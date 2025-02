Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 27, 2025

See property transfers in Franklin Tennessee for January 27-31, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $540,000 West Meade Sec 1 Pb 2 Pg 58 1305 Chickering Dr Franklin 37064 $736,000 Andover Sec 3 Pb 25 Pg 79 152 Stanwick Dr Franklin 37067 $330,000 Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C050 1100 W Main St #f-6 Franklin 37064 $925,000 Mckays Mill Sec 22 Pb 43 Pg 68 2011 Brewster Dr Franklin 37067 $905,000 Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11 256 Noah Dr Franklin 37064 $861,000 Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112 1107 Crisp Spring Dr Franklin 37064 $1,430,000 Ashley J J Pb 35 Pg 114 123 S Margin St Franklin 37064 $1,173,977 Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block D 417 Forrest St Franklin 37064 $435,000 Berry Farms Town Center Condos Pb 7000 Pg 105 6051 Rural Plains Cir 209 Franklin 37064 $688,000 Heath Pl Of Franklin Pb 7 Pg 104 1000 St Michaels Ct Franklin 37064 $1,299,000 Gentry Thomas Pb 56 Pg 133 4322 Peyt-trinity Rd Franklin 37064 $445,000 Park Place Pb 8 Pg 93 Block C003 605 S Margin St Franklin 37064 $1,100,000 1002 Evans St Franklin 37064 $1,500,000 Westhaven Sec 13 Pb 44 Pg 96 609 Pearre Springs Way Franklin 37064 $2,000,000 Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138 1261 Championship Blvd Franklin 37064 $1,350,000 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5857 Branta Dr Franklin 37064 $386,000 Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 106 7960 Halewood Dr Franklin 37067 $1,349,750 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7027 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $348,000 Hardison Hills Sec 3 Pb 39 Pg 141 1101 Downs Blvd #221 Franklin 37067 $762,078 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4016 Penfield Dr Franklin 37064 $3,150,000 160 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $1,832,240 Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6 212 Cheltenham Ave Franklin 37064 $630,000 Morningside Sec 9 Pb 49 Pg 55 9031 Sunrise Cir Franklin 37067 $300,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C151 2103 Granville Rd Franklin 37064 $493,000 Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114 7180 Gracious Dr Franklin 37064 $371,954 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5007 Congress Dr Franklin 37064 $2,474,956 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6055 Congress Dr Franklin 37064 $2,994,134 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1907 Eliot Rd Franklin 37064 $609,955 Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1 6058 Sunrise Cir Franklin 37067 $726,386 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 4032 Penfield Dr Franklin 37069 $300,000 West Meade Sec 1 Pb 2 Pg 58 550 Edgewood Blvd Franklin 37064

