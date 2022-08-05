Real Estate Property Transfers in Franklin for July 11, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for July 11-15, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$3,250,000.00
|Cool Springs West Sec 5
|3075 Mallory Ln
|Franklin
|37067
|$790,000.00
|Amelia Park Sec4
|1350 Fairbanks St
|Franklin
|37067
|$795,000.00
|Polk Place Sec 6
|145 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec26
|2053 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$2,153,855.00
|Westhaven Sec57
|3013 Conar St
|Franklin
|37064
|$3,499,000.00
|Mcguire Stacy
|3040 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$34,656.00
|Berry Farms
|Reams Fleming Blvd
|Franklin
|37064
|$970,000.00
|Fieldstone Farms Sec Q-3
|400 Chamberlain Park Ln
|Franklin
|37069
|$1,320,000.00
|Westhaven Sec 1
|204 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$25,100,000.00
|Carothers Crossing Storage
|5070 Carothers Pkwys
|Franklin
|37067
|$2,000,000.00
|1629 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$1,734,000.00
|Simmons Ridge Sec11
|Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$830,000.00
|Lincoln Square Condo
|3326 Aspen Grove Dr #312
|Franklin
|37067
|$1,200,000.00
|Ellington Park Sec 4
|1245 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$630,000.00
|Meadowgreen Acres
|405 Meadowgreen Dr
|Franklin
|37069
|$300,000.00
|Blackberry Ridge
|5012 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$300,000.00
|Blackberry Ridge
|5025 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$6,250,000.00
|Royal Oaks Business Park
|133 Holiday Ct
|Franklin
|37067
|$625,000.00
|Battle Ground Park
|202 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$775,000.00
|5611 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$704,500.00
|Pray
|1153 Carter St
|Franklin
|37064
|$750,000.00
|Dallas Downs Sec 16
|114 Generals Way Ct
|Franklin
|37064
|$3,096,719.00
|Westhaven Sec54
|819 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$825,000.00
|Forrest Crossing Sec 7
|1300 Charing Cross Cir
|Franklin
|37064
|$435,000.00
|Hill Est
|304 Ash Dr
|Franklin
|37064
|$410,000.00
|West Meade Sec 2
|103 Sherwood Ter
|Franklin
|37064
|$206,000.00
|Indian Springs Condos
|1011 Murfreesboro Rd #a-4
|Franklin
|37064
|$1,250,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec32
|225 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$590,000.00
|Cedarhill
|232 Granger View Cir
|Franklin
|37064
|$1,020,000.00
|Cornerstone
|115 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$2,350,000.00
|Westhaven Sec57
|3024 Conar St
|Franklin
|37064
|$525,000.00
|Forrest Crossing Sec 3-d
|2102 Roderick Pl W
|Franklin
|37064
|$700,000.00
|Murfreesboro Rd Ahl
|4627 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37067
|$800,000.00
|Mckays Mill Sec 21
|1109 Waverly Place
|Franklin
|37067
|$1,125,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec33
|344 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$715,000.00
|Sullivan Farms Sec B
|148 Bluebell Way
|Franklin
|37064
|$2,015,000.00
|Swansons Ridge
|1715 Swansons Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$375,000.00
|Cadet Homes
|104 Reveille Ct
|Franklin
|37064
|$819,000.00
|Cedarmont Farms Sec 1
|2015 Cedarmont Dr
|Franklin
|37067
|$768,000.00
|Fieldstone Farms Sec N
|509 Caselton Ct
|Franklin
|37069
|$700,000.00
|Fieldstone Farms Sec W
|112 Ben Brush Cir
|Franklin
|37069
|$999,999.00
|Oakwood Est Sec 4
|2239 Oakwood Rd
|Franklin
|37064
|$785,000.00
|Mckays Mill Sec 12
|1357 Tilton Dr
|Franklin
|37067
|$660,000.00
|311 S Margin St
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|West End Circle
|704 West End Cir
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|West End Circle
|704 West End Cir
|Franklin
|37064
|$430,100.00
|Boyd Mill Est Sec 1
|1508 Teil Dr
|Franklin
|37064
|$586,500.00
|Monticello Sec 2
|101 Williamsburg Pl
|Franklin
|37064
|$285,000.00
|Warren Park Condos
|514 N Petway St #303
|Franklin
|37064
|$200,000.00
|Indian Springs Condos
|1011 Murfreesboro Rd #b-4
|Franklin
|37064
|$225,000.00
|Indian Springs Condos
|1011 Murfreesboro Rd #b-5
|Franklin
|37064
|$1,475,000.00
|Heritage Pointe
|2125 Homestead Ln
|Franklin
|37064
|$575,000.00
|Dallas Downs Sec 5
|182 Cavalry Dr
|Franklin
|37064
|$1,255,000.00
|Charlton Green Sec 3
|103 Ashlawn Ct
|Franklin
|37064
|$273,500.00
|Westhaven Sec45
|1060 Clifton St
|Franklin
|37064