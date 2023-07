Real Estate Property Transfers in Franklin for July 3, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for July 3-7, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $949,900.00 Willowsprings Sec 1 400 Verandah Ln Franklin 37064 $1,260,000.00 Barrington 609 Burton Dr Franklin 37067 $730,000.00 Fieldstone Farms Sec F-2 3019 Burlington Pass Franklin 37069 $830,000.00 Mckays Mill Section 37 1416 Chantilly Ln Franklin 37067 $899,900.00 Parker Branch Rd Franklin 37067 $610,000.00 Mckays Mill Sec 16 1502 Decatur Cir Franklin 37067 $1,117,500.00 Leipers Fork 5519 Joseph St Franklin 37064 $1,050,000.00 Mckays Mill Sec 31 1102 Kirkwood Dr Franklin 37067 $1,300,000.00 Leeland 1145 Warrior Dr Franklin 37064 $356,750.00 Colony House Condo 1100 W Main St #e-8 Franklin 37064 $1,069,579.00 St Marlo Sec2 5644 Winslet Dr Franklin 37064 $735,000.00 3911 Mobleys Cut Rd Franklin 37064 $1,484,000.00 Harts Landmark 2104 Casterline Ct Franklin 37069 $1,060,000.00 Westhaven Sec 41 9159 Keats St Franklin 37064 $1,700,000.00 203 2nd Ave S Franklin 37064 $400,000.00 1519 Coleman Rd Franklin 37064 $2,800,000.00 Lewisburg Pike And Berry Circle 304 Berry Cir Franklin 37064 $309,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #m-7 Franklin 37064 $2,170,000.00 Westhaven Sec 4 1700 Championship Blvd Franklin 37064 $6,800,000.00 Hill Est 300 Sycamore Dr Franklin 37064 $1,675,000.00 Kinnard Springs Sec 1 B 3210 Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $609,000.00 Through The Green Sec2 1620 Shadow Green Dr Franklin 37064 $1,250,000.00 Breezeway Sec 2 436 Victorian Park Cir Franklin 37067 $950,000.00 Cottonwood Est 191 Riverwood Dr Franklin 37069 $1,350,000.00 Hillsboro Cove Llc 1617 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $2,400,000.00 234 5th Ave N Franklin 37064 $1,680,000.00 Legends Ridge Add Sec 1 1008 Chapel Lake Cir Franklin 37069 $845,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 1021 Rural Plains Cir Franklin 37064 $600,000.00 Dallas Downs Sec 18 2529 Winder Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 245 3rd Ave N Franklin 37064 $760,000.00 Sullivan Farms Sec E 123 Abercairn Dr Franklin 37064 $2,085,000.00 Everbright 212 Everbright Ave Franklin 37064 $426,500.00 101 Ewingville Dr Franklin 37064 $769,900.00 Villages @ Southbrooke Sec1 2055 Hollydale Alley Franklin 37064 $700,000.00 Dallas Downs Sec 6 109 Heathersett Dr Franklin 37064