Real Estate Property Transfers in Franklin for January 3, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for January 3-6, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $780,000.00 Waters Edge Sec6 4132 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $723,697.00 Waters Edge Sec6 2135 Gunwale St Franklin 37064 $1,955,259.00 Lookaway Farms Sec2 6105 Lookaway Cir Franklin 37067 $677,490.00 Waters Edge Sec6 2131 Gunwale St Franklin 37064 $2,000,000.00 Meeks Rd Franklin 37064 $175,000.00 Holt Mary Ann Prop 5849 Bending Chestnut Rd Franklin 37064 $420,000.00 Petway Place 416 N Petway St Franklin 37064 $179,000.00 Orleans Est Condos 1202 Granville Rd Franklin 37064 $900,000.00 5695 Wilkins Branch Rd Franklin 37064 $510,000.00 Liberty Hills Sec 1 117 E Lake Ct Franklin 37067 $630,000.00 Gateway Village Sec 2 Rev 1 2212 Clare Park Dr Franklin 37069 $610,000.00 Mckays Mill Sec 30 1306 Liberty Pk Franklin 37067 $1,100,000.00 713 Columbia Ave Franklin 37064 $545,900.00 Fieldstone Farms Sec G-1 426 Essex Park Cir Franklin 37069 $860,000.00 Highlands At Ladd Park Section 04 324 Molly Bright Ln Franklin 37064 $629,483.00 Waters Edge Sec6 2129 Gunwale St Franklin 37064 $1,550,000.00 Fincher Ronald 1021 Tulloss Rd Franklin 37067 $850,000.00 Tap Root Hills Sec1 3044 Farmhouse Dr Franklin 37067 $517,500.00 Riverview Park Sec 5-b 723 Riverview Dr Franklin 37064 $59,339.00 1440 Lewisburg Pk Franklin 37064 $63,366.00 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $50,000.00 1436 Coleman Rd Franklin 37064 $1,010,797.00 Lockwood Glen Sec15 318 Sherman Ct Franklin 37064