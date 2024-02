Real Estate Property Transfers in Franklin for January 29, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for January 29 through February 2, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $975,000 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5600 Carney Ln Franklin 37064 $925,000 Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101 6060 Maysbrook Ln Franklin 37064 $490,000 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 3041 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $405,000 1939 Lewisburg Pk Franklin 37064 $992,662 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6536 Kelleys Place Franklin 37064 $468,700 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1048 Wynn Cir Franklin 37064 $171,000 Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136 7304 Crowell Dr Franklin 37067 $1,850,000 Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34 6003 Lookaway Cir Franklin 37064 $1,016,126 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6551 Kelleys Place Franklin 37064 $603,900 Westfield Pb 3 Pg 33 610 New Hwy 96 W Franklin 37064 $795,000 Indian Meadows Sec 4 Pb 20 Pg 94 1535 Indian Meadows Dr Franklin 37064 $325,000 4285 N Chapel Rd Franklin 37067 $515,000 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 2055 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,543,000 Beechwood Plantation Pb 46 Pg 1 3617 Kesslin Pvt Ln Franklin 37064 $2,375,240 Oscar Green Rd Franklin 37064 $850,000 Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136 110 Zinnia Ln Franklin 37064 $3,000,000 South Park Pb 34 Pg 56 111 Southeast Pkwy Ct Franklin 37064 $1,800 Natchez Trace Pkwy Franklin 37064 $288,500 Lockwood Glen Sec4 Pb 60 Pg 143 502 Sydenham Dr Franklin 37064 $835,000 3986 New Hwy 96 W Franklin 37064 $379,900 Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98 1801 Shadow Green Dr 301 Franklin 37064 $1,375,000 October Park Pb 68 Pg 125 2037 Orange Leaf Cir Franklin 37067 $550,000 Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106 871 E Benjamin Dr Franklin 37067 $559,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9042 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,050,000 Willowsprings Sec 1 Pb 39 Pg 74 706 Fountainwood Blvd Franklin 37064 $535,000 Forrest Crossing Sec 12 Pb 27 Pg 34 1162 Culpepper Cir Franklin 37064 $1,090,000 5564 Wilkins Branch Rd Franklin 37064 $745,000 Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40 117 Delta Blvd Franklin 37067 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6012 Congress Dr Franklin 37064 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6018 Congress Dr Franklin 37064 $195,994 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 1012 Boundary St Franklin 37064 $195,994 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 1018 Boundary St Franklin 37064 $2,875,000 Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6 513 Bonaire Ln Franklin 37064 $1,050,411 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2025 William St Franklin 37064 $3,489,640 Coleman Rd Franklin 37064 $496,000 Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 100 3207 Gardendale Dr Franklin 37064 $589,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9048 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,100,000 Ellington Park Sec 5 Pb 67 Pg 28 200 Gilbert Dr Franklin 37064 $3,750,000 Perry William C Pb 69 Pg 16 213 9th Ave S Franklin 37064 $1,950,000 Westhaven Sec 34 Pb 56 Pg 27 1559 Westhaven Blvd Franklin 37064 $995,000 Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3 1019 Calico St Franklin 37064 $3,350,000 Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 16 1006 Scramblers Knob Franklin 37069 $1,325,000 Garden Club Sec 2 Pb 44 Pg 2 3004 Coral Bell Ln Franklin 37067 $375,000 Fieldstone Farms Sec L Pb 16 Pg 77 355 Cannonade Cir Franklin 37069 $1,135,000 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5116 Terravista Ln Franklin 37064 $1,988,400 Harts Landmark Pb 60 Pg 10 2305 Harts Landmark Dr Franklin 37069 $745,000 Sullivan Farms Sec A Pb 27 Pg 139 294 Wisteria Dr Franklin 37064 $600,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51 206 Wrennewood Ln Franklin 37064 $592,000 Liberty Hills Sec 3 Pb 15 Pg 49 612 Independence Dr E Franklin 37067 $550,000 Franklin Green Sec 8 Pb 31 Pg 33 3127 Brimstead Dr Franklin 37067 $1,085,000 Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101 113 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $1,750,000 Echo Est Pb 24 Pg 30 1162 Echo Ln Franklin 37064 $1,454,442 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2048 Nathaniel Rd Franklin 37064 $420,000 Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F 1202 Brookwood Ave Franklin 37064 $975,000 Highlands @ Ladd Park Pb 46 Pg 78 189 Clyde Cir Franklin 37064 $1,934,086 Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 118 3000 Braidwood Ln Franklin 37064 $5,850,762 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 825 Braidwood Ln Franklin 37064 $570,000 Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F 1202 Brookwood Ave Franklin 37064 $6,149,236 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2068 Braidwood Ln Franklin 37064 $2,325,000 Durham Manor Pb 48 Pg 57 2221 Grey Cliff Dr Franklin 37064 $1,310,400 Meeting Of The Rivers Llc Property 119 Trinity Rd Franklin 37064