Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 5, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 5-9, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$735,000
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|401 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$1,795,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3458 Overhill Gardens Pvt
|Franklin
|37064
|$807,960
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|2012 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$925,000
|Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 92
|5001 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Sen Pb 40 Pg 69
|100 Ralston Ln
|Franklin
|37064
|$599,999
|6212 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$500,000
|Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57
|213 Lighthouse Ter
|Franklin
|37064
|$2,418,750
|Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$369,900
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146
|1101 Downs Blvd #94
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64
|3066 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$350,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C030
|601 Boyd Mill Ave #g-2
|Franklin
|37064
|$2,445,000
|Ivan Creek Pb 50 Pg 89
|5025 Buds Farm Ln E
|Franklin
|37064
|$3,810,000
|Marlowe Pb 86 Pg 114
|Carl Rd
|Franklin
|37064
|$920,000
|Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11
|282 Noah Dr
|Franklin
|37064
|$880,000
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|250 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$3,350,000
|4296 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$310,000
|River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C019
|118 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$440,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|1133 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,210,000
|Brienz Valley Add Sec 1 Pb 48 Pg 117
|2311 Lucerne Ln
|Franklin
|37064
|$1,482,437
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1018 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$382,250
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2741 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2110 Barrel Creek Pvt Trl
|Franklin
|37064
|$325,000
|River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C019
|118 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,475,000
|Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53
|3067 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$845,000
|2028 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$970,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|425 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$570,000
|Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142
|518 Cobert Ln
|Franklin
|37064
|$1,016,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 22 Pg 55
|1089 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$1,280,000
|River Landing Sec 8 Pb 32 Pg 79
|1434 Mentelle Dr
|Franklin
|37069
|$945,000
|Ruegger Werner Pb 85 Pg 120
|5018 Haven Hollow Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$765,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|5079 Donovan St
|Franklin
|37064
|$843,000
|7427 S Harpeth Rd
|Franklin
|37064
|$1,130,000
|Cedarmont Valley Est Pb 69 Pg 111
|424 Martingale Dr
|Franklin
|37067
|$10,500,000
|Shwc Llc Pb 82 Pg 27
|1381 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$3,000,000
|Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53
|225 Chapelwood Dr
|Franklin
|37069
|$16,000,000
|Meacham Harding Pb 27 Pg 85
|Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$819,500
|Polk Place Sec 5 Pb 22 Pg 149
|324 Julianna Cir
|Franklin
|37064
|$640,000
|Grassland Est Sec 1 Pb 5 Pg 36
|316 Bobby Dr
|Franklin
|37069
|$17,000,000
|4400 Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$4,980,000
|Carters Pb 81 Pg 64
|2563 Snowbird Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Mclemore Farms Sec 2-a Pb 27 Pg 125
|2803 Cale Ct
|Franklin
|37064
|$2,310,270
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|400 Drummond St
|Franklin
|37064
|$678,188
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|113 Morris St
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2021 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,222,748
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3063 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
