Real Estate Property Transfers in Franklin for January 30, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for January 30 through February 3, 2023. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $457,000.00 Fieldstone Farms Sec J 304 Montrose Ct Franklin 37069 $572,000.00 Green Acres 602 Hill Dr Franklin 37064 $1,750,000.00 Leeland 1146 Warrior Dr Franklin 37064 $1,295,000.00 Temple Hills Sec 6-a 155 N Berwick Ln Franklin 37069 $425,000.00 2076 Wilson Pk Franklin 37067 $845,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 1021 Rural Plains Cir Franklin 37064 $675,000.00 Berry Farms Town Center Sec2 2069 Rural Plains Cir Franklin 37064 $925,000.00 Russell Ridge 6017 Russell Ridge Pvt Ln Franklin 37064 $1,125,000.00 862 Lewisburg Ave Franklin 37064 $755,000.00 Westhaven Sec 5 226 Pearl St Franklin 37064 $384,900.00 Westhaven Sec61 2002 Eliot Rd Franklin 37064 $1,120,615.00 Terravista Sec1 5220 Terra Ct Franklin 37064 $1,250,000.00 1504 Hillsboro Rd Franklin 37069 $1,107,920.00 St Marlo Sec1 6039 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $645,000.00 St Marlo Sec2 Winslet Dr Franklin 37064 $860,000.00 Village Of Clovercroft Section 02 423 Lena Ln Franklin 37067 $645,000.00 St Marlo Sec1 Winslet Dr Franklin 37064 $1,111,448.00 Terravista Sec1 5304 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $1,109,849.00 Terravista Sec1 5313 Eagle Trl Ct Franklin 37064 $3,500,000.00 Laurelbrooke Sec 4 1073 Vaughn Crest Dr Franklin 37069 $7,000.00 Marable Charles D 4341 S Carothers Rd Franklin 37064 $566,990.00 Waters Edge Sec6 143 Calm Waters St Franklin 37064 $1,700,000.00 Cedarmont Valley Est Sec 3 6050 Saddleview Dr Franklin 37067 $633,507.00 Waters Edge Sec6 131 Calm Waters St Franklin 37064 $220,000.00 Hard Bargain 611 Mt Hope St Franklin 37064 $1,597,000.00 Westhaven Sec55 6001 Donovan St Franklin 37064 $100,000.00 4761 Peytonsville Rd Franklin 37064 $150,000.00 4761 Peytonsville Rd Franklin 37064 $940,000.00 Temple Hills Sec 1 112 Oakland Hills Dr Franklin 37069 $430,000.00 Hunters Chase Sec 1 1160 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $375,000.00 3248 Boyd Mill Ave Franklin 37064 $2,900,000.00 Aspen Grove Sec S 360 Cool Springs Blvd Franklin 37064 $439,000.00 Hunters Chase Sec 1 1160 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $120,000.00 Madden Prop 4389 Peyt-trinity Rd Franklin 37064