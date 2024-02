Real Estate Property Transfers in Franklin for January 15, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for January 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $550,000 205 Trinity Rd Franklin 37067 $1,230,000 Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65 2169 Summer Hill Cir Franklin 37064 $700,000 Goldston Michael Floyd Rd Franklin 37064 $1,256,875 Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27 7216 Murrel Dr Franklin 37064 $615,000 Twin Oaks Pb 11 Pg 7 1599 Birchwood Cir Franklin 37064 $999,999 Willowsprings Sec 3 Pb 39 Pg 135 660 Springlake Dr Franklin 37064 $732,500 Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67 102 Pearl St Franklin 37064 $1,235,000 Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43 281 King Arthur Cir Franklin 37067 $10,445,000 Wells Mike Pb 53 Pg 60 3385 Bailey Rd Franklin 37064 $675,000 Berry Farms Town Center 8086 Berry Farms Crossing 240 Franklin 37064 $1,275,000 Douglass Glen Sec 3 Pb 20 Pg 137 2522 St James Dr Franklin 37064 $4,335,000 339 Main St Franklin 37064 $875,000 Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122 391 Dandridge Dr Franklin 37064 $1,800,000 1688 Old Hillsboro Rd Franklin 37069