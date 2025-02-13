Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 13, 2025

See property transfers in Franklin Tennessee for January 13-17, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$527,500
|Reid Hill Commons Sec 2 Pb 45 Pg 52
|120 Prince William Ln
|Franklin
|37064
|$815,000
|Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 109
|3007 Farmhouse Dr
|Franklin
|37067
|$755,000
|504 Autumn Springs Court Pb 1941 Pg 250
|504 Autumn Springs Ct #a1
|Franklin
|37067
|$2,530,000
|Splendor Ridge Pb 75 Pg 145
|161 Splendor Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$1,943,080
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3121 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,106,455
|Watkins Creek Sec 5 Pb 56 Pg 54
|3068 Cecil Lewis Dr
|Franklin
|37067
|$1,250,000
|Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10
|9067 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067
|$375,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2113 Emery Ln
|Franklin
|37064
|$1,267,000
|Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112
|529 Ardmore Place
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142
|820 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$1,750,000
|Sawyers Creek Pb 84 Pg 28
|1522 Lurah Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Green Chapel Rd
|Franklin
|37064
|$3,950,000
|5929 N Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
|$1,087,500
|Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27
|236 Bramerton Ct
|Franklin
|37069
|$1,975,000
|Westhaven Sec45 Pb 64 Pg 126
|1979 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,520,000
|Cool Springs East Sec 22 Pb 29 Pg 21
|509 Brennan Ln
|Franklin
|37067
|$595,000
|Nixon Howard Pb 46 Pg 142
|4520 Pratt Ln
|Franklin
|37064
|$392,000
|Pleasant Hill Est
|248 Chestnut Ln
|Franklin
|37064
|$545,000
|3803 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$1,300,000
|Stream Valley Section 02 Pb 50 Pg 79
|146 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$1,765,000
|Evans Estates Pb 50 Pg 104
|911 Evans St
|Franklin
|37064
|$599,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block B
|106 Cothran Dr
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|Woodlands Pb 26 Pg 17
|386 Southwinds Dr
|Franklin
|37067
|$469,000
|Eastview Pb 1 Pg 64 Block C
|601 Eastview Dr
|Franklin
|37064
|$600,000
|Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164
|125 E Lake Ct
|Franklin
|37064
|$899,900
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25
|826 Willowsprings Blvd
|Franklin
|37064
|$400,000
|Roach Thomas V Pb 83 Pg 63
|Moore Rd
|Franklin
|37064
|$699,999
|Millgate Pb 42 Pg 121
|116 Ormesby Pl
|Franklin
|37064
|$2,332,592
|Cool Springs West Sec 5 Pb 26 Pg 111
|440 Cool Springs Blvd
|Franklin
|37067
|$699,900
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|3019 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$455,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #i-2
|Franklin
|37067
|$605,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|205 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$707,500
|Polk Place Sec 3 Pb 20 Pg 34
|109 Polk Place Dr
|Franklin
|37064
|$1,695,400
|Stephens Valley Sec8 Pb 80 Pg 2
|8004 Cane Creek Rd
|Franklin
|37064
|$600,000
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|1070 Meandering Way
|Franklin
|37067
|$860,000
|Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 19
|2030 Nolencrest Way
|Franklin
|37067
|$568,200
|Dallas Downs Sec 5 Pb 13 Pg 121
|170 Cavalry Dr
|Franklin
|37064
|$1,434,750
|3927 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$725,000
|Mckays Mill Sec 14 Pb 32 Pg 81
|1605 Longmont Ct
|Franklin
|37067
|$680,000
|991 Westhaven Blvd #20
|Franklin
|37064
|$799,900
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|3012 Wynn Cir
|Franklin
|37064
|$1,033,000
|Cobblestone Court Pb 7 Pg 131
|221 Pebble Glen Dr
|Franklin
|37064
|$760,000
|4227 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$1,575,000
|Clouseton Corner Sec 1 Pb 24 Pg 25
|3133 Southall Rd
|Franklin
|37064
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