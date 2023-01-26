Real Estate Property Transfers in Franklin for January 3, 2023

By
Michael Carpenter
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house stock
house stock

See property transfers in Franklin Tennessee for January 3-6, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$780,000.00Waters Edge Sec64132 Flowing Creek DrFranklin37064
$723,697.00Waters Edge Sec62135 Gunwale StFranklin37064
$1,955,259.00Lookaway Farms Sec26105 Lookaway CirFranklin37067
$677,490.00Waters Edge Sec62131 Gunwale StFranklin37064
$2,000,000.00Meeks RdFranklin37064
$175,000.00Holt Mary Ann Prop5849 Bending Chestnut RdFranklin37064
$420,000.00Petway Place416 N Petway StFranklin37064
$179,000.00Orleans Est Condos1202 Granville RdFranklin37064
$900,000.005695 Wilkins Branch RdFranklin37064
$510,000.00Liberty Hills Sec 1117 E Lake CtFranklin37067
$630,000.00Gateway Village Sec 2 Rev 12212 Clare Park DrFranklin37069
$610,000.00Mckays Mill Sec 301306 Liberty PkFranklin37067
$1,100,000.00713 Columbia AveFranklin37064
$545,900.00Fieldstone Farms Sec G-1426 Essex Park CirFranklin37069
$860,000.00Highlands At Ladd Park Section 04324 Molly Bright LnFranklin37064
$629,483.00Waters Edge Sec62129 Gunwale StFranklin37064
$1,550,000.00Fincher Ronald1021 Tulloss RdFranklin37067
$850,000.00Tap Root Hills Sec13044 Farmhouse DrFranklin37067
$517,500.00Riverview Park Sec 5-b723 Riverview DrFranklin37064
$59,339.001440 Lewisburg PkFranklin37064
$63,366.00Goose Creek By-passFranklin37064
$50,000.001436 Coleman RdFranklin37064
$1,010,797.00Lockwood Glen Sec15318 Sherman CtFranklin37064

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