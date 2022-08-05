Real Estate Property Transfers in Franklin for July 11, 2022

By
Michael Carpenter
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house for sale
Stock Photo

See property transfers in Franklin Tennessee for July 11-15, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$3,250,000.00Cool Springs West Sec 53075 Mallory LnFranklin37067
$790,000.00Amelia Park Sec41350 Fairbanks StFranklin37067
$795,000.00Polk Place Sec 6145 Sontag DrFranklin37064
$950,000.00Highlands @ Ladd Park Sec262053 Beamon DrFranklin37064
$2,153,855.00Westhaven Sec573013 Conar StFranklin37064
$3,499,000.00Mcguire Stacy3040 Old Hillsboro RdFranklin37064
$34,656.00Berry FarmsReams Fleming BlvdFranklin37064
$970,000.00Fieldstone Farms Sec Q-3400 Chamberlain Park LnFranklin37069
$1,320,000.00Westhaven Sec 1204 Cheltenham AveFranklin37064
$25,100,000.00Carothers Crossing Storage5070 Carothers PkwysFranklin37067
$2,000,000.001629 Lewisburg PkFranklin37064
$1,734,000.00Simmons Ridge Sec11Gracious DrFranklin37064
$830,000.00Lincoln Square Condo3326 Aspen Grove Dr #312Franklin37067
$1,200,000.00Ellington Park Sec 41245 Lewisburg PkFranklin37064
$630,000.00Meadowgreen Acres405 Meadowgreen DrFranklin37069
$300,000.00Blackberry Ridge5012 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$300,000.00Blackberry Ridge5025 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$6,250,000.00Royal Oaks Business Park133 Holiday CtFranklin37067
$625,000.00Battle Ground Park202 Battle AveFranklin37064
$775,000.005611 Old Hwy 96Franklin37064
$704,500.00Pray1153 Carter StFranklin37064
$750,000.00Dallas Downs Sec 16114 Generals Way CtFranklin37064
$3,096,719.00Westhaven Sec54819 Cheltenham AveFranklin37064
$825,000.00Forrest Crossing Sec 71300 Charing Cross CirFranklin37064
$435,000.00Hill Est304 Ash DrFranklin37064
$410,000.00West Meade Sec 2103 Sherwood TerFranklin37064
$206,000.00Indian Springs Condos1011 Murfreesboro Rd #a-4Franklin37064
$1,250,000.00Highlands @ Ladd Park Sec32225 Beamon DrFranklin37064
$590,000.00Cedarhill232 Granger View CirFranklin37064
$1,020,000.00Cornerstone115 Cornerstone CirFranklin37064
$2,350,000.00Westhaven Sec573024 Conar StFranklin37064
$525,000.00Forrest Crossing Sec 3-d2102 Roderick Pl WFranklin37064
$700,000.00Murfreesboro Rd Ahl4627 Murfreesboro RdFranklin37067
$800,000.00Mckays Mill Sec 211109 Waverly PlaceFranklin37067
$1,125,000.00Highlands @ Ladd Park Sec33344 Beamon DrFranklin37064
$715,000.00Sullivan Farms Sec B148 Bluebell WayFranklin37064
$2,015,000.00Swansons Ridge1715 Swansons Ridge DrFranklin37064
$375,000.00Cadet Homes104 Reveille CtFranklin37064
$819,000.00Cedarmont Farms Sec 12015 Cedarmont DrFranklin37067
$768,000.00Fieldstone Farms Sec N509 Caselton CtFranklin37069
$700,000.00Fieldstone Farms Sec W112 Ben Brush CirFranklin37069
$999,999.00Oakwood Est Sec 42239 Oakwood RdFranklin37064
$785,000.00Mckays Mill Sec 121357 Tilton DrFranklin37067
$660,000.00311 S Margin StFranklin37064
$975,000.00West End Circle704 West End CirFranklin37064
$975,000.00West End Circle704 West End CirFranklin37064
$430,100.00Boyd Mill Est Sec 11508 Teil DrFranklin37064
$586,500.00Monticello Sec 2101 Williamsburg PlFranklin37064
$285,000.00Warren Park Condos514 N Petway St #303Franklin37064
$200,000.00Indian Springs Condos1011 Murfreesboro Rd #b-4Franklin37064
$225,000.00Indian Springs Condos1011 Murfreesboro Rd #b-5Franklin37064
$1,475,000.00Heritage Pointe2125 Homestead LnFranklin37064
$575,000.00Dallas Downs Sec 5182 Cavalry DrFranklin37064
$1,255,000.00Charlton Green Sec 3103 Ashlawn CtFranklin37064
$273,500.00Westhaven Sec451060 Clifton StFranklin37064

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