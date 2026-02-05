Real Estate Property Transfers in Franklin for Jan. 12, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 12-16, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,979,790Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 1505717 Nola Pvt DrArrington37014
$1,627,500Kings Chapel Sec11 Pb 76 Pg 984723 Woodrow PlaceArrington37014
$475,000Liberty Square Sec 4 Pb 11 Pg 14144 Flintlock DrFranklin37064
$500,000Hard Bargain Pb 1 Pg 122959 Glass StFranklin37064
$640,000Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 1331315 Moher BlvdFranklin37069
$709,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128437 Herringbone CtFranklin37064
$1,870,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 618037 Keats StFranklin37064
$1,595,586Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474000 Forestside DrFranklin37064
$3,375,0005755 N Lick Creek RdFranklin37064
$645,000Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 71415 Decatur CirFranklin37067
$1,500,000Sullivan Farms Sec G Pb 33 Pg 63205 St Anne WayFranklin37064
$620,000Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 59201 Bobby DrFranklin37069
$599,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128432 Herringbone CtFranklin37064
$395,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C108 Dabney DrFranklin37064
$1,150,000Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43241 King Arthur CirFranklin37067
$500,000Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670523 Grant Park CtFranklin37067
$576,180Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 102216 Falcon Creek DrFranklin37067
$385,000Prescott Place Ph 3317 Hanley LnFranklin37069
$399,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C108 Dabney DrFranklin37064
$1,003,000Temple Hills Sec 6-a Pb 11 Pg 58162 N Berwick LnFranklin37069
$2,780,000896 Sneed Rd WFranklin37069
$1,225,000Carlisle Sec 1 Pb 33 Pg 201802 Thorn Brook LnFranklin37064
$1,520,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394008 Southrop Pvt RdFranklin37069
$2,750,000Vista Creek Pb 87 Pg 172032 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$2,400,000Vista Creek Pb 87 Pg 172009 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$2,000,000Vista Creek Pb 87 Pg 172005 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$1,750,000Vista Creek Pb 87 Pg 172013 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$6,775,000Synergy Bank Annex204 9th Ave SFranklin37064
$300,000Temple Hills Country Club Sec16 Pha6528 Stableford LnFranklin37069
$2,450,000Bonterra Pb 79 Pg 1497104 Bonterra DrFranklin37064
$899,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38109 Morris StFranklin37064
$682,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84208 Camellia CtFranklin37064
$2,400,000Mcewens John B Pb 66 Pg 161120 Adams StFranklin37064
$1,150,0005285 Old Harding RdFranklin37064
$1,899,568Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311006 Championship BlvdFranklin37064
$1,350,000Craige FrankSweeney Hollow RdFranklin37064
$1,180,000Stream Valley Sec 9 Pb 64 Pg 215026 Rockport AveFranklin37064
$400,000Westview Est Pb 34 Pg 87306 Unity CirFranklin37064
$1,600,000Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 231401 Westhaven BlvdFranklin37064
$435,000Lakeview Condos Pb 10 Pg 22 Block C0041226 -d Lakeview DrFranklin37067
$880,000Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 233016 Westerly DrFranklin37067
$1,150,000Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 1033019 Tabitha DrFranklin37064
$799,900Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115102 Lancelot LnFranklin37064
$779,000Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49100 Churchill PlFranklin37067
$730,000Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26106 Front St #11Franklin37064
$644,734Commons @ Gateway Pb 60 Pg 1011409 Moher BlvdFranklin37069
$875,000Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36123 Carphilly CirFranklin37069
$3,700,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98116 Earlham CtFranklin37067
$24,100,000AureumE Mcewen DrFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here