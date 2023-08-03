Real Estate Property Transfers in Franklin for July 10, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for July 10-14 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Property Address
|Property
|$21,750,000
|Hearth At Franklin
|Fulton Greer Ln
|Franklin
|37064
|$3,500,000
|Laurelbrooke Sec 13
|1801 Waterstone Ct
|Franklin
|37069
|$3,350,000
|230 3rd Ave S
|Franklin
|37064
|$3,000,000
|Harpeth School Rd
|4514 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$2,810,000
|Garner Inv Llc
|1010 Garner Hall Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Spencer Creek Place
|1114 Gray Fox Ln
|Franklin
|37069
|$1,900,000
|Lookaway Farms Sec1
|6201 Tall Timbers Rd
|Franklin
|37067
|$1,772,500
|Legends Ridge Add Sec 1
|1000 Chapel Lake Cir
|Franklin
|37069
|$1,649,475
|Villages @ Southbrooke Sec3
|3079 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Temple Hills Sec 1
|181 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$1,575,000
|3478 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,530,000
|Whitehall Farms Sec 3
|1070 Whitehall Dr
|Franklin
|37069
|$1,400,000
|Hyde Justice Farm
|3751 Old Charlotte Pk
|Franklin
|37069
|$1,400,000
|Carlisle Sec 2
|1431 Primrose Ln
|Franklin
|37064
|$1,190,000
|Cottonwood Est
|409 Martin Ct
|Franklin
|37069
|$1,175,000
|Daventry Sec1
|3233 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,160,000
|Terravista Sec1
|5020 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Stream Valley Sec 6
|5006 Rockport Ave
|Franklin
|37064
|$1,120,250
|Cornerstone
|153 Cornerstone Cir
|Franklin
|37064
|$1,006,280
|Lockwood Glen Sec12
|301 Halswelle Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Highlands @ Ladd Park Sec33
|1013 Hornsby Dr
|Franklin
|37064
|$979,900
|Mckays Mill Section 37
|1241 Broadgate Dr
|Franklin
|37067
|$977,000
|St Marlo Sec2
|5625 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$965,000
|Sullivan Farms Sec E
|322 Stillcreek Dr
|Franklin
|37064
|$960,000
|Westhaven Sec 44
|5044 Nelson Dr
|Franklin
|37064
|$950,000
|Westhaven Sec 1
|300 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$930,000
|Sullivan Farms Sec E
|303 Findon Ct
|Franklin
|37064
|$890,000
|Westhaven Sec 40
|5102 Donovan St
|Franklin
|37064
|$869,000
|Stream Valley Sec9
|303 Oberlin Ct
|Franklin
|37064
|$825,000
|Amelia Park Sec 2
|1138 Amelia Park Dr
|Franklin
|37067
|$815,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25
|3024 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$800,000
|Caldwell Est Sec 1
|304 Springhouse Cir
|Franklin
|37067
|$793,000
|Redwing Farms Sec 2
|1003 Shannon Ln
|Franklin
|37064
|$780,000
|Mckays Mill Sec 19
|1311 Pemberton Heights Dr
|Franklin
|37067
|$725,000
|Oakwood Est Sec 1
|2218 Castlewood Dr
|Franklin
|37064
|$719,900
|Highlands @ Ladd Park Sec26
|4025 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$695,000
|Highlands At Ladd Park Sec 1
|231 Irvine Ln
|Franklin
|37064
|$685,000
|Highlands @ Ladd Park Sec27
|1025 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$656,700
|Westhaven Sec61
|Nathaniel Rd
|Franklin
|37064
|$640,000
|Fieldstone Farms Sec F-1
|1014 Glastonbury Dr
|Franklin
|37069
|$635,000
|Residences Of Grant Park
|212 Grant Park Dr
|Franklin
|37067
|$625,000
|Falcon Creek Sec 2
|202 Golden Leaf Ct
|Franklin
|37067
|$625,000
|1408 Adams St
|Franklin
|37064
|$575,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 2
|3136 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$565,000
|Stream Valley Sec16
|2061 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$550,000
|4030 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$549,900
|Mckays Mill Sec 24
|1917 Montgomery Way
|Franklin
|37067
|$535,000
|School Manor
|502 Figuers Dr
|Franklin
|37064
|$503,960
|River Rest Est Sec 4
|1024 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$500,000
|4030 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$485,000
|Falcon Creek Sec 2
|1015 Meandering Way
|Franklin
|37067
|$475,000
|River Rest Sec 1
|202 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$450,000
|4295 Pate Rd
|Franklin
|37064
|$438,900
|Meadowgreen Acres
|222 Stable Rd
|Franklin
|37069
|$425,000
|West End Circle
|809 West End Cir
|Franklin
|37064
|$380,000
|6051 Rural Plains Cir 203
|Franklin
|37064
|$350,000
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #e-1
|Franklin
|37064
|$260,000
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #q-5
|Franklin
|37064
|$215,000
|St Marlo Sec4
|6536 Kelleys Place
|Franklin
|37064
|$171,443
|Waters Edge Sec6
|1101 Crisp Spring Dr
|Franklin
|37064
|$150,000
|Pine Creek Sec1
|Pine Creek Dr
|Franklin
|37064