Real Estate Property Transfers in Franklin for January 17, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for January 17-20, 2023.

Price Subdivision Address City Zipcode $392,000.00 Caldwell Est Sec 2 339 Springhouse Cir Franklin 37067 $2,200,000.00 5564 Pinewood Rd Franklin 37064 $445,000.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 203 Franklin 37064 $1,482,390.00 Daventry Sec3 3138 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,050,000.00 Willowsprings Sec 3 661 Springlake Dr Franklin 37064 $430,000.00 Falcon Creek Sec 2 2130 Melody Dr Franklin 37067 $150,000.00 Orleans Est Condos 1701 Granville Rd Franklin 37064 $1,029,440.00 Terravista Sec1 5021 Terravista Ln Franklin 37064 $350,000.00 Rucker W Main St Franklin 37064 $1,069,000.00 Oakwood Est Sec 6 2211 Isaac Ln Franklin 37064 $715,000.00 Spencer Hall Sec 1 3110 Bush Dr Franklin 37064 $488,279.00 Maplewood Sec 2 713 Sugartree Ln Franklin 37064 $1,550,000.00 Ivan Creek 5016 Buds Farm Ln E Franklin 37064 $1,180,000.00 Westhaven Sec51 1109 Beckwith St Franklin 37064 $8,684,330.00 Daventry Sec3 3401 Dunchurch Ct Franklin 37067 $1,085,395.00 St Marlo Sec1 6001 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $430,000.00 St Marlo Sec2 St Marlo Dr Franklin 37064 $2,650,000.00 Durham Manor 2455 Durham Manor Dr Franklin 37064 $579,000.00 Hunters Chase Sec 1 1128 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $1,140,000.00 Westhaven Sec 41 9112 Keats St Franklin 37064 $145,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3078 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,040,386.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3055 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,376,450.00 Westhaven Sec 58 2030 Clifton St Franklin 37064 $1,127,600.00 Daventry Sec1 3241 Chase Point Dr Franklin 37067 $745,000.00 Forrest Crossing Sec 11 1405 Governors Ridge Ct Franklin 37064 $2,196,100.00 Westhaven Sec 58 836 Stonewater Blvd Franklin 37064 $1,098,576.00 St Marlo Sec1 6117 St Marlo Dr Franklin 37064 $380,000.00 Hardison Hills Sec 2 1101 Downs Blvd #110 Franklin 37064 $820,000.00 Stream Valley Sec7 5011 Rockport Ave Franklin 37064 $2,300,000.00 4436 Pratt Ln Franklin 37064 $163,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3090 Long Branch Cir Franklin 37064 $533,000.00 Fieldstone Farms Sec M 216 Cavalcade Cir Franklin 37069