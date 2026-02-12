Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 19, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 19-23, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$875,000
|Jackson Lake Sec 1 Pb 35 Pg 118
|204 Larkton Pl
|Franklin
|37069
|$699,998
|Riverview Park Sec 6 Pb 10 Pg 28
|165 Rivergate Dr
|Franklin
|37064
|$925,000
|Fieldstone Farms Sec Q-7 Pb 26 Pg 126
|551 Brixham Park Dr
|Franklin
|37069
|$1,570,000
|Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94
|5008 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$370,000
|Del Rio Commons Pb 39 Pg 60
|1141 Magnolia Dr
|Franklin
|37064
|$736,220
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|2008 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,275,000
|Estates Of Gallant Ridge Pb 56 Pg 123
|4308 Gallant Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Belle Vista Sec 2 Pb 46 Pg 66
|166 Azalea Ln
|Franklin
|37064
|$250,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C106
|601 Boyd Mill Ave #q-4
|Franklin
|37064
|$380,000
|Southvale Sec1 Pb 85 Pg 101
|3006 Evergreen Hill Dr
|Franklin
|37064
|$1,409,782
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4012 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$4,350,000
|Smith And Andrews Pb 51 Pg 140
|2194 S Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$1,150,000
|Chestnut Bend Sec 3 Pb 26 Pg 116
|746 Harrow Ln
|Franklin
|37064
|$1,991,233
|Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88
|704 Trotters Ct
|Franklin
|37067
|$1,235,783
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5017 Owenruth Dr
|Franklin
|37069
|$200,000
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C045
|601 Boyd Mill Ave #j-1
|Franklin
|37064
|$660,000
|Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23
|515 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$330,000
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|2000 Shadow Green Dr 302
|Franklin
|37064
|$1,020,000
|Stonebridge Park Sec 2 Pb 22 Pg 81
|1060 Stonebridge Park Dr
|Franklin
|37069
|$639,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|402 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$630,000
|Franklin Green Sec 7 Pb 29 Pg 44
|3121 Traviston Dr
|Franklin
|37064
|$1,320,000
|Cardel Village Pb 68 Pg 144
|454 Cardel Ln
|Franklin
|37064
|$789,900
|Rogersshire Sec 2 Pb 27 Pg 32
|317 Astor Way
|Franklin
|37064
|$5,150,000
|Galleria Commercial Complx Pb 14 Pg 134
|1711 Galleria Blvd
|Franklin
|37067
|$2,775,000
|Laurelbrooke Sec5 Pb 61 Pg 84
|1413 Willowbrooke Cir
|Franklin
|37069
