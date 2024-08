Real Estate Property Transfers in Franklin for July 15, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for July 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,300,000 Nashville Const Co Inc Pb 79 Pg 68 5512 Old Hwy 96 Franklin 37064 $610,000 Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10 1065 Meandering Way Franklin 37067 $442,000 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 614 Huffine Manor Cir Franklin 37064 $560,000 Sunset Manor Add Pb 75 Pg 302 Block C 422 Battle Ave Franklin 37064 $725,000 Meadowview Est Pb 7 Pg 46 4021 Arno Rd Franklin 37064 $1,135,000 Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140 2085 Mcavoy Dr Franklin 37064 $1,235,480 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6048 Congress Dr Franklin 37064 $620,000 Mckays Mill Sec 27 Pb 40 Pg 13 1101 Hudson Ln Franklin 37067 $748,845 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 5049 Rockport Ave Franklin 37064 $624,500 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 735 Riverview Dr Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3020 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $1,150,000 Cornerstone Pb 38 Pg 57 133 Cornerstone Cir Franklin 37064 $793,200 Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27 323 Millhouse Dr Franklin 37064 $738,000 Rogersshire Sec 3 Pb 28 Pg 35 405 Eastover Ct Franklin 37064 $4,000,000 3595 Carothers Pkwy Franklin 37067 $253,522 West End Circle Pb 1 Pg 49 807 West End Cir Franklin 37064 $670,000 Riverview Park Sec 8 Pb 12 Pg 57 925 Lawnview Ln Franklin 37064 $3,300,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110 1524 Amesbury Ln Franklin 37069 $1,135,000 Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128 207 Danton Ct Franklin 37067 $1,099,050 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1138 Southbrooke Blvd Franklin 37067 $1,070,000 Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92 630 Band Dr Franklin 37064 $688,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 225 Wisteria Dr Franklin 37064 $690,000 Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 149 1032 Glastonbury Dr Franklin 37069 $1,045,000 Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150 206 Fitzgerald St Franklin 37064 $715,000 Mckays Mill Sec 11 Pb 32 Pg 109 1315 Tilton Dr Franklin 37067 $510,000 Eastview Pb 1 Pg 64 Block C 616 Eastview Dr Franklin 37064 $385,000 Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142 1101 Downs Blvd #245 Franklin 37064 $1,800,000 Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 29 6149 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,550,000 Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 16 1110 Scramblers Knob Franklin 37069 $600,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51 213 Wrennewood Ln Franklin 37064 $989,400 Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140 611 Lockwood Ln Franklin 37064 $889,000 Temple Hills Sec 12 Pb 22 Pg 73 609 Hampden Ct Franklin 37069 $1,020,000 Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97 307 Wandering Cir Franklin 37067 $2,525,000 Summers-camp Pb 74 Pg 126 2328 Foxhaven Dr Franklin 37069 $1,577,226 Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53 4048 General Martin Ln Franklin 37064 $470,000 Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129 176 Cavalcade Cir Franklin 37069 $960,000 Walnut Winds Sec 4 Pb 22 Pg 86 609 Akin Ct Franklin 37064 $525,000 Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C011 1524 Brentwood Pointe Franklin 37067 $959,000 Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94 205 Heathstone Cir Franklin 37069 $840,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 216 Wisteria Dr Franklin 37064 $765,000 Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11 86 Molly Bright Ln Franklin 37064 $788,000 Fieldstone Farms Sec N Pb 12 Pg 145 720 Shadowlawn Ct Franklin 37069 $554,000 Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127 7054 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,191,746 Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136 7304 Crowell Dr Franklin 37067 $400,000 Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B 105 Dabney Dr Franklin 37064 $686,025 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 4031 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $768,000 Waters Edge Sec3 Pb 67 Pg 136 2049 Inland Dr Franklin 37064 $999,540 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 4018 Edwin Rd Franklin 37064 $735,000 Carters Pb 81 Pg 64 Snowbird Hollow Rd Franklin 37064 $845,000 Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149 430 Logans Cir Franklin 37067 $425,000 Hill Est Pb 4 Pg 11 Block J 329 Ash Dr Franklin 37064 $1,200,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 601 Cheltenham Ave Franklin 37064 $688,800 Millgate Pb 42 Pg 121 203 Monks Way Franklin 37064 $1,505,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 8017 Keats St Franklin 37064 $850,000 River Rest Est Sec 2 Pb 5 Pg 108 Block 2 1809 Blue Springs Ct Franklin 37069 $770,000 Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10 425 Valley View Dr Franklin 37064 $809,000 Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147 419 Sir John Ct Franklin 37064

