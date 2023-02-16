Real Estate Property Transfers in Franklin for January 23, 2023

By
Michael Carpenter
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stock photo

See property transfers in Franklin Tennessee for January 23-27, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,300,000.004436 Pratt LnFranklin37064
$862,150.00Westhaven Sec 241206 Jewell AveFranklin37064
$990,000.00Westhaven Sec511018 Beckwith StFranklin37064
$749,045.00Stream Valley Sec173007 Fernshaw LnFranklin37064
$1,050,000.00Village Of Clovercroft Sec 2405 Lena LnFranklin37067
$830,000.00Spencer Hall Sec 53185 Bush DrFranklin37064
$1,080,000.00Daventry Sec13229 Chase Point DrFranklin37067
$557,983.00Waters Edge Sec6147 Calm Waters StFranklin37064
$1,300,000.00Huffines Ridge DrFranklin37067
$3,250,000.005824 Garrison RdFranklin37064
$500,000.004279 Old Hillsboro RdFranklin37064
$35,000.00Harbison4063 Clovercroft RdFranklin37069
$312,000.00Forrest Crossing Sec 21429 Southampton CtFranklin37064
$2,460,000.00Spring Creek3400 Mallory LnFranklin37067
$693,000.00Berry Chapel Heights112 Tamara CirFranklin37069
$783,000.00Westhaven Sec 396 Pearl StFranklin37064
$420,000.00Fieldstone Farms Sec K-1410 Newbary CtFranklin37069
$625,880.00Morningside Sec 77082 Sunrise CirFranklin37067
$931,940.00October Park1026 October Park WayFranklin37067
$831,500.00Heatherwood Hills Sec 2102 Azalea LnFranklin37064
$1,500,000.00Harpeth Ind Park1109 Harpeth Ind CtFranklin37064
$875,000.00Cedarmont Farms Ph 51109 Cedarview LnFranklin37067
$1,153,188.00St Marlo Sec16027 Emma Victoria DrFranklin37064
$850,000.00Buck5190 Old Harding RdFranklin37064
$850,000.00Mckays Mill Sec 221003 Vincent DrFranklin37067
$1,224,483.00Westhaven Sec59807 Horizon DrFranklin37064
$499,900.00Riverview Park Sec 1131 Pebblecreek RdFranklin37064
$1,600,000.00Fair Park Cottages322 11th Ave NFranklin37064
$960,000.00Clovercroft Preserve Sec19004 Clovercroft Prsv DrFranklin37067
$920,000.003043 Long Branch CirFranklin37064
$1,099,000.00Brooklands5020 Brooklands Pvt LnFranklin37064
$650,000.00Westhaven Sec 15106 Front St #21Franklin37064
$614,000.00Reid Hill Commons Sec 1105 Clapham StFranklin37064
$1,120,534.00Terravista Sec15309 Eagle Trail CtFranklin37064

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