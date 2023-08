Real Estate Property Transfers in Franklin for July 28, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for July 28 through August 4, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,145,217 Terravista Sec2 5092 Terravista Ln Franklin 37064 $932,500 Berry Farms Town Center Sec 1 94 Poplar St Franklin 37064 $689,500 Echelon Sec2 4031 Tomich Dr Franklin 37064 $820,000 Sullivan Farms Sec B 318 Braveheart Dr Franklin 37064 $569,990 2002 Township Pvt Dr Franklin 37064 $559,990 1031 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064 $487,500 Boyd Mill Est Sec 1 2304 Mallard Ct Franklin 37064 $610,000 Fieldstone Farms Sec L 320 Cannonade Cir Franklin 37069 $323,900 Franklin Green Sec 12 3165 Winberry Dr Franklin 37064 $2,649,900 Stone Valley 3011 Stone Valley Pvt Ln Franklin 37064 $752,000 Hunting Creek Farms 1111 Deer Lake Rd Franklin 37069 $890,000 Avalon Sec 7 364 Pennystone Cir Franklin 37067 $395,900 Westhaven Sec60 1925 Eliot Rd Franklin 37064 $395,900 Westhaven Sec60 1931 Eliot Rd Franklin 37064 $2,100,000 5586 Boy Scout Rd Franklin 37064 $582,990 2042 Township Pvt Dr Franklin 37064 $575,990 2018 Township Pvt Dr Franklin 37064 $393,500 Idlewood 103 Alexander Dr Franklin 37064 $1,810 3465 Carothers Pkwy Franklin 37064 $12,507 3453 Carothers Pkwy Franklin 37064 $1,199,000 October Park 2001 Orange Leaf Cir Franklin 37067 $526,450 Forrest Crossing Sec 12 1166 Culpepper Cir Franklin 37064 $2,135,453 Natures Landing 3013 Natures Landing Dr Franklin 37064 $1,055,657 St Marlo Sec3 6408 Paisley Ct Franklin 37064 $13,298,520 S Carothers Rd Franklin 37064 $589,900 Franklin Green Ph 1 Sec 1 3210 Calvin Ct Franklin 37064 $569,000 Dallas Downs Sec 6 117 Heathersett Dr Franklin 37064 $1,455,000 Sneed Rd W Franklin 37069 $810,000 Jamison Station Condos 324 Liberty Pk #233 Franklin 37064 $400,000 Gnapp Jow Property Pinewood Rd Franklin 37064 $589,900 Simmons Ridge Sec5 3055 Blueberry Ln Franklin 37064 $548,000 Riverview Park Sec 4 515 Countrywood Dr Franklin 37064 $404,500 Riverview Park Sec 5-b 537 Riverview Dr Franklin 37064 $2,000,000 Laurelbrooke Sec 7 1468 Willowbrooke Cir Franklin 37069 $699,900 Ashton Park Sec 2 1130 Frenchtown Ln Franklin 37067 $758,000 Rogersshire Sec 2 602 Dunbrooke Ct Franklin 37064 $700,000 Buckingham Park Sec 5 504 Prince Of Wales Ct Franklin 37064 $385,000 Rebel Meadows Sec 4 828 Rebel Cir Franklin 37064 $569,990 2014 Township Pvt Dr Franklin 37064 $535,000 Stream Valley Sec17 1013 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,031,762 Terravista Sec1 5052 Terravista Ln Franklin 37064 $934,973 Villages @ Southbrooke Sec3 1085 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $2,423,960 Westhaven Sec61 2026 Eliot Rd Franklin 37064 $1,350,000 West End Circle 601 West End Cir Franklin 37064 $999,000 Willowsprings Sec 1 779 Willowsprings Blvd Franklin 37064 $527,500 Boyd Mill Est Sec 1 1201 Twin Oaks Dr Franklin 37064 $985,900 Westhaven Sec 3 126 Pearl St Franklin 37064 $420,500 Mckays Mill Sec 34 1035 Park Run Dr Franklin 37067 $580,000 Liberty Hills Sec 3 508 Dale Ct Franklin 37067 $188,000 Villages @ Southbrooke Sec3 1127 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $775,000 Sun Valley Est Sec 1 201 Foxwood Ln Franklin 37069 $700,000 Stream Valley Sec16 4007 Ledgebrook Dr Franklin 37064 $505,000 Boyd Mill Est Sec 1 2105 Quail Ct Franklin 37064 $550,000 Franklin Green Sec 6 3217 Dark Woods Dr Franklin 37064 $850,000 Tap Root Hills Sec2 2042 Nolencrest Way Franklin 37067 $500,000 Hill Est 301 Ash Dr Franklin 37064 $1,125,000 Oakwood Est Sec 2 2203 Creekside Ct Franklin 37064 $725,000 Cottonwood Est 136 Riverwood Dr Franklin 37069 $200,000 Green E E 926 Green St Franklin 37064 $380,000 Tohrner & Cannon Addn 300 Natchez St Franklin 37064 $1,412,500 Westhaven Sec57 3085 Conar St Franklin 37064 $550,000 Stream Valley Sec16 5018 Birchcroft Ln Franklin 37064 $445,901 Fieldstone Farms Sec J 102 Meridian Ct Franklin 37069 $645,000 Royal Oaks Sec 1 212 London Ln Franklin 37067