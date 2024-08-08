Real Estate Property Transfers in Franklin for July 15, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for July 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,300,000
|Nashville Const Co Inc Pb 79 Pg 68
|5512 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$610,000
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|1065 Meandering Way
|Franklin
|37067
|$442,000
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|614 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37064
|$560,000
|Sunset Manor Add Pb 75 Pg 302 Block C
|422 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$725,000
|Meadowview Est Pb 7 Pg 46
|4021 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$1,135,000
|Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140
|2085 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$1,235,480
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6048 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$620,000
|Mckays Mill Sec 27 Pb 40 Pg 13
|1101 Hudson Ln
|Franklin
|37067
|$748,845
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|5049 Rockport Ave
|Franklin
|37064
|$624,500
|Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109
|735 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$156,000
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|3020 Canyon Echo Dr
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Cornerstone Pb 38 Pg 57
|133 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$793,200
|Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27
|323 Millhouse Dr
|Franklin
|37064
|$738,000
|Rogersshire Sec 3 Pb 28 Pg 35
|405 Eastover Ct
|Franklin
|37064
|$4,000,000
|3595 Carothers Pkwy
|Franklin
|37067
|$253,522
|West End Circle Pb 1 Pg 49
|807 West End Cir
|Franklin
|37064
|$670,000
|Riverview Park Sec 8 Pb 12 Pg 57
|925 Lawnview Ln
|Franklin
|37064
|$3,300,000
|Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110
|1524 Amesbury Ln
|Franklin
|37069
|$1,135,000
|Breezeway Sec 5 Pb 58 Pg 128
|207 Danton Ct
|Franklin
|37067
|$1,099,050
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|1138 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37067
|$1,070,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|630 Band Dr
|Franklin
|37064
|$688,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82
|225 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$690,000
|Fieldstone Farms Sec F-1 Pb 20 Pg 149
|1032 Glastonbury Dr
|Franklin
|37069
|$1,045,000
|Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150
|206 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$715,000
|Mckays Mill Sec 11 Pb 32 Pg 109
|1315 Tilton Dr
|Franklin
|37067
|$510,000
|Eastview Pb 1 Pg 64 Block C
|616 Eastview Dr
|Franklin
|37064
|$385,000
|Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142
|1101 Downs Blvd #245
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 29
|6149 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,550,000
|Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 16
|1110 Scramblers Knob
|Franklin
|37069
|$600,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|213 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$989,400
|Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140
|611 Lockwood Ln
|Franklin
|37064
|$889,000
|Temple Hills Sec 12 Pb 22 Pg 73
|609 Hampden Ct
|Franklin
|37069
|$1,020,000
|Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97
|307 Wandering Cir
|Franklin
|37067
|$2,525,000
|Summers-camp Pb 74 Pg 126
|2328 Foxhaven Dr
|Franklin
|37069
|$1,577,226
|Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53
|4048 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$470,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129
|176 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$960,000
|Walnut Winds Sec 4 Pb 22 Pg 86
|609 Akin Ct
|Franklin
|37064
|$525,000
|Brentwood Pointe Sec 3 Pb 19 Pg 14 Block C011
|1524 Brentwood Pointe
|Franklin
|37067
|$959,000
|Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94
|205 Heathstone Cir
|Franklin
|37069
|$840,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82
|216 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$765,000
|Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11
|86 Molly Bright Ln
|Franklin
|37064
|$788,000
|Fieldstone Farms Sec N Pb 12 Pg 145
|720 Shadowlawn Ct
|Franklin
|37069
|$554,000
|Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127
|7054 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,191,746
|Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136
|7304 Crowell Dr
|Franklin
|37067
|$400,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B
|105 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$686,025
|Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88
|4031 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$768,000
|Waters Edge Sec3 Pb 67 Pg 136
|2049 Inland Dr
|Franklin
|37064
|$999,540
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|4018 Edwin Rd
|Franklin
|37064
|$735,000
|Carters Pb 81 Pg 64
|Snowbird Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$845,000
|Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149
|430 Logans Cir
|Franklin
|37067
|$425,000
|Hill Est Pb 4 Pg 11 Block J
|329 Ash Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96
|601 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$688,800
|Millgate Pb 42 Pg 121
|203 Monks Way
|Franklin
|37064
|$1,505,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|8017 Keats St
|Franklin
|37064
|$850,000
|River Rest Est Sec 2 Pb 5 Pg 108 Block 2
|1809 Blue Springs Ct
|Franklin
|37069
|$770,000
|Creekstone Commons Sec 4 Pb 58 Pg 10
|425 Valley View Dr
|Franklin
|37064
|$809,000
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|419 Sir John Ct
|Franklin
|37064
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