Real Estate Property Transfers in Franklin for January 15, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for January 15-19, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$550,000
|205 Trinity Rd
|Franklin
|37067
|$1,230,000
|Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65
|2169 Summer Hill Cir
|Franklin
|37064
|$700,000
|Goldston Michael
|Floyd Rd
|Franklin
|37064
|$1,256,875
|Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27
|7216 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$615,000
|Twin Oaks Pb 11 Pg 7
|1599 Birchwood Cir
|Franklin
|37064
|$999,999
|Willowsprings Sec 3 Pb 39 Pg 135
|660 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$732,500
|Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67
|102 Pearl St
|Franklin
|37064
|$1,235,000
|Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43
|281 King Arthur Cir
|Franklin
|37067
|$10,445,000
|Wells Mike Pb 53 Pg 60
|3385 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$675,000
|Berry Farms Town Center
|8086 Berry Farms Crossing 240
|Franklin
|37064
|$1,275,000
|Douglass Glen Sec 3 Pb 20 Pg 137
|2522 St James Dr
|Franklin
|37064
|$4,335,000
|339 Main St
|Franklin
|37064
|$875,000
|Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122
|391 Dandridge Dr
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|1688 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069