Real Estate Property Transfers in Franklin for February 6, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for February 6-10, 2023.

Price Subdivision Address City Zipcode $900,000.00 3252 Aspen Grove Dr 400b Franklin 37067 $929,900.00 Green Valley Sec 3 112 Poplar St Franklin 37064 $3,405,953.00 Legends Ridge 2nd Add 910 Sunset Ridge Dr Franklin 37069 $1,060,385.00 October Park 1008 October Park Way Franklin 37067 $600,000.00 Southall Heights 3115 Southall Ln Franklin 37064 $2,495,000.00 Harpeth School Rd 4506 Harpeth School Rd Franklin 37064 $161,815.00 Lewisburg Pk Franklin 37064 $145,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3084 Long Branch Cir Franklin 37064 $650,000.00 Buckingham Park Sec 2 1358 Buckingham Cir Franklin 37064 $2,279,900.00 206 Gist St Franklin 37064 $700,000.00 Polk Place Sec 7 260 Karnes Dr Franklin 37064 $5,000,000.00 Beechwood Plantation 3514 Bailey Rd Franklin 37064 $1,975,000.00 Weatherford Estates 6000 Blackwell Ln Franklin 37064 $1,568,000.00 Sneed Forest Sec 1 2312 Candlewood Dr Franklin 37069 $785,000.00 Callie Sec 1 1606 Callie Way Dr Franklin 37064 $578,595.00 Waters Edge Sec6 127 Calm Waters St Franklin 37064 $567,659.00 Waters Edge Sec6 129 Calm Waters St Franklin 37064 $907,244.00 Terravista Sec1 5308 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $525,900.00 Fieldstone Farms Sec M 109 Cavalcade Dr Franklin 37069 $412,000.00 Park Run Condos 1112 Park Run Dr Franklin 37067 $850,000.00 Sullivan Farms Sec E 728 Braemere Dr Franklin 37064 $900,000.00 Riverbluff Sec1 341 River Bluff Dr Franklin 37064 $1,070,732.00 St Marlo Sec1 6047 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $986,638.00 Mclemore Farms Sec 2b 2724 Mclemore Way Franklin 37064 $2,636,701.00 Westhaven Sec 58 2013 Clifton St Franklin 37064 $465,000.00 Reid Hill Commons Sec 2 115 Prince William Ln Franklin 37064 $440,000.00 Forrest Crossing Sec 3-a 2005 Roderick Pl E Franklin 37064