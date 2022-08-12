Real Estate Property Transfers in Franklin for July 18, 2022

By
Michael Carpenter
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for sale

See property transfers in Franklin Tennessee for July 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$5,674,500.00Carters Creek PikeFranklin37064
$480,000.00Riverview Park Sec 10-b308 Stonegate DrFranklin37064
$854,979.00October Park2010 Orange Leaf CirFranklin37067
$420,000.00544 Franklin RdFranklin37069
$600,000.00School Manor503 Perkins DrFranklin37064
$1,200,000.00Mckays Mill Sec 311116 Kirkwood DrFranklin37067
$3,000,000.00St Marlow Sec15603 Winslet DrFranklin37064
$949,900.00Breckenridge So Sec 5321 Breckenridge RdFranklin37067
$775,000.00Spencer Hall Sec 63208 Vera Valley RdFranklin37064
$1,480,000.00Hurstbourne Park Sec3356 Mealer StFranklin37067
$1,050,000.00Abington Ridge Sec 27113 Tullamore LnFranklin37067
$420,000.00Mckays Mill Sec 341116 Park Run DrFranklin37067
$825,000.00Cottonwood Est159 Riverwood DrFranklin37069
$1,600,000.00Harpeth Meadows Sec 2178 Lancaster DrFranklin37064
$399,900.006051 Rural Plains Cir 207Franklin37064
$3,360,000.00St Marlow Sec1Emma Victoria DrFranklin37064
$1,024,000.00Amelia Park Sec 21132 Amelia Park DrFranklin37067
$447,000.00Forrest Crossing Sec 21626 Wellington GreenFranklin37064
$2,514,465.00Splendor Ridge167 Splendor Ridge DrFranklin37064
$959,000.00Ivy Glen Sec 2413 Doe RidgeFranklin37067
$625,000.00Franklin Green Sec 103168 Langley DrFranklin37064
$75,000.00Lancaster DrFranklin37064
$3,300,000.00Padgett Larry L3339 Blazer RdFranklin37064
$738,000.00Mckays Mill Sec 61310 Pickwick Park CtFranklin37067
$349,900.00Orleans Est Condos1404 Granville RdFranklin37064
$635,000.00Mcculloch Tyler Paul5519 Sycamore StFranklin37064
$7,719,223.00Goose Creek Partnership2406 Goose Creek By-passFranklin37064
$2,280,777.00Mapco2408 Goose Creek By-passFranklin37064
$115,900.00Orleans Est Condos1707 Granville RdFranklin37064
$1,275,000.00Highlands @ Ladd Park Sec 5-1121 Princess CirFranklin37064
$815,000.00Highland Gardens203 Carolyn AveFranklin37064
$609,500.00Franklin Green Sec 103176 Langley DrFranklin37064
$1,184,586.00Westhaven Sec596034 Camberley St Franklin37064
$1,100,000.00Hurstbourne Park Sec 2303 Terri Park WayFranklin37067
$4,080,065.004265 Long LnFranklin37064
$975,000.00Westhaven Sec43744 Shelley LnFranklin37064
$1,375,000.00Willowsprings Sec 3681 Springlake DrFranklin37064
$905,000.00Heritage Pointe2118 Homestead LnFranklin37064
$22,600,000.00117 Southeast PkwyFranklin37064
$775,000.00Highlands @ Ladd Park Sec30761 Newcomb StFranklin37064
$960,000.00Fieldstone Farms Sec P244 Greystone DrFranklin37069
$489,900.00Fieldstone Farms Sec K-1418 Newbary CtFranklin37069
$650,000.00Stream Valley Section 031014 Shallow Stream LnFranklin37064
$965,000.00Clovercroft Preserve Sec19000 Clovercroft Prsv DrFranklin37067

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