Real Estate Property Transfers in Franklin for July 10, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for May 22-26, 2023.

See property transfers in Franklin Tennessee for July 10-14 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionProperty AddressProperty
$21,750,000Hearth At FranklinFulton Greer LnFranklin37064
$3,500,000Laurelbrooke Sec 131801 Waterstone CtFranklin37069
$3,350,000230 3rd Ave SFranklin37064
$3,000,000Harpeth School Rd4514 Harpeth School RdFranklin37064
$2,810,000Garner Inv Llc1010 Garner Hall Pvt LnFranklin37064
$2,400,000Spencer Creek Place1114 Gray Fox LnFranklin37069
$1,900,000Lookaway Farms Sec16201 Tall Timbers RdFranklin37067
$1,772,500Legends Ridge Add Sec 11000 Chapel Lake CirFranklin37069
$1,649,475Villages @ Southbrooke Sec33079 Long Branch CirFranklin37064
$1,600,000Temple Hills Sec 1181 St Andrews DrFranklin37069
$1,575,0003478 Sweeney Hollow RdFranklin37064
$1,530,000Whitehall Farms Sec 31070 Whitehall DrFranklin37069
$1,400,000Hyde Justice Farm3751 Old Charlotte PkFranklin37069
$1,400,000Carlisle Sec 21431 Primrose LnFranklin37064
$1,190,000Cottonwood Est409 Martin CtFranklin37069
$1,175,000Daventry Sec13233 Chase Point DrFranklin37067
$1,160,000Terravista Sec15020 Terravista LnFranklin37064
$1,150,000Stream Valley Sec 65006 Rockport AveFranklin37064
$1,120,250Cornerstone153 Cornerstone CirFranklin37064
$1,006,280Lockwood Glen Sec12301 Halswelle DrFranklin37064
$1,000,000Highlands @ Ladd Park Sec331013 Hornsby DrFranklin37064
$979,900Mckays Mill Section 371241 Broadgate DrFranklin37067
$977,000St Marlo Sec25625 Winslet DrFranklin37064
$965,000Sullivan Farms Sec E322 Stillcreek DrFranklin37064
$960,000Westhaven Sec 445044 Nelson DrFranklin37064
$950,000Westhaven Sec 1300 Addison AveFranklin37064
$930,000Sullivan Farms Sec E303 Findon CtFranklin37064
$890,000Westhaven Sec 405102 Donovan StFranklin37064
$869,000Stream Valley Sec9303 Oberlin CtFranklin37064
$825,000Amelia Park Sec 21138 Amelia Park DrFranklin37067
$815,000Highlands @ Ladd Park Sec253024 Ryecroft LnFranklin37064
$800,000Caldwell Est Sec 1304 Springhouse CirFranklin37067
$793,000Redwing Farms Sec 21003 Shannon LnFranklin37064
$780,000Mckays Mill Sec 191311 Pemberton Heights DrFranklin37067
$725,000Oakwood Est Sec 12218 Castlewood DrFranklin37064
$719,900Highlands @ Ladd Park Sec264025 Ryecroft LnFranklin37064
$695,000Highlands At Ladd Park Sec 1231 Irvine LnFranklin37064
$685,000Highlands @ Ladd Park Sec271025 Ryecroft LnFranklin37064
$656,700Westhaven Sec61Nathaniel RdFranklin37064
$640,000Fieldstone Farms Sec F-11014 Glastonbury DrFranklin37069
$635,000Residences Of Grant Park212 Grant Park DrFranklin37067
$625,000Falcon Creek Sec 2202 Golden Leaf CtFranklin37067
$625,0001408 Adams StFranklin37064
$575,000Franklin Green Ph 1 Sec 23136 Langley DrFranklin37064
$565,000Stream Valley Sec162061 Oglethorpe DrFranklin37064
$550,0004030 Trinity RdFranklin37067
$549,900Mckays Mill Sec 241917 Montgomery WayFranklin37067
$535,000School Manor502 Figuers DrFranklin37064
$503,960River Rest Est Sec 41024 Boxwood DrFranklin37069
$500,0004030 Trinity RdFranklin37067
$485,000Falcon Creek Sec 21015 Meandering WayFranklin37067
$475,000River Rest Sec 1202 Boxwood DrFranklin37069
$450,0004295 Pate RdFranklin37064
$438,900Meadowgreen Acres222 Stable RdFranklin37069
$425,000West End Circle809 West End CirFranklin37064
$380,0006051 Rural Plains Cir 203Franklin37064
$350,000Laurelwood601 Boyd Mill Ave #e-1Franklin37064
$260,000Laurelwood601 Boyd Mill Ave #q-5Franklin37064
$215,000St Marlo Sec46536 Kelleys PlaceFranklin37064
$171,443Waters Edge Sec61101 Crisp Spring DrFranklin37064
$150,000Pine Creek Sec1Pine Creek DrFranklin37064

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