
|$950,000.00
|Cottonwood Est
|191 Riverwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,350,000.00
|Hillsboro Cove Llc
|1617 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$2,400,000.00
|234 5th Ave N
|Franklin
|37064
|$1,680,000.00
|Legends Ridge Add Sec 1
|1008 Chapel Lake Cir
|Franklin
|37069
|$845,000.00
|Berry Farms Town Center Sec 1
|1021 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Dallas Downs Sec 18
|2529 Winder Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|245 3rd Ave N
|Franklin
|37064
|$760,000.00
|Sullivan Farms Sec E
|123 Abercairn Dr
|Franklin
|37064
|$2,085,000.00
|Everbright
|212 Everbright Ave
|Franklin
|37064
|$426,500.00
|101 Ewingville Dr
|Franklin
|37064
|$769,900.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|2055 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$700,000.00
|Dallas Downs Sec 6
|109 Heathersett Dr
|Franklin
|37064