Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 5, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 5-9, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$735,000Avondale Cottages Pb 70 Pg 128401 Herringbone CtFranklin37064
$1,795,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393458 Overhill Gardens PvtFranklin37064
$807,960Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1252012 Poplar Farms DrFranklin37067
$925,000Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 925001 Ryecroft LnFranklin37064
$1,900,000Sen Pb 40 Pg 69100 Ralston LnFranklin37064
$599,9996212 Arno RdFranklin37064
$500,000Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57213 Lighthouse TerFranklin37064
$2,418,750Coleman RdFranklin37064
$369,900Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 1461101 Downs Blvd #94Franklin37064
$1,100,000Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 643066 Hathaway StFranklin37064
$350,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C030601 Boyd Mill Ave #g-2Franklin37064
$2,445,000Ivan Creek Pb 50 Pg 895025 Buds Farm Ln EFranklin37064
$3,810,000Marlowe Pb 86 Pg 114Carl RdFranklin37064
$920,000Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11282 Noah DrFranklin37064
$880,000Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137250 Sontag DrFranklin37064
$3,350,0004296 Old Hillsboro RdFranklin37064
$310,000River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C019118 Boxwood DrFranklin37069
$440,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1141133 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,210,000Brienz Valley Add Sec 1 Pb 48 Pg 1172311 Lucerne LnFranklin37064
$1,482,437Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1251018 Poplar Farms DrFranklin37067
$382,250Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642741 Kennedy CtFranklin37064
$2,500,000Vista Creek Pb 87 Pg 172110 Barrel Creek Pvt TrlFranklin37064
$325,000River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C019118 Boxwood DrFranklin37069
$1,475,000Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 533067 General Martin LnFranklin37064
$845,0002028 Lewisburg PkFranklin37064
$970,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108425 Chelsey CvFranklin37064
$570,000Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142518 Cobert LnFranklin37064
$1,016,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 22 Pg 551089 Cedarview LnFranklin37067
$1,280,000River Landing Sec 8 Pb 32 Pg 791434 Mentelle DrFranklin37069
$945,000Ruegger Werner Pb 85 Pg 1205018 Haven Hollow Pvt LnFranklin37064
$765,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 615079 Donovan StFranklin37064
$843,0007427 S Harpeth RdFranklin37064
$1,130,000Cedarmont Valley Est Pb 69 Pg 111424 Martingale DrFranklin37067
$10,500,000Shwc Llc Pb 82 Pg 271381 Old Hillsboro RdFranklin37069
$3,000,000Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53225 Chapelwood DrFranklin37069
$16,000,000Meacham Harding Pb 27 Pg 85Leipers Creek RdFranklin37064
$819,500Polk Place Sec 5 Pb 22 Pg 149324 Julianna CirFranklin37064
$640,000Grassland Est Sec 1 Pb 5 Pg 36316 Bobby DrFranklin37069
$17,000,0004400 Peytonsville RdFranklin37064
$4,980,000Carters Pb 81 Pg 642563 Snowbird Hollow RdFranklin37064
$1,200,000Mclemore Farms Sec 2-a Pb 27 Pg 1252803 Cale CtFranklin37064
$2,310,270Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79400 Drummond StFranklin37064
$678,188Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38113 Morris StFranklin37064
$2,400,000Vista Creek Pb 87 Pg 172021 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$1,222,748Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253063 Poplar Farms DrFranklin37067

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here