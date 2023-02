Real Estate Property Transfers in Franklin for January 23, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for January 23-27, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,300,000.00 4436 Pratt Ln Franklin 37064 $862,150.00 Westhaven Sec 24 1206 Jewell Ave Franklin 37064 $990,000.00 Westhaven Sec51 1018 Beckwith St Franklin 37064 $749,045.00 Stream Valley Sec17 3007 Fernshaw Ln Franklin 37064 $1,050,000.00 Village Of Clovercroft Sec 2 405 Lena Ln Franklin 37067 $830,000.00 Spencer Hall Sec 5 3185 Bush Dr Franklin 37064 $1,080,000.00 Daventry Sec1 3229 Chase Point Dr Franklin 37067 $557,983.00 Waters Edge Sec6 147 Calm Waters St Franklin 37064 $1,300,000.00 Huffines Ridge Dr Franklin 37067 $3,250,000.00 5824 Garrison Rd Franklin 37064 $500,000.00 4279 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $35,000.00 Harbison 4063 Clovercroft Rd Franklin 37069 $312,000.00 Forrest Crossing Sec 2 1429 Southampton Ct Franklin 37064 $2,460,000.00 Spring Creek 3400 Mallory Ln Franklin 37067 $693,000.00 Berry Chapel Heights 112 Tamara Cir Franklin 37069 $783,000.00 Westhaven Sec 3 96 Pearl St Franklin 37064 $420,000.00 Fieldstone Farms Sec K-1 410 Newbary Ct Franklin 37069 $625,880.00 Morningside Sec 7 7082 Sunrise Cir Franklin 37067 $931,940.00 October Park 1026 October Park Way Franklin 37067 $831,500.00 Heatherwood Hills Sec 2 102 Azalea Ln Franklin 37064 $1,500,000.00 Harpeth Ind Park 1109 Harpeth Ind Ct Franklin 37064 $875,000.00 Cedarmont Farms Ph 5 1109 Cedarview Ln Franklin 37067 $1,153,188.00 St Marlo Sec1 6027 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $850,000.00 Buck 5190 Old Harding Rd Franklin 37064 $850,000.00 Mckays Mill Sec 22 1003 Vincent Dr Franklin 37067 $1,224,483.00 Westhaven Sec59 807 Horizon Dr Franklin 37064 $499,900.00 Riverview Park Sec 1 131 Pebblecreek Rd Franklin 37064 $1,600,000.00 Fair Park Cottages 322 11th Ave N Franklin 37064 $960,000.00 Clovercroft Preserve Sec1 9004 Clovercroft Prsv Dr Franklin 37067 $920,000.00 3043 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,099,000.00 Brooklands 5020 Brooklands Pvt Ln Franklin 37064 $650,000.00 Westhaven Sec 15 106 Front St #21 Franklin 37064 $614,000.00 Reid Hill Commons Sec 1 105 Clapham St Franklin 37064 $1,120,534.00 Terravista Sec1 5309 Eagle Trail Ct Franklin 37064