Real Estate Property Transfers in Franklin for January 15, 2024

By
Michael Carpenter
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house for sale clouds

See property transfers in Franklin Tennessee for January 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$550,000205 Trinity RdFranklin37067
$1,230,000Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 652169 Summer Hill CirFranklin37064
$700,000Goldston MichaelFloyd RdFranklin37064
$1,256,875Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 277216 Murrel DrFranklin37064
$615,000Twin Oaks Pb 11 Pg 71599 Birchwood CirFranklin37064
$999,999Willowsprings Sec 3 Pb 39 Pg 135660 Springlake DrFranklin37064
$732,500Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67102 Pearl StFranklin37064
$1,235,000Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43281 King Arthur CirFranklin37067
$10,445,000Wells Mike Pb 53 Pg 603385 Bailey RdFranklin37064
$675,000Berry Farms Town Center 8086 Berry Farms Crossing 240Franklin37064
$1,275,000Douglass Glen Sec 3 Pb 20 Pg 1372522 St James DrFranklin37064
$4,335,000339 Main StFranklin37064
$875,000Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122391 Dandridge DrFranklin37064
$1,800,0001688 Old Hillsboro RdFranklin37069

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