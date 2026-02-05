Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 12, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 12-16, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,979,790
|Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 150
|5717 Nola Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$1,627,500
|Kings Chapel Sec11 Pb 76 Pg 98
|4723 Woodrow Place
|Arrington
|37014
|$475,000
|Liberty Square Sec 4 Pb 11 Pg 14
|144 Flintlock Dr
|Franklin
|37064
|$500,000
|Hard Bargain Pb 1 Pg 122
|959 Glass St
|Franklin
|37064
|$640,000
|Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133
|1315 Moher Blvd
|Franklin
|37069
|$709,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|437 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$1,870,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|8037 Keats St
|Franklin
|37064
|$1,595,586
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|4000 Forestside Dr
|Franklin
|37064
|$3,375,000
|5755 N Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
|$645,000
|Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 7
|1415 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|Sullivan Farms Sec G Pb 33 Pg 63
|205 St Anne Way
|Franklin
|37064
|$620,000
|Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 59
|201 Bobby Dr
|Franklin
|37069
|$599,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|432 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$395,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C
|108 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43
|241 King Arthur Cir
|Franklin
|37067
|$500,000
|Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670
|523 Grant Park Ct
|Franklin
|37067
|$576,180
|Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10
|2216 Falcon Creek Dr
|Franklin
|37067
|$385,000
|Prescott Place Ph 3
|317 Hanley Ln
|Franklin
|37069
|$399,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C
|108 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$1,003,000
|Temple Hills Sec 6-a Pb 11 Pg 58
|162 N Berwick Ln
|Franklin
|37069
|$2,780,000
|896 Sneed Rd W
|Franklin
|37069
|$1,225,000
|Carlisle Sec 1 Pb 33 Pg 20
|1802 Thorn Brook Ln
|Franklin
|37064
|$1,520,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4008 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$2,750,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2032 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2009 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$2,000,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2005 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,750,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2013 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$6,775,000
|Synergy Bank Annex
|204 9th Ave S
|Franklin
|37064
|$300,000
|Temple Hills Country Club Sec16 Pha
|6528 Stableford Ln
|Franklin
|37069
|$2,450,000
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7104 Bonterra Dr
|Franklin
|37064
|$899,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|109 Morris St
|Franklin
|37064
|$682,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|208 Camellia Ct
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Mcewens John B Pb 66 Pg 16
|1120 Adams St
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|5285 Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$1,899,568
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1006 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Craige Frank
|Sweeney Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,180,000
|Stream Valley Sec 9 Pb 64 Pg 21
|5026 Rockport Ave
|Franklin
|37064
|$400,000
|Westview Est Pb 34 Pg 87
|306 Unity Cir
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 23
|1401 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$435,000
|Lakeview Condos Pb 10 Pg 22 Block C004
|1226 -d Lakeview Dr
|Franklin
|37067
|$880,000
|Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 23
|3016 Westerly Dr
|Franklin
|37067
|$1,150,000
|Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103
|3019 Tabitha Dr
|Franklin
|37064
|$799,900
|Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115
|102 Lancelot Ln
|Franklin
|37064
|$779,000
|Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49
|100 Churchill Pl
|Franklin
|37067
|$730,000
|Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26
|106 Front St #11
|Franklin
|37064
|$644,734
|Commons @ Gateway Pb 60 Pg 101
|1409 Moher Blvd
|Franklin
|37069
|$875,000
|Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36
|123 Carphilly Cir
|Franklin
|37069
|$3,700,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|116 Earlham Ct
|Franklin
|37067
|$24,100,000
|Aureum
|E Mcewen Dr
|Franklin
|37064
