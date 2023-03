Real Estate Property Transfers in Franklin for February 27, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for February 27 through March 3, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $605,501.00 Waters Edge Sec6 111 Calm Waters St Franklin 37064 $790,000.00 Polk Place Sec 9 109 Gallagher Dr Franklin 37064 $1,863,750.00 Berry Farms Town Center Sec7 214 Old Peytonsville Rd Franklin 37064 $895,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-2 300 Stanley Park Ln Franklin 37069 $1,735,820.00 Daventry Sec3 3150 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,500,000.00 St Marlo Sec1 5603 Winslet Dr Franklin 37064 $1,400,000.00 Quest Ridge 5735 Old Hwy 96 Franklin 37064 $1,760,000.00 4275 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $1,680,000.00 Franklin Industrial Park 1915 Columbia Ave Franklin 37064 $1,023,000.00 Cool Spring Hills East Sec 6 604 German Ln Franklin 37067 $595,000.00 Sullivan Farms Sec A 310 Wisteria Dr Franklin 37064 $745,000.00 James Sub 200 James Ave Franklin 37064 $409,999.00 Shadow Green Condos Sec1 700 Vintage Green Ln 205 Franklin 37064 $275,000.00 Colony House Condo 1100 W Main St #d-3 Franklin 37064 $1,150,000.00 4026 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $215,000.00 St Marlo Sec2 5805 Branta Dr Franklin 37064 $645,000.00 St Marlo Sec2 6150 St Marlo Dr Franklin 37064 $215,000.00 St Marlo Sec1 6024 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $475,000.00 Callie Sec 1 1601 Callie Way Dr Franklin 37064 $849,000.00 Tywater Crossing Sec1 511 Tywater Crossing Blvd Franklin 37064 $845,000.00 Caldwell Est Sec 2 333 Spring Hillhouse Cir Franklin 37067 $1,103,000.00 Westhaven Sec53 1067 Calico St Franklin 37064 $785,000.00 Forrest Crossing Sec 5 421 Chelsey Cv Franklin 37064 $470,000.00 Grassland Est Sec 1 307 Bobby Dr Franklin 37069 $1,251,180.00 Highlands @ Ladd Park Sec42 155 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $1,700,000.00 5125 Fire Tower Rd Franklin 37064 $575,213.00 Waters Edge Sec6 113 Calm Waters St Franklin 37064 $1,165,000.00 Westhaven Sec 10 456 Pearre Spring Hills Way Franklin 37064 $979,000.00 Cool Spring Hills East Sec 6 600 German Ln Franklin 37067 $625,000.00 Amelia Park Sec3 1463 Casner Ln Franklin 37067 $1,890,000.00 Westhaven Sec 58 2036 Clifton St Franklin 37064 $765,000.00 Polk Place Sec 10 103 Tiffany Ct Franklin 37064 $725,000.00 Sullivan Farms Sec D 222 Lighthouse Ter Franklin 37064 $2,200,000.00 9501 Clovercroft Rd Franklin 37067 $1,475,000.00 Hurstbourne Park Sec3 214 Mealer St Franklin 37067 $730,000.00 Indian Meadows Sec 5 1609 Indian Creek Cir Franklin 37064 $1,720,000.00 St Marlo Sec3 Avonlea Dr Franklin 37064 $1,720,000.00 St Marlo Sec3 St Marlo Dr Franklin 37064 $820,000.00 Temple Hills Sec 1 226 St Andrews Dr Franklin 37069 $685,000.00 4403 Bagsby Ln Franklin 37064 $325,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #f-1 Franklin 37064 $670,000.00 Stream Valley Sec16 2012 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $765,000.00 Stream Valley Sec 5 103 Crystal Falls Cir Franklin 37064 $1,110,000.00 Daventry Sec1 3237 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,879,403.00 Natures Landing 3025 Natures Landing Dr Franklin 37064 $1,147,777.00 St Marlo Sec2 6133 St Marlo Dr Franklin 37064 $835,000.00 Breckenridge So Sec 2 100 Harvest Ct Franklin 37067 $2,049,000.00 Whitehall Farms Sec 3 1065 Whitehall Dr Franklin 37069 $1,001,764.00 Westhaven Sec59 825 Horizon Dr Franklin 37064 $455,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1302 Mallard Dr Franklin 37064 $640,000.00 Temple Hills Sec 1 120 St Andrews Dr Franklin 37069 $1,265,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec42 149 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $600,000.00 Russell Ridge 6008 Russell Ridge Pvt Ln Franklin 37064 $469,000.00 Andover Sec 1 751 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $156,000.00 Stream Valley Sec14 4001 Ledgebrook Dr Franklin 37064 $634,446.00 Waters Edge Sec6 2123 Gunwale St Franklin 37064 $693,703.00 Waters Edge Sec6 2125 Gunwale St Franklin 37064 $465,000.00 Fieldstone Farms Sec K-2 506 Kendall Ct Franklin 37069 $593,822.00 Waters Edge Sec6 115 Calm Waters St Franklin 37064 $583,179.00 Waters Edge Sec6 117 Calm Waters St Franklin 37064 $1,132,078.00 St Marlo Sec1 6017 Emma Victoria Dr Franklin 37064