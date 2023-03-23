Real Estate Property Transfers in Franklin for February 27, 2023

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for February 27 through March 3, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$605,501.00Waters Edge Sec6111 Calm Waters StFranklin37064
$790,000.00Polk Place Sec 9109 Gallagher DrFranklin37064
$1,863,750.00Berry Farms Town Center Sec7214 Old Peytonsville RdFranklin37064
$895,000.00Fieldstone Farms Sec Q-2300 Stanley Park LnFranklin37069
$1,735,820.00Daventry Sec33150 Chase Point DrFranklin37067
$1,500,000.00St Marlo Sec15603 Winslet DrFranklin37064
$1,400,000.00Quest Ridge5735 Old Hwy 96Franklin37064
$1,760,000.004275 Old Hillsboro RdFranklin37064
$1,680,000.00Franklin Industrial Park1915 Columbia AveFranklin37064
$1,023,000.00Cool Spring Hills East Sec 6604 German LnFranklin37067
$595,000.00Sullivan Farms Sec A310 Wisteria DrFranklin37064
$745,000.00James Sub200 James AveFranklin37064
$409,999.00Shadow Green Condos Sec1700 Vintage Green Ln 205Franklin37064
$275,000.00Colony House Condo1100 W Main St #d-3Franklin37064
$1,150,000.004026 Old Hillsboro RdFranklin37064
$215,000.00St Marlo Sec25805 Branta DrFranklin37064
$645,000.00St Marlo Sec26150 St Marlo DrFranklin37064
$215,000.00St Marlo Sec16024 Emma Victoria DrFranklin37064
$475,000.00Callie Sec 11601 Callie Way DrFranklin37064
$849,000.00Tywater Crossing Sec1511 Tywater Crossing BlvdFranklin37064
$845,000.00Caldwell Est Sec 2333 Spring Hillhouse CirFranklin37067
$1,103,000.00Westhaven Sec531067 Calico StFranklin37064
$785,000.00Forrest Crossing Sec 5421 Chelsey CvFranklin37064
$470,000.00Grassland Est Sec 1307 Bobby DrFranklin37069
$1,251,180.00Highlands @ Ladd Park Sec42155 Alfred Ladd RdFranklin37064
$1,700,000.005125 Fire Tower RdFranklin37064
$575,213.00Waters Edge Sec6113 Calm Waters StFranklin37064
$1,165,000.00Westhaven Sec 10456 Pearre Spring Hills WayFranklin37064
$979,000.00Cool Spring Hills East Sec 6600 German LnFranklin37067
$625,000.00Amelia Park Sec31463 Casner LnFranklin37067
$1,890,000.00Westhaven Sec 582036 Clifton StFranklin37064
$765,000.00Polk Place Sec 10103 Tiffany CtFranklin37064
$725,000.00Sullivan Farms Sec D222 Lighthouse TerFranklin37064
$2,200,000.009501 Clovercroft RdFranklin37067
$1,475,000.00Hurstbourne Park Sec3214 Mealer StFranklin37067
$730,000.00Indian Meadows Sec 51609 Indian Creek CirFranklin37064
$1,720,000.00St Marlo Sec3Avonlea DrFranklin37064
$1,720,000.00St Marlo Sec3St Marlo DrFranklin37064
$820,000.00Temple Hills Sec 1226 St Andrews DrFranklin37069
$685,000.004403 Bagsby LnFranklin37064
$325,000.00Laurelwood601 Boyd Mill Ave #f-1Franklin37064
$670,000.00Stream Valley Sec162012 Oglethorpe DrFranklin37064
$765,000.00Stream Valley Sec 5103 Crystal Falls CirFranklin37064
$1,110,000.00Daventry Sec13237 Chase Point DrFranklin37067
$1,879,403.00Natures Landing3025 Natures Landing DrFranklin37064
$1,147,777.00St Marlo Sec26133 St Marlo DrFranklin37064
$835,000.00Breckenridge So Sec 2100 Harvest CtFranklin37067
$2,049,000.00Whitehall Farms Sec 31065 Whitehall DrFranklin37069
$1,001,764.00Westhaven Sec59825 Horizon DrFranklin37064
$455,000.00Boyd Mill Est Sec 11302 Mallard DrFranklin37064
$640,000.00Temple Hills Sec 1120 St Andrews DrFranklin37069
$1,265,000.00Highlands @ Ladd Park Sec42149 Alfred Ladd RdFranklin37064
$600,000.00Russell Ridge6008 Russell Ridge Pvt LnFranklin37064
$469,000.00Andover Sec 1751 Huffine Manor CirFranklin37067
$156,000.00Stream Valley Sec144001 Ledgebrook DrFranklin37064
$634,446.00Waters Edge Sec62123 Gunwale StFranklin37064
$693,703.00Waters Edge Sec62125 Gunwale StFranklin37064
$465,000.00Fieldstone Farms Sec K-2506 Kendall CtFranklin37069
$593,822.00Waters Edge Sec6115 Calm Waters StFranklin37064
$583,179.00Waters Edge Sec6117 Calm Waters StFranklin37064
$1,132,078.00St Marlo Sec16017 Emma Victoria DrFranklin37064

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