Real Estate Property Transfers in Franklin for January 23, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for January 23-27, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,300,000.00
|4436 Pratt Ln
|Franklin
|37064
|$862,150.00
|Westhaven Sec 24
|1206 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$990,000.00
|Westhaven Sec51
|1018 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$749,045.00
|Stream Valley Sec17
|3007 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$1,050,000.00
|Village Of Clovercroft Sec 2
|405 Lena Ln
|Franklin
|37067
|$830,000.00
|Spencer Hall Sec 5
|3185 Bush Dr
|Franklin
|37064
|$1,080,000.00
|Daventry Sec1
|3229 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$557,983.00
|Waters Edge Sec6
|147 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$1,300,000.00
|Huffines Ridge Dr
|Franklin
|37067
|$3,250,000.00
|5824 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$500,000.00
|4279 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$35,000.00
|Harbison
|4063 Clovercroft Rd
|Franklin
|37069
|$312,000.00
|Forrest Crossing Sec 2
|1429 Southampton Ct
|Franklin
|37064
|$2,460,000.00
|Spring Creek
|3400 Mallory Ln
|Franklin
|37067
|$693,000.00
|Berry Chapel Heights
|112 Tamara Cir
|Franklin
|37069
|$783,000.00
|Westhaven Sec 3
|96 Pearl St
|Franklin
|37064
|$420,000.00
|Fieldstone Farms Sec K-1
|410 Newbary Ct
|Franklin
|37069
|$625,880.00
|Morningside Sec 7
|7082 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$931,940.00
|October Park
|1026 October Park Way
|Franklin
|37067
|$831,500.00
|Heatherwood Hills Sec 2
|102 Azalea Ln
|Franklin
|37064
|$1,500,000.00
|Harpeth Ind Park
|1109 Harpeth Ind Ct
|Franklin
|37064
|$875,000.00
|Cedarmont Farms Ph 5
|1109 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$1,153,188.00
|St Marlo Sec1
|6027 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Buck
|5190 Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Mckays Mill Sec 22
|1003 Vincent Dr
|Franklin
|37067
|$1,224,483.00
|Westhaven Sec59
|807 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$499,900.00
|Riverview Park Sec 1
|131 Pebblecreek Rd
|Franklin
|37064
|$1,600,000.00
|Fair Park Cottages
|322 11th Ave N
|Franklin
|37064
|$960,000.00
|Clovercroft Preserve Sec1
|9004 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067
|$920,000.00
|3043 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,099,000.00
|Brooklands
|5020 Brooklands Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Westhaven Sec 15
|106 Front St #21
|Franklin
|37064
|$614,000.00
|Reid Hill Commons Sec 1
|105 Clapham St
|Franklin
|37064
|$1,120,534.00
|Terravista Sec1
|5309 Eagle Trail Ct
|Franklin
|37064