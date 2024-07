Real Estate Property Transfers in Franklin for July 1, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for July 1-4, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $977,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 307 Cypress Ct Franklin 37064 $2,800,000 Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6 226 Cavanaugh Ln Franklin 37064 $540,000 Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114 1121 Sweetleaf Dr Franklin 37064 $920,000 Amelia Park Sec5 Pb 66 Pg 144 1019 Amelia Park Dr Franklin 37067 $3,850,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 78 Pg 139 1407 Amesbury Ln Franklin 37069 $995,000 Settlers Point Pb 7 Pg 23 3670 New Hwy 96 W Franklin 37064 $1,301,840 Daventry Sec4 Pb 79 Pg 138 3408 Dunchurch Ct Franklin 37067 $660,000 Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57 435 Mackenzie Way Franklin 37064 $1,375,000 Westhaven Sec 6 Pb 37 Pg 120 202 Addison Ave Franklin 37064 $670,000 Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57 435 Mackenzie Way Franklin 37064 $1,913,643 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5033 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $2,775,000 4524 Peytonsville Rd Franklin 37064 $578,700 Echelon Cottages 2069 Moultrie Cir Franklin 37064 $1,400,000 Legends Ridge Sec 2 Pb 23 Pg 47 208 Lake Ridge Ct Franklin 37069 $2,000,000 Bentley Pb 66 Pg 43 4231 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $2,100,000 1547 Columbia Ave Franklin 37064 $784,715 Fields Of Canterbury Sec18 Pb 77 Pg 50 3303 Sassafras Ln Franklin 37064 $3,328,500 1360 Coleman Rd Franklin 37064 $1,215,000 Cedarmont Farms Ph 6 Pb 11 Pg 109 211 Hillside Dr Franklin 37067 $750,000 Fieldstone Farms Sec G-1 Pb 22 Pg 58 432 Essex Park Cir Franklin 37069 $572,000 Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63 616 Shadycrest Ln Franklin 37064 $614,990 Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131 136 Cavalcade Dr Franklin 37069 $400,000 5751 Greenbrier Rd Franklin 37064 $1,479,900 Harts Landmark Pb 60 Pg 10 2159 Hartland Rd Franklin 37064 $605,000 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 512 Riverview Dr Franklin 37064 $840,000 Westhaven Sec 3 Pb 39 Pg 73 1007 State Blvd Franklin 37064 $1,323,000 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 992 Conar St Franklin 37064 $1,971,844 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1012 William St Franklin 37064 $516,500 Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214 87 Alton Park Ln Franklin 37069 $620,000 Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94 1319 Decatur Cir Franklin 37067 $1,100,000 Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 138 6009 Garrison Rd Franklin 37064 $839,000 James Pb 2 Pg 10 Block D 208 Avondale Dr Franklin 37064 $772,640 June Lake Ph1 Pod C Sec1 Pb 82 Pg 113 2614 Buckner Ln Franklin 37069 $6,900,000 Autumn Springs Exec Office Pb 4288 Pg 581 512 Autumn Springs Ct #100 Franklin 37067 $2,199,999 Monticello Sec 5-c Pb 21 Pg 81 241 Spencer Creek Rd Franklin 37069 $930,000 Echelon Sec2 Pb 64 Pg 130 5006 Maysbrook Ln Franklin 37064 $1,695,000 Burghley Place Pb 37 Pg 108 640 Burghley Ln Franklin 37064 $815,000 Temple Hills Sec 10 Pb 10 Pg 8 261 St Andrews Dr Franklin 37069 $750,000 Fieldstone Farms Sec D-4 Pb 18 Pg 127 2417 Manderly Trl Franklin 37069 $674,643 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2055 Braidwood Ln Franklin 37064 $390,800 Winstead Court Pb 7 Pg 54 352 4th Ave S #4 Franklin 37064 $962,500 Fieldstone Farms Sec Q-1 Pb 21 Pg 40 600 Crofton Park Ln Franklin 37069 $565,000 Morningside Sec 1 Pb 24 Pg 92 6007 Sunrise Cir Franklin 37064 $1,405,500 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 1473 Townsend Blvd Franklin 37064 $749,000 Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63 501 Sharpe Dr Franklin 37064 $4,700,000 Village At West Main Pb 70 Pg 22 1325 W Main St Franklin 37064 $255,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7067 Bolton St Franklin 37064 $925,000 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 121 Cottonwood Dr Franklin 37069 $255,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7061 Bolton St Franklin 37064 $255,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7073 Bolton St Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3025 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $549,900 Lockwood Glen Sec 3 Pb 60 Pg 33 612 Cobert Ln Franklin 37064 $1,200,000 Premier Bus Park Condos Pb 2476 Pg 337 256 Seaboard Ln #b102 Franklin 37067 $825,000 Mckays Mill Sec 21 Pb 42 Pg 117 2204 Wolford Cir Franklin 37067

