Real Estate Property Transfers in Franklin for February 27, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for February 27 through March 3, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$605,501.00
|Waters Edge Sec6
|111 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$790,000.00
|Polk Place Sec 9
|109 Gallagher Dr
|Franklin
|37064
|$1,863,750.00
|Berry Farms Town Center Sec7
|214 Old Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$895,000.00
|Fieldstone Farms Sec Q-2
|300 Stanley Park Ln
|Franklin
|37069
|$1,735,820.00
|Daventry Sec3
|3150 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,500,000.00
|St Marlo Sec1
|5603 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Quest Ridge
|5735 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,760,000.00
|4275 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$1,680,000.00
|Franklin Industrial Park
|1915 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$1,023,000.00
|Cool Spring Hills East Sec 6
|604 German Ln
|Franklin
|37067
|$595,000.00
|Sullivan Farms Sec A
|310 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$745,000.00
|James Sub
|200 James Ave
|Franklin
|37064
|$409,999.00
|Shadow Green Condos Sec1
|700 Vintage Green Ln 205
|Franklin
|37064
|$275,000.00
|Colony House Condo
|1100 W Main St #d-3
|Franklin
|37064
|$1,150,000.00
|4026 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$215,000.00
|St Marlo Sec2
|5805 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$645,000.00
|St Marlo Sec2
|6150 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$215,000.00
|St Marlo Sec1
|6024 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$475,000.00
|Callie Sec 1
|1601 Callie Way Dr
|Franklin
|37064
|$849,000.00
|Tywater Crossing Sec1
|511 Tywater Crossing Blvd
|Franklin
|37064
|$845,000.00
|Caldwell Est Sec 2
|333 Spring Hillhouse Cir
|Franklin
|37067
|$1,103,000.00
|Westhaven Sec53
|1067 Calico St
|Franklin
|37064
|$785,000.00
|Forrest Crossing Sec 5
|421 Chelsey Cv
|Franklin
|37064
|$470,000.00
|Grassland Est Sec 1
|307 Bobby Dr
|Franklin
|37069
|$1,251,180.00
|Highlands @ Ladd Park Sec42
|155 Alfred Ladd Rd
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|5125 Fire Tower Rd
|Franklin
|37064
|$575,213.00
|Waters Edge Sec6
|113 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$1,165,000.00
|Westhaven Sec 10
|456 Pearre Spring Hills Way
|Franklin
|37064
|$979,000.00
|Cool Spring Hills East Sec 6
|600 German Ln
|Franklin
|37067
|$625,000.00
|Amelia Park Sec3
|1463 Casner Ln
|Franklin
|37067
|$1,890,000.00
|Westhaven Sec 58
|2036 Clifton St
|Franklin
|37064
|$765,000.00
|Polk Place Sec 10
|103 Tiffany Ct
|Franklin
|37064
|$725,000.00
|Sullivan Farms Sec D
|222 Lighthouse Ter
|Franklin
|37064
|$2,200,000.00
|9501 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$1,475,000.00
|Hurstbourne Park Sec3
|214 Mealer St
|Franklin
|37067
|$730,000.00
|Indian Meadows Sec 5
|1609 Indian Creek Cir
|Franklin
|37064
|$1,720,000.00
|St Marlo Sec3
|Avonlea Dr
|Franklin
|37064
|$1,720,000.00
|St Marlo Sec3
|St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$820,000.00
|Temple Hills Sec 1
|226 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$685,000.00
|4403 Bagsby Ln
|Franklin
|37064
|$325,000.00
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #f-1
|Franklin
|37064
|$670,000.00
|Stream Valley Sec16
|2012 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$765,000.00
|Stream Valley Sec 5
|103 Crystal Falls Cir
|Franklin
|37064
|$1,110,000.00
|Daventry Sec1
|3237 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,879,403.00
|Natures Landing
|3025 Natures Landing Dr
|Franklin
|37064
|$1,147,777.00
|St Marlo Sec2
|6133 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$835,000.00
|Breckenridge So Sec 2
|100 Harvest Ct
|Franklin
|37067
|$2,049,000.00
|Whitehall Farms Sec 3
|1065 Whitehall Dr
|Franklin
|37069
|$1,001,764.00
|Westhaven Sec59
|825 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$455,000.00
|Boyd Mill Est Sec 1
|1302 Mallard Dr
|Franklin
|37064
|$640,000.00
|Temple Hills Sec 1
|120 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$1,265,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec42
|149 Alfred Ladd Rd
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Russell Ridge
|6008 Russell Ridge Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$469,000.00
|Andover Sec 1
|751 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$156,000.00
|Stream Valley Sec14
|4001 Ledgebrook Dr
|Franklin
|37064
|$634,446.00
|Waters Edge Sec6
|2123 Gunwale St
|Franklin
|37064
|$693,703.00
|Waters Edge Sec6
|2125 Gunwale St
|Franklin
|37064
|$465,000.00
|Fieldstone Farms Sec K-2
|506 Kendall Ct
|Franklin
|37069
|$593,822.00
|Waters Edge Sec6
|115 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$583,179.00
|Waters Edge Sec6
|117 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$1,132,078.00
|St Marlo Sec1
|6017 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064