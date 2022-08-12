Real Estate Property Transfers in Franklin for July 18, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for July 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$5,674,500.00
|Carters Creek Pike
|Franklin
|37064
|$480,000.00
|Riverview Park Sec 10-b
|308 Stonegate Dr
|Franklin
|37064
|$854,979.00
|October Park
|2010 Orange Leaf Cir
|Franklin
|37067
|$420,000.00
|544 Franklin Rd
|Franklin
|37069
|$600,000.00
|School Manor
|503 Perkins Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000.00
|Mckays Mill Sec 31
|1116 Kirkwood Dr
|Franklin
|37067
|$3,000,000.00
|St Marlow Sec1
|5603 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$949,900.00
|Breckenridge So Sec 5
|321 Breckenridge Rd
|Franklin
|37067
|$775,000.00
|Spencer Hall Sec 6
|3208 Vera Valley Rd
|Franklin
|37064
|$1,480,000.00
|Hurstbourne Park Sec3
|356 Mealer St
|Franklin
|37067
|$1,050,000.00
|Abington Ridge Sec 2
|7113 Tullamore Ln
|Franklin
|37067
|$420,000.00
|Mckays Mill Sec 34
|1116 Park Run Dr
|Franklin
|37067
|$825,000.00
|Cottonwood Est
|159 Riverwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,600,000.00
|Harpeth Meadows Sec 2
|178 Lancaster Dr
|Franklin
|37064
|$399,900.00
|6051 Rural Plains Cir 207
|Franklin
|37064
|$3,360,000.00
|St Marlow Sec1
|Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$1,024,000.00
|Amelia Park Sec 2
|1132 Amelia Park Dr
|Franklin
|37067
|$447,000.00
|Forrest Crossing Sec 2
|1626 Wellington Green
|Franklin
|37064
|$2,514,465.00
|Splendor Ridge
|167 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$959,000.00
|Ivy Glen Sec 2
|413 Doe Ridge
|Franklin
|37067
|$625,000.00
|Franklin Green Sec 10
|3168 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$75,000.00
|Lancaster Dr
|Franklin
|37064
|$3,300,000.00
|Padgett Larry L
|3339 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$738,000.00
|Mckays Mill Sec 6
|1310 Pickwick Park Ct
|Franklin
|37067
|$349,900.00
|Orleans Est Condos
|1404 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$635,000.00
|Mcculloch Tyler Paul
|5519 Sycamore St
|Franklin
|37064
|$7,719,223.00
|Goose Creek Partnership
|2406 Goose Creek By-pass
|Franklin
|37064
|$2,280,777.00
|Mapco
|2408 Goose Creek By-pass
|Franklin
|37064
|$115,900.00
|Orleans Est Condos
|1707 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,275,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec 5-1
|121 Princess Cir
|Franklin
|37064
|$815,000.00
|Highland Gardens
|203 Carolyn Ave
|Franklin
|37064
|$609,500.00
|Franklin Green Sec 10
|3176 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$1,184,586.00
|Westhaven Sec59
|6034 Camberley St
|Franklin
|37064
|$1,100,000.00
|Hurstbourne Park Sec 2
|303 Terri Park Way
|Franklin
|37067
|$4,080,065.00
|4265 Long Ln
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|Westhaven Sec43
|744 Shelley Ln
|Franklin
|37064
|$1,375,000.00
|Willowsprings Sec 3
|681 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$905,000.00
|Heritage Pointe
|2118 Homestead Ln
|Franklin
|37064
|$22,600,000.00
|117 Southeast Pkwy
|Franklin
|37064
|$775,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec30
|761 Newcomb St
|Franklin
|37064
|$960,000.00
|Fieldstone Farms Sec P
|244 Greystone Dr
|Franklin
|37069
|$489,900.00
|Fieldstone Farms Sec K-1
|418 Newbary Ct
|Franklin
|37069
|$650,000.00
|Stream Valley Section 03
|1014 Shallow Stream Ln
|Franklin
|37064
|$965,000.00
|Clovercroft Preserve Sec1
|9000 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067