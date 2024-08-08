Real Estate Property Transfers in Franklin for July 15, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for July 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,300,000Nashville Const Co Inc Pb 79 Pg 685512 Old Hwy 96Franklin37064
$610,000Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 101065 Meandering WayFranklin37067
$442,000Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74614 Huffine Manor CirFranklin37064
$560,000Sunset Manor Add Pb 75 Pg 302 Block C422 Battle AveFranklin37064
$725,000Meadowview Est Pb 7 Pg 464021 Arno RdFranklin37064
$1,135,000Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 1402085 Mcavoy DrFranklin37064
$1,235,480Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396048 Congress DrFranklin37064
$620,000Mckays Mill Sec 27 Pb 40 Pg 131101 Hudson LnFranklin37067
$748,845Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 145049 Rockport AveFranklin37064
$624,500Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109735 Riverview DrFranklin37064
$156,000Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 143020 Canyon Echo DrFranklin37064
$1,150,000Cornerstone Pb 38 Pg 57133 Cornerstone CirFranklin37064
$793,200Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27323 Millhouse DrFranklin37064
$738,000Rogersshire Sec 3 Pb 28 Pg 35405 Eastover CtFranklin37064
$4,000,0003595 Carothers PkwyFranklin37067
$253,522West End Circle Pb 1 Pg 49807 West End CirFranklin37064
$670,000Riverview Park Sec 8 Pb 12 Pg 57925 Lawnview LnFranklin37064
$3,300,000Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 1101524 Amesbury LnFranklin37069
$1,135,000Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128207 Danton CtFranklin37067
$1,099,050Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1051138 Southbrooke BlvdFranklin37067
$1,070,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92630 Band DrFranklin37064
$688,000Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82225 Wisteria DrFranklin37064
$690,000Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 1491032 Glastonbury DrFranklin37069
$1,045,000Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150206 Fitzgerald StFranklin37064
$715,000Mckays Mill Sec 11 Pb 32 Pg 1091315 Tilton DrFranklin37067
$510,000Eastview Pb 1 Pg 64 Block C616 Eastview DrFranklin37064
$385,000Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 1421101 Downs Blvd #245Franklin37064
$1,800,000Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 296149 Lookaway CirFranklin37067
$1,550,000Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 161110 Scramblers KnobFranklin37069
$600,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51213 Wrennewood LnFranklin37064
$989,400Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140611 Lockwood LnFranklin37064
$889,000Temple Hills Sec 12 Pb 22 Pg 73609 Hampden CtFranklin37069
$1,020,000Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97307 Wandering CirFranklin37067
$2,525,000Summers-camp Pb 74 Pg 1262328 Foxhaven DrFranklin37069
$1,577,226Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 534048 General Martin LnFranklin37064
$470,000Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129176 Cavalcade CirFranklin37069
$960,000Walnut Winds Sec 4 Pb 22 Pg 86609 Akin CtFranklin37064
$525,000Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C0111524 Brentwood PointeFranklin37067
$959,000Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94205 Heathstone CirFranklin37069
$840,000Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82216 Wisteria DrFranklin37064
$765,000Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 1186 Molly Bright LnFranklin37064
$788,000Fieldstone Farms Sec N Pb 12 Pg 145720 Shadowlawn CtFranklin37069
$554,000Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 1277054 Sunrise CirFranklin37067
$1,191,746Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 1367304 Crowell DrFranklin37067
$400,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B105 Dabney DrFranklin37064
$686,025Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 884031 Oglethorpe DrFranklin37064
$768,000Waters Edge Sec3 Pb 67 Pg 1362049 Inland DrFranklin37064
$999,540Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 364018 Edwin RdFranklin37064
$735,000Carters Pb 81 Pg 64Snowbird Hollow RdFranklin37064
$845,000Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149430 Logans CirFranklin37067
$425,000Hill Est Pb 4 Pg 11 Block J329 Ash DrFranklin37064
$1,200,000Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96601 Cheltenham AveFranklin37064
$688,800Millgate Pb 42 Pg 121203 Monks WayFranklin37064
$1,505,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 618017 Keats StFranklin37064
$850,000River Rest Est Sec 2 Pb 5 Pg 108 Block 21809 Blue Springs CtFranklin37069
$770,000Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10425 Valley View DrFranklin37064
$809,000Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147419 Sir John CtFranklin37064

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