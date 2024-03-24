Real Estate Property Transfers in Franklin for February 20, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for February 20-23, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$380,000
|Petway Place Pb 82 Pg 48
|416 Roberts St
|Franklin
|37064
|$789,950
|Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69
|2079 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$803,000
|Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57
|440 Mackenzie Way
|Franklin
|37064
|$791,800
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1937 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,228,921
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5841 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$725,000
|Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 47
|2423 Mcintyre Ct
|Franklin
|37069
|$1,043,420
|329 S Royal Oaks Blvd
|Franklin
|37064
|$966,600
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5508 Dana Ln
|Franklin
|37064
|$889,000
|Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 19
|2019 Nolencrest Way
|Franklin
|37067
|$1,215,000
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3096 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$665,000
|Preserve @ Pb 33 Pg 28
|421 Chatsworth Ct
|Franklin
|37064
|$695,000
|Fieldstone Farms Sec D-2 Pb 18 Pg 61
|2348 Wimbledon Cir
|Franklin
|37069
|$405,000
|Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca
|1227 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$890,000
|Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149
|438 Logans Cir
|Franklin
|37067
|$2,063,860
|Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76
|1012 Blueberry Ln
|Franklin
|37064
|$440,000
|Hill Est Pb 4 Pg 2 Block F
|226 Cedar Dr
|Franklin
|37064
|$1,130,000
|Windsor Park Sec 2 Pb 10 Pg 13
|1108 Ascot Ln
|Franklin
|37064
|$625,000
|6238 Ladd Rd
|Franklin
|37067
|$5,148
|Mcewen John B
|212 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$395,000
|Prescott Place Ph 3
|218 Stanton Hall Ln
|Franklin
|37069
|$595,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 31 Pg 127
|61 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$602,500
|Mclarty Keith M Pb 79 Pg 72
|1929 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$775,000
|Westhaven Sec 21 Rev 2 Pb 54 Pg 52
|1129 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$399,900
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7001 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$569,500
|Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 100
|3234 Gardendale Dr
|Franklin
|37064
|$878,000
|Tap Root Hills Sec5 Pb 74 Pg 19
|1049 Dovecrest Way
|Franklin
|37067
|$680,000
|Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128
|341 Rosebud Cir
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77
|5150 Donovan St
|Franklin
|37064
|$240,900
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|5012 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$240,900
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|5006 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Harpeth Ind Park
|1104 Harpeth Ind Ct
|Franklin
|37064
|$999,200
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2019 William St
|Franklin
|37064
|$160,000
|River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72
|1915 Sam Houston Ct
|Franklin
|37069
|$1,144,895
|Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137
|3540 Barnsley Ln
|Franklin
|37067
|$699,333
|Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106
|855 E Benjamin Dr
|Franklin
|37067
|$2,099,000
|Belle Chase Farms Sec 1 Pb 41 Pg 97
|2501 Belle Brook Dr
|Franklin
|37067
|$695,000
|Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133
|2336 Clare Park Dr
|Franklin
|37069
|$740,000
|Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20
|1913 Griffin Dr
|Franklin
|37067
|$483,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|1192 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$13,450,000
|Pewitt Rd
|Franklin
|37064
|$350,000
|Idlewood Pb 5 Pg 33
|119 Alexander Dr
|Franklin,
|37064