Real Estate Property Transfers in Franklin for January 3, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for January 3-6, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$780,000.00
|Waters Edge Sec6
|4132 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$723,697.00
|Waters Edge Sec6
|2135 Gunwale St
|Franklin
|37064
|$1,955,259.00
|Lookaway Farms Sec2
|6105 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$677,490.00
|Waters Edge Sec6
|2131 Gunwale St
|Franklin
|37064
|$2,000,000.00
|Meeks Rd
|Franklin
|37064
|$175,000.00
|Holt Mary Ann Prop
|5849 Bending Chestnut Rd
|Franklin
|37064
|$420,000.00
|Petway Place
|416 N Petway St
|Franklin
|37064
|$179,000.00
|Orleans Est Condos
|1202 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$900,000.00
|5695 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|37064
|$510,000.00
|Liberty Hills Sec 1
|117 E Lake Ct
|Franklin
|37067
|$630,000.00
|Gateway Village Sec 2 Rev 1
|2212 Clare Park Dr
|Franklin
|37069
|$610,000.00
|Mckays Mill Sec 30
|1306 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$1,100,000.00
|713 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$545,900.00
|Fieldstone Farms Sec G-1
|426 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$860,000.00
|Highlands At Ladd Park Section 04
|324 Molly Bright Ln
|Franklin
|37064
|$629,483.00
|Waters Edge Sec6
|2129 Gunwale St
|Franklin
|37064
|$1,550,000.00
|Fincher Ronald
|1021 Tulloss Rd
|Franklin
|37067
|$850,000.00
|Tap Root Hills Sec1
|3044 Farmhouse Dr
|Franklin
|37067
|$517,500.00
|Riverview Park Sec 5-b
|723 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$59,339.00
|1440 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$63,366.00
|Goose Creek By-pass
|Franklin
|37064
|$50,000.00
|1436 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$1,010,797.00
|Lockwood Glen Sec15
|318 Sherman Ct
|Franklin
|37064