Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 19, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 19-23, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$875,000Jackson Lake Sec 1 Pb 35 Pg 118204 Larkton PlFranklin37069
$699,998Riverview Park Sec 6 Pb 10 Pg 28165 Rivergate DrFranklin37064
$925,000Fieldstone Farms Sec Q-7 Pb 26 Pg 126551 Brixham Park DrFranklin37069
$1,570,000Terravista Sec1 Pb 78 Pg 945008 Terravista LnFranklin37064
$370,000Del Rio Commons Pb 39 Pg 601141 Magnolia DrFranklin37064
$736,220Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1252008 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,275,000Estates Of Gallant Ridge Pb 56 Pg 1234308 Gallant Ridge DrFranklin37064
$1,200,000Belle Vista Sec 2 Pb 46 Pg 66166 Azalea LnFranklin37064
$250,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C106601 Boyd Mill Ave #q-4Franklin37064
$380,000Southvale Sec1 Pb 85 Pg 1013006 Evergreen Hill DrFranklin37064
$1,409,782Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474012 Forestside DrFranklin37064
$4,350,000Smith And Andrews Pb 51 Pg 1402194 S Berrys Chapel RdFranklin37069
$1,150,000Chestnut Bend Sec 3 Pb 26 Pg 116746 Harrow LnFranklin37064
$1,991,233Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88704 Trotters CtFranklin37067
$1,235,783Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105017 Owenruth DrFranklin37069
$200,000Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C045601 Boyd Mill Ave #j-1Franklin37064
$660,000Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23515 Forrest Park CirFranklin37064
$330,000Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1082000 Shadow Green Dr 302Franklin37064
$1,020,000Stonebridge Park Sec 2 Pb 22 Pg 811060 Stonebridge Park DrFranklin37069
$639,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128402 Herringbone CtFranklin37064
$630,000Franklin Green Sec 7 Pb 29 Pg 443121 Traviston DrFranklin37064
$1,320,000Cardel Village Pb 68 Pg 144454 Cardel LnFranklin37064
$789,900Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32317 Astor WayFranklin37064
$5,150,000Galleria Commercial Complx Pb 14 Pg 1341711 Galleria BlvdFranklin37067
$2,775,000Laurelbrooke Sec5 Pb 61 Pg 841413 Willowbrooke CirFranklin37069

