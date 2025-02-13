Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 13, 2025

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for January 13-17, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$527,500Reid Hill Commons Sec 2 Pb 45 Pg 52120 Prince William LnFranklin37064
$815,000Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 1093007 Farmhouse DrFranklin37067
$755,000504 Autumn Springs Court Pb 1941 Pg 250504 Autumn Springs Ct #a1Franklin37067
$2,530,000Splendor Ridge Pb 75 Pg 145161 Splendor Ridge DrFranklin37064
$1,943,080Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053121 Long Branch CirFranklin37064
$1,106,455Watkins Creek Sec 5 Pb 56 Pg 543068 Cecil Lewis DrFranklin37067
$1,250,000Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 109067 Clovercroft Prsv DrFranklin37067
$375,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642113 Emery LnFranklin37064
$1,267,000Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112529 Ardmore PlaceFranklin37064
$1,100,000Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142820 Fontwell LnFranklin37064
$1,750,000Sawyers Creek Pb 84 Pg 281522 Lurah Pvt LnFranklin37064
$1,250,000Green Chapel RdFranklin37064
$3,950,0005929 N Lick Creek RdFranklin37064
$1,087,500Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27236 Bramerton CtFranklin37069
$1,975,000Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 1261979 Championship BlvdFranklin37064
$1,520,000Cool Springs East Sec 22 Pb 29 Pg 21509 Brennan LnFranklin37067
$595,000Nixon Howard Pb 46 Pg 1424520 Pratt LnFranklin37064
$392,000Pleasant Hill Est248 Chestnut LnFranklin37064
$545,0003803 N Chapel RdFranklin37067
$1,300,000Stream Valley Section 02 Pb 50 Pg 79146 Stream Valley BlvdFranklin37064
$1,765,000Evans Estates Pb 50 Pg 104911 Evans StFranklin37064
$599,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block B106 Cothran DrFranklin37064
$2,500,000Woodlands Pb 26 Pg 17386 Southwinds DrFranklin37067
$469,000Eastview Pb 1 Pg 64 Block C601 Eastview DrFranklin37064
$600,000Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164125 E Lake CtFranklin37064
$899,900Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25826 Willowsprings BlvdFranklin37064
$400,000Roach Thomas V Pb 83 Pg 63Moore RdFranklin37064
$699,999Millgate Pb 42 Pg 121116 Ormesby PlFranklin37064
$2,332,592Cool Springs West Sec 5 Pb 26 Pg 111440 Cool Springs BlvdFranklin37067
$699,900Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 363019 Cleaver StFranklin37064
$455,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #i-2Franklin37067
$605,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51205 Wrennewood LnFranklin37064
$707,500Polk Place Sec 3 Pb 20 Pg 34109 Polk Place DrFranklin37064
$1,695,400Stephens Valley Sec8 Pb 80 Pg 28004 Cane Creek RdFranklin37064
$600,000Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 101070 Meandering WayFranklin37067
$860,000Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 192030 Nolencrest WayFranklin37067
$568,200Dallas Downs Sec 5 Pb 13 Pg 121170 Cavalry DrFranklin37064
$1,434,7503927 New Hwy 96 WFranklin37064
$725,000Mckays Mill Sec 14 Pb 32 Pg 811605 Longmont CtFranklin37067
$680,000991 Westhaven Blvd #20Franklin37064
$799,900Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1173012 Wynn CirFranklin37064
$1,033,000Cobblestone Court Pb 7 Pg 131221 Pebble Glen DrFranklin37064
$760,0004227 Arno RdFranklin37064
$1,575,000Clouseton Corner Sec 1 Pb 24 Pg 253133 Southall RdFranklin37064

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