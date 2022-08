Real Estate Property Transfers in Franklin for July 25, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for July 25-29, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $525,000.00 Riverview Park Sec 10-b 242 Turnbrook Ln Franklin 37064 $1,550,000.00 Hurstbourne Park Sec3 344 Mealer St Franklin 37067 $2,120,276.00 Splendor Ridge 119 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $1,232,455.00 Westhaven Sec59 6040 Camberley St Franklin 37064 $796,000.00 Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 417 Valley View Dr Franklin 37064 $789,900.00 Highlands @ Ladd Park Sec23 849 Fontwell Ln Franklin 37064 $840,000.00 Polk Place Sec 8 279 Noah Dr Franklin 37064 $1,775,000.00 Chardonnay Sec 2 9013 Chardonnay Tr Franklin 37067 $500,000.00 Prescott Place Ph 1 56 Banwell Park Franklin 37069 $380,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1323 Mallard Dr Franklin 37064 $1,449,000.00 Carlisle Sec 2 1100 Stone Mill Ln Franklin 37064 $1,100,000.00 Westhaven Sec 41 9123 Keats St Franklin 37064 $1,100,800.00 Mayberry Station Sec 3-b 1437 Ridley Dr Franklin 37064 $675,000.00 Heatherwood Hills Sec 2 101 Dogwood Ln Franklin 37064 $665,550.00 Eagles Glen Sec 1 141 Eagles Glen Dr Franklin 37067 $550,000.00 Rogersshire Sec 2 607 Dunbrooke Ct Franklin 37064 $750,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec27 966 Ryecroft Ln Franklin 37064 $923,000.00 Ashton Park Sec 1 512 Eden Park Dr Franklin 37067 $2,235,000.00 Crews Charles E Jr 5888 Pinewood Rd Franklin 37064 $363,750.00 Magnolia Place 409 Alexander Dr Franklin 37064 $299,900.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #i-104 Franklin 37064 $485,000.00 Fieldstone Farms Sec K-2 808 Brandyleigh Ct Franklin 37069 $1,169,800.00 Avalon Sec 6 429 Wandering Trl Franklin 37067 $764,250.00 Dallas Downs Sec 16 114 Generals Way Ct Franklin 37064 $609,000.00 Dallas Downs Sec 21 2280 Winder Cir Franklin 37064 $1,300,000.00 Westhaven Sec53 1061 Calico St Franklin 37064 $900,000.00 Temple Hills Sec 6-a 150 N Berwick Ln Franklin 37069 $954,000.00 Cottonwood Est 151 Cottonwood Dr Franklin 37069 $620,000.00 Magnolia Place 1019 Del Rio Ct Franklin 37069 $1,100,000.00 Brownstones Office Condos 3325 Aspen Grove Dr #201 Franklin 37067 $1,710,000.00 3336 Floyd Rd Franklin 37064 $811,001.00 Highlands @ Ladd Park Sec30 113 Snowden St E Franklin 37064 $1,299,900.00 Highlands @ Ladd Park Sec18 140 Barlow Dr Franklin 37064 $1,089,000.00 Westhaven Sec50 2018 Erwin St Franklin 37064 $525,000.00 Heritage Manor 726 Heritage Ct Franklin 37067 $975,000.00 Cheekwood Sec 2 207 Cheekwood Ct Franklin 37069 $725,000.00 Westhaven Sec 15 106 Front St #22 Franklin 37064 $840,000.00 St Marlow Sec1 Duquette Dr Franklin 37064 $394,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 4205 Franklin 37064 $1,815,000.00 Ashton Park Sec 1 137 Allenhurst Cir Franklin 37067 $775,000.00 Fieldstone Farms Sec D-4 2405 Manderly Trl Franklin 37069 $1,327,000.00 Willowsprings Sec 5 333 Whitewater Way Franklin 37064 $610,000.00 Forrest Crossing Sec 12 1128 Culpepper Cir Franklin 37064 $540,000.00 Maplewood Sec 1 219 Jennette Pl Franklin 37064 $595,000.00 Dallas Downs Sec 18 2501 Winder Dr Franklin 37064 $875,000.00 Cottonwood Est 131 Riverwood Dr Franklin 37069 $297,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 4101 Franklin 37064 $439,000.00 Del Rio Commons 1141 Magnolia Dr Franklin 37064 $319,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 4302 Franklin 37064