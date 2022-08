Real Estate Property Transfers in Franklin for July 18, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for July 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $5,674,500.00 Carters Creek Pike Franklin 37064 $480,000.00 Riverview Park Sec 10-b 308 Stonegate Dr Franklin 37064 $854,979.00 October Park 2010 Orange Leaf Cir Franklin 37067 $420,000.00 544 Franklin Rd Franklin 37069 $600,000.00 School Manor 503 Perkins Dr Franklin 37064 $1,200,000.00 Mckays Mill Sec 31 1116 Kirkwood Dr Franklin 37067 $3,000,000.00 St Marlow Sec1 5603 Winslet Dr Franklin 37064 $949,900.00 Breckenridge So Sec 5 321 Breckenridge Rd Franklin 37067 $775,000.00 Spencer Hall Sec 6 3208 Vera Valley Rd Franklin 37064 $1,480,000.00 Hurstbourne Park Sec3 356 Mealer St Franklin 37067 $1,050,000.00 Abington Ridge Sec 2 7113 Tullamore Ln Franklin 37067 $420,000.00 Mckays Mill Sec 34 1116 Park Run Dr Franklin 37067 $825,000.00 Cottonwood Est 159 Riverwood Dr Franklin 37069 $1,600,000.00 Harpeth Meadows Sec 2 178 Lancaster Dr Franklin 37064 $399,900.00 6051 Rural Plains Cir 207 Franklin 37064 $3,360,000.00 St Marlow Sec1 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,024,000.00 Amelia Park Sec 2 1132 Amelia Park Dr Franklin 37067 $447,000.00 Forrest Crossing Sec 2 1626 Wellington Green Franklin 37064 $2,514,465.00 Splendor Ridge 167 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $959,000.00 Ivy Glen Sec 2 413 Doe Ridge Franklin 37067 $625,000.00 Franklin Green Sec 10 3168 Langley Dr Franklin 37064 $75,000.00 Lancaster Dr Franklin 37064 $3,300,000.00 Padgett Larry L 3339 Blazer Rd Franklin 37064 $738,000.00 Mckays Mill Sec 6 1310 Pickwick Park Ct Franklin 37067 $349,900.00 Orleans Est Condos 1404 Granville Rd Franklin 37064 $635,000.00 Mcculloch Tyler Paul 5519 Sycamore St Franklin 37064 $7,719,223.00 Goose Creek Partnership 2406 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $2,280,777.00 Mapco 2408 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $115,900.00 Orleans Est Condos 1707 Granville Rd Franklin 37064 $1,275,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 5-1 121 Princess Cir Franklin 37064 $815,000.00 Highland Gardens 203 Carolyn Ave Franklin 37064 $609,500.00 Franklin Green Sec 10 3176 Langley Dr Franklin 37064 $1,184,586.00 Westhaven Sec59 6034 Camberley St Franklin 37064 $1,100,000.00 Hurstbourne Park Sec 2 303 Terri Park Way Franklin 37067 $4,080,065.00 4265 Long Ln Franklin 37064 $975,000.00 Westhaven Sec43 744 Shelley Ln Franklin 37064 $1,375,000.00 Willowsprings Sec 3 681 Springlake Dr Franklin 37064 $905,000.00 Heritage Pointe 2118 Homestead Ln Franklin 37064 $22,600,000.00 117 Southeast Pkwy Franklin 37064 $775,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec30 761 Newcomb St Franklin 37064 $960,000.00 Fieldstone Farms Sec P 244 Greystone Dr Franklin 37069 $489,900.00 Fieldstone Farms Sec K-1 418 Newbary Ct Franklin 37069 $650,000.00 Stream Valley Section 03 1014 Shallow Stream Ln Franklin 37064 $965,000.00 Clovercroft Preserve Sec1 9000 Clovercroft Prsv Dr Franklin 37067