Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 26, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 26-30, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,125,000
|Brienz Valley Add Sec 1 Pb 48 Pg 117
|2035 Ober Brienz Ln
|Franklin
|37064
|$485,000
|Riverview Park Sec 5-a Pb 8 Pg 94
|505 Overview Ln
|Franklin
|37064
|$815,000
|Spencer Hall Sec 10 Pb 28 Pg 38
|3122 Friars Bridge Pass
|Franklin
|37064
|$725,000
|7584 Pewitt Rd
|Franklin
|37064
|$435,900
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|2000 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7283 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$679,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|7126 Bolton St
|Franklin
|37064
|$2,600,000
|812 Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$1,253,338
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|1012 Legrand Ave
|Franklin
|37064
|$640,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9043 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$455,000
|Lincoln Square Condo Pb 3534 Pg 270
|3326 Aspen Grove Dr #302
|Franklin
|37067
|$871,800
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|2008 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$989,000
|Highlands @ Ladd Park Sec10 Pb 57 Pg 131
|463 Avon River Rd
|Franklin
|37064
|$1,168,645
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3039 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,079,029
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3045 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$995,000
|3384 Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$460,000
|Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84
|135 Grenadier Dr
|Franklin
|37064
|$695,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|4001 Copley Rd
|Franklin
|37064
|$858,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|117 Dulwich Dr
|Franklin
|37064
|$630,000
|Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127
|7002 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,840,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4032 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$380,000
|Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51
|1101 Downs Blvd #109
|Franklin
|37064
|$685,000
|River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72
|1019 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,384,521
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1012 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,675,000
|Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61
|1004 Oleander St
|Franklin
|37064
|$1,139,900
|Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107
|4038 Camberley St
|Franklin
|37064
|$750,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82
|100 Buttercup Cv
|Franklin
|37064
|$840,000
|Rizer Point Sec 2 Pb 59 Pg 92
|2009 Heflin Ln
|Franklin
|37069
|$1,345,000
|Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103
|5020 Nelson Dr
|Franklin
|37064
|$19,000,000
|3317 Floyd Rd
|Franklin
|37064
|$1,135,000
|Lockwood Glen Sec12 Pb 77 Pg 118
|3012 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
