Real Estate Property Transfers in Franklin for February 21, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for February 21-24, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,485,000.00 6446 Temple Rd Franklin 37069 $705,000.00 Royal Oaks Sec 9 Ph 2 318 Sheffield Pl Franklin 37067 $757,000.00 Oakleaf Est Sec 1 2222 Henpeck Ln Franklin 37064 $1,675,000.00 Legends Ridge Sec 5 329 Lake Valley Dr Franklin 37069 $1,100,000.00 Avalon Sec 1 449 Beauchamp Cir Franklin 37067 $705,000.00 Avalon Sec 6 244 Pennystone Cir Franklin 37067 $640,000.00 Yorktown Sec 2 233 Gloucester St Franklin 37064 $540,000.00 West Meade Sec 2 613 Edgewood Blvd Franklin 37064 $405,000.00 James 1507 Sunset Dr Franklin 37064 $569,000.00 Riverview Park Sec 6 169 Rivergate Dr Franklin 37064 $1,413,977.00 809 Sneed Rd W Franklin 37069 $835,000.00 Westhaven Sec 15 100 Front St Franklin 37064 $725,000.00 Ellington Park Sec 2 404 Ellington Dr Franklin 37064 $559,000.00 Royal Oaks Sec 9 Ph 3 134 Big Ben Ct Franklin 37067 $1,479,245.00 Daventry Sec3 3173 Chase Point Dr Franklin 37067 $735,000.00 Forrest Crossing Sec 4 555 Ridgestone Dr Franklin 37064 $768,000.00 Sneed Glen 100 Mandy Ct Franklin 37069 $1,033,469.00 Lockwood Glen Sec15 306 Sherman Ct Franklin 37064 $1,325,000.00 Cool Springs East Sec 11 542 Hope Ave Franklin 37067 $1,187,890.00 Terravista Sec1 5224 Terra Ct Franklin 37064 $625,000.00 Hunters Chase Sec 1 1112 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $1,102,880.00 St Marlo Sec1 6043 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,177,171.00 St Marlo Sec1 6050 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,000,000.00 Forest Home Farms Sec 7 908 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $524,000.00 Fieldstone Farms Sec D-3 1261 Summer Haven Cir Franklin 37069 $1,046,358.00 St Marlo Sec1 6121 St Marlo Dr Franklin 37064 $515,000.00 Forrest Crossing Sec 12 1206 Forrest Lake Ct Franklin 37064 $686,290.00 Waters Edge Sec6 2127 Gunwale St Franklin 37064 $370,000.00 6051 Rural Plains Cir 307 Franklin 37064 $825,000.00 Jamison Station Condos 324 Liberty Pk #220 Franklin 37064 $625,050.00 Waters Edge Sec6 135 Calm Waters St Franklin 37064 $925,000.00 Ivy Glen Sec 2 240 Chester Stephens Rd Franklin 37067 $679,919.00 Waters Edge Sec6 2117 Gunwale St Franklin 37064 $475,000.00 Beasley W J 1201 Mulberry St Franklin 37064 $1,442,800.00 Westhaven Sec59 519 Drummond St Franklin 37064 $889,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec25 223 Sagefield St Franklin 37064 $1,225,000.00 Westhaven Sec 11 462 Wire Grass Ln Franklin 37064 $1,038,345.00 Terravista Sec1 5204 Terra Ct Franklin 37064 $1,184,015.00 Highlands @ Ladd Park Sec42 143 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $999,999.00 Cannonwood Sec 2 261 Dandridge Dr Franklin 37067 $980,000.00 Avalon Sec 1 413 Beauchamp Cir Franklin 37067