Real Estate Property Transfers in Franklin for July 10, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for July 10-14 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Property Address Property $21,750,000 Hearth At Franklin Fulton Greer Ln Franklin 37064 $3,500,000 Laurelbrooke Sec 13 1801 Waterstone Ct Franklin 37069 $3,350,000 230 3rd Ave S Franklin 37064 $3,000,000 Harpeth School Rd 4514 Harpeth School Rd Franklin 37064 $2,810,000 Garner Inv Llc 1010 Garner Hall Pvt Ln Franklin 37064 $2,400,000 Spencer Creek Place 1114 Gray Fox Ln Franklin 37069 $1,900,000 Lookaway Farms Sec1 6201 Tall Timbers Rd Franklin 37067 $1,772,500 Legends Ridge Add Sec 1 1000 Chapel Lake Cir Franklin 37069 $1,649,475 Villages @ Southbrooke Sec3 3079 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,600,000 Temple Hills Sec 1 181 St Andrews Dr Franklin 37069 $1,575,000 3478 Sweeney Hollow Rd Franklin 37064 $1,530,000 Whitehall Farms Sec 3 1070 Whitehall Dr Franklin 37069 $1,400,000 Hyde Justice Farm 3751 Old Charlotte Pk Franklin 37069 $1,400,000 Carlisle Sec 2 1431 Primrose Ln Franklin 37064 $1,190,000 Cottonwood Est 409 Martin Ct Franklin 37069 $1,175,000 Daventry Sec1 3233 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,160,000 Terravista Sec1 5020 Terravista Ln Franklin 37064 $1,150,000 Stream Valley Sec 6 5006 Rockport Ave Franklin 37064 $1,120,250 Cornerstone 153 Cornerstone Cir Franklin 37064 $1,006,280 Lockwood Glen Sec12 301 Halswelle Dr Franklin 37064 $1,000,000 Highlands @ Ladd Park Sec33 1013 Hornsby Dr Franklin 37064 $979,900 Mckays Mill Section 37 1241 Broadgate Dr Franklin 37067 $977,000 St Marlo Sec2 5625 Winslet Dr Franklin 37064 $965,000 Sullivan Farms Sec E 322 Stillcreek Dr Franklin 37064 $960,000 Westhaven Sec 44 5044 Nelson Dr Franklin 37064 $950,000 Westhaven Sec 1 300 Addison Ave Franklin 37064 $930,000 Sullivan Farms Sec E 303 Findon Ct Franklin 37064 $890,000 Westhaven Sec 40 5102 Donovan St Franklin 37064 $869,000 Stream Valley Sec9 303 Oberlin Ct Franklin 37064 $825,000 Amelia Park Sec 2 1138 Amelia Park Dr Franklin 37067 $815,000 Highlands @ Ladd Park Sec25 3024 Ryecroft Ln Franklin 37064 $800,000 Caldwell Est Sec 1 304 Springhouse Cir Franklin 37067 $793,000 Redwing Farms Sec 2 1003 Shannon Ln Franklin 37064 $780,000 Mckays Mill Sec 19 1311 Pemberton Heights Dr Franklin 37067 $725,000 Oakwood Est Sec 1 2218 Castlewood Dr Franklin 37064 $719,900 Highlands @ Ladd Park Sec26 4025 Ryecroft Ln Franklin 37064 $695,000 Highlands At Ladd Park Sec 1 231 Irvine Ln Franklin 37064 $685,000 Highlands @ Ladd Park Sec27 1025 Ryecroft Ln Franklin 37064 $656,700 Westhaven Sec61 Nathaniel Rd Franklin 37064 $640,000 Fieldstone Farms Sec F-1 1014 Glastonbury Dr Franklin 37069 $635,000 Residences Of Grant Park 212 Grant Park Dr Franklin 37067 $625,000 Falcon Creek Sec 2 202 Golden Leaf Ct Franklin 37067 $625,000 1408 Adams St Franklin 37064 $575,000 Franklin Green Ph 1 Sec 2 3136 Langley Dr Franklin 37064 $565,000 Stream Valley Sec16 2061 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $550,000 4030 Trinity Rd Franklin 37067 $549,900 Mckays Mill Sec 24 1917 Montgomery Way Franklin 37067 $535,000 School Manor 502 Figuers Dr Franklin 37064 $503,960 River Rest Est Sec 4 1024 Boxwood Dr Franklin 37069 $500,000 4030 Trinity Rd Franklin 37067 $485,000 Falcon Creek Sec 2 1015 Meandering Way Franklin 37067 $475,000 River Rest Sec 1 202 Boxwood Dr Franklin 37069 $450,000 4295 Pate Rd Franklin 37064 $438,900 Meadowgreen Acres 222 Stable Rd Franklin 37069 $425,000 West End Circle 809 West End Cir Franklin 37064 $380,000 6051 Rural Plains Cir 203 Franklin 37064 $350,000 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #e-1 Franklin 37064 $260,000 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #q-5 Franklin 37064 $215,000 St Marlo Sec4 6536 Kelleys Place Franklin 37064 $171,443 Waters Edge Sec6 1101 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $150,000 Pine Creek Sec1 Pine Creek Dr Franklin 37064