Real Estate Property Transfers in Franklin for February 5, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for February 5-9, 2024. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $450,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3204 Long Branch Cir Franklin 37064 $708,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133 2330 Clare Park Dr Franklin 37069 $670,000 Fieldstone Farms Sec L Pb 18 Pg 11 412 Cannonade Cir Franklin 37069 $2,730,000 Mccullough Pb 34 Pg 97 3111 Carl Rd Franklin 37064 $767,000 Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36 217 Schoolpath Ln Franklin 37064 $618,000 Liberty Hills Sec 1 Pb 56 Pg 80 3060 Liberty Hills Dr Franklin 37067 $615,000 Morningside Sec 4-a Pb 30 Pg 6 8068 Sunrise Cir Franklin 37067 $779,000 Stream Valley Sec17 Pb 72 Pg 42 3012 Fernshaw Ln Franklin 37064 $620,000 Dallas Downs Sec 18 Pb 16 Pg 93 2520 Winder Dr Franklin 37064 $275,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3115 Long Branch Cir Franklin 37064 $619,000 Twin Oaks Pb 12 Pg 93 1560 Birchwood Cir Franklin 37064 $685,717 Richland Close Pb 66 Pg 72 1062 Carlisle Ln Franklin 37064 $915,000 Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40 306 Wandering Cir Franklin 37067 $434,977 Mission Court Office Condo Pb 4166 Pg 101 106 Mission Ct #403 Franklin 37067 $595,000 Rebel Meadows Sec 2 Pb 4 Pg 39 818 Chrisman Dr Franklin 37064 $545,000 Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19 1208 Olympia Pl Franklin 37067 $490,000 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 5072 Birchcroft Ln Franklin 37064 $1,100,000 Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73 1019 Buddleia Ln Franklin 37067 $1,449,000 Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73 2023 Daylily Dr Franklin 37067 $1,338,553 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2043 William St Franklin 37064 $481,800 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6006 Congress Dr Franklin 37064 $650,000 Avalon Sec 6 Pb 45 Pg 7 250 Pennystone Cir Franklin 37067 $1,224,200 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2042 Nathaniel Rd Franklin 37064 $599,999 Franklin Green Sec 12 Pb 32 Pg 112 3165 Winberry Dr Franklin 37064 $20,000 5693 Natchez Trace Rd Franklin 37064 $1,400,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5037 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5036 Congress Dr Franklin 37064 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5030 Congress Dr Franklin 37064 $1,700,000 Cool Springs East Sec 26 Pb 30 Pg 144 401 Tramore Ct Franklin 37067 $620,000 Morningside Sec 9 Pb 49 Pg 55 9002 Sunrise Cir Franklin 37067