Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 26, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 26-30, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,125,000Brienz Valley Add Sec 1 Pb 48 Pg 1172035 Ober Brienz LnFranklin37064
$485,000Riverview Park Sec 5-a Pb 8 Pg 94505 Overview LnFranklin37064
$815,000Spencer Hall Sec 10 Pb 28 Pg 383122 Friars Bridge PassFranklin37064
$725,0007584 Pewitt RdFranklin37064
$435,900Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 792000 Stonewater BlvdFranklin37064
$1,100,000Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507283 Murrel DrFranklin37064
$679,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 387126 Bolton StFranklin37064
$2,600,000812 Liberty PkFranklin37064
$1,253,338Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1471012 Legrand AveFranklin37064
$640,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79043 Headwaters DrFranklin37064
$455,000Lincoln Square Condo Pb 3534 Pg 2703326 Aspen Grove Dr #302Franklin37067
$871,800Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 792008 Stonewater BlvdFranklin37064
$989,000Highlands @ Ladd Park Sec10 Pb 57 Pg 131463 Avon River RdFranklin37064
$1,168,645Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253039 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,079,029Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253045 Poplar Farms DrFranklin37067
$995,0003384 Sweeney Hollow RdFranklin37064
$460,000Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84135 Grenadier DrFranklin37064
$695,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 104001 Copley RdFranklin37064
$858,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10117 Dulwich DrFranklin37064
$630,000Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 1277002 Sunrise CirFranklin37067
$1,840,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394032 Southrop Pvt RdFranklin37069
$380,000Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 511101 Downs Blvd #109Franklin37064
$685,000River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 721019 Boxwood DrFranklin37069
$1,384,521Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311012 Championship BlvdFranklin37064
$1,675,000Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 611004 Oleander StFranklin37064
$1,139,900Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 1074038 Camberley StFranklin37064
$750,000Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82100 Buttercup CvFranklin37064
$840,000Rizer Point Sec 2 Pb 59 Pg 922009 Heflin LnFranklin37069
$1,345,000Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 1035020 Nelson DrFranklin37064
$19,000,0003317 Floyd RdFranklin37064
$1,135,000Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 1183012 Braidwood LnFranklin37064

