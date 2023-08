Real Estate Property Transfers in Franklin for July 24, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for July 24-28 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $771,500 Forrest Crossing Sec 6 440 Ridgestone Dr Franklin 37064 $855,000 Polk Place Sec 10 233 Sontag Dr Franklin 37064 $470,000 Andover Sec 1 744 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $925,000 Tap Root Hills Sec2 2012 Nolencrest Way Franklin 37067 $760,000 Polk Place Sec 6 129 Sontag Dr Franklin 37064 $1,786,020 Simmons Ridge Pud Sec 7 3019 Orangery Dr Franklin 37064 $1,775,000 Westhaven Sec 1 1101 State Blvd Franklin 37064 $569,990 2040 Township Pvt Dr Franklin 37064 $865,920 Waters Edge Sec4 3017 Singing Creek Dr Franklin 37064 $271,000 Avalon Sec 3 116 Earlham Ct Franklin 37067 $570,000 Royal Oaks Sec 5 105 Sheffield Pl Franklin 37067 $500,786 Simmons Ridge Sec8 518 Black Tea Way Franklin 37064 $415,000 Riverview Park Sec 1 105 Pebblecreek Rd Franklin 37064 $1,525,000 Westhaven Sec 1 304 Addison Ave Franklin 37064 $495,000 Garrison Spring Est 5510 Garrison Springs Ct Franklin 37064 $950,000 Cheekwood Sec 3 312 Mansfield Ct Franklin 37069 $1,179,000 Westhaven Sec51 1025 Beckwith St Franklin 37064 $699,900 Rooster Creek 1944 Lewisburg Pk Franklin 37064 $625,000 Dallas Downs Sec 6 124 Heathersett Dr Franklin 37064 $650,000 Morningside Sec 8 7133 Sunrise Cir Franklin 37067 $850,000 Cottonwood Est 207 Heather Dr Franklin 37069 $1,059,990 Riverbluff Sec3 1009 Wetzel Dr Franklin 37064 $425,000 Tolbert 1468 Kittrell Rd Franklin 37064 $569,990 2006 Township Pvt Dr Franklin 37064 $844,280 Stream Valley Sec14 4001 Ledgebrook Dr Franklin 37064 $750,000 Creekstone Commons Sec 2 713 Wadestone Trl Franklin 37064 $360,000 Hardison Hills Sec 3 1101 Downs Blvd #193 Franklin 37064 $1,225,965 Terravista Sec2 5425 Stanley Ct Franklin 37064 $1,300,000 River Landing Sec 4 813 Highgrove Cir Franklin 37069 $490,000 Falcon Creek Sec 2 2023 Upland Dr Franklin 37067 $1,803,300 Westhaven Sec61 William St Franklin 37064 $705,000 Fieldstone Farms Sec O 100 Saddle Bridge Ln Franklin 37069 $1,199,000 St Marlo Sec2 6144 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,100,000 Forest Home Farms Sec 6 775 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $1,534,560 329 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $850,000 Forrest Crossing Sec 8-b 325 Bridgeway Dr Franklin 37064 $1,090,000 Mckays Mill Sec 33 1304 Wolverton Dr Franklin 37067 $437,500 Forrest Crossing Sec 12 1162 Culpepper Cir Franklin 37064 $1,203,000 Hurstbourne Park Sec 1 112 Lanes End Dr Franklin 37067 $675,000 Mckays Mill Sec 19 1511 Liberty Pk Franklin 37067 $2,144,928 Lookaway Farms Sec2 6152 Lookaway Cir Franklin 37064 $950,000 Berry Farms Town Center Sec 1 90 Poplar St Franklin 37064 $520,000 Rolling Meadows 207 Scruggs Ave Franklin 37064 $755,000 Green Valley Sec 4 104 Moss Ln Franklin 37064 $1,494,000 Cool Springs East Sec 22 531 Brennan Ln Franklin 37067 $1,025,000 Westhaven Sec 14 213 Acadia Ave Franklin 37064 $783,326 Waters Edge Sec6 4140 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $374,200 Falcon Creek Sec 2 104 Leaf Ct Franklin 37067 $510,000 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 206 Franklin 37064 $1,201,662 Westhaven Sec60 1025 Conar St Franklin 37064 $966,765 Terravista Sec2 5124 Terravista Ln Franklin 37064 $1,104,726 St Marlo Sec3 6335 Avonlea Dr Franklin 37064 $1,270,676 St Marlo Sec2 5613 Winslet Dr Franklin 37064 $1,132,590 St Marlo Sec2 5612 Winslet Dr Franklin 37064 $998,250 Terravista Sec2 5119 Terravista Ln Franklin 37064 $1,033,211 Terravista Sec2 5144 Terravista Ln Franklin 37064