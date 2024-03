Real Estate Property Transfers in Franklin for February 20, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for February 20-23, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $380,000 Petway Place Pb 82 Pg 48 416 Roberts St Franklin 37064 $789,950 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2079 Hollydale Alley Franklin 37064 $803,000 Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57 440 Mackenzie Way Franklin 37064 $791,800 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1937 Eliot Rd Franklin 37064 $1,228,921 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5841 Branta Dr Franklin 37064 $725,000 Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 47 2423 Mcintyre Ct Franklin 37069 $1,043,420 329 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $966,600 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5508 Dana Ln Franklin 37064 $889,000 Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 19 2019 Nolencrest Way Franklin 37067 $1,215,000 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3096 Long Branch Cir Franklin 37064 $665,000 Preserve @ Pb 33 Pg 28 421 Chatsworth Ct Franklin 37064 $695,000 Fieldstone Farms Sec D-2 Pb 18 Pg 61 2348 Wimbledon Cir Franklin 37069 $405,000 Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca 1227 Carriage Park Dr Franklin 37064 $890,000 Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149 438 Logans Cir Franklin 37067 $2,063,860 Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 76 1012 Blueberry Ln Franklin 37064 $440,000 Hill Est Pb 4 Pg 2 Block F 226 Cedar Dr Franklin 37064 $1,130,000 Windsor Park Sec 2 Pb 10 Pg 13 1108 Ascot Ln Franklin 37064 $625,000 6238 Ladd Rd Franklin 37067 $5,148 Mcewen John B 212 Lewisburg Ave Franklin 37064 $395,000 Prescott Place Ph 3 218 Stanton Hall Ln Franklin 37069 $595,000 Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 31 Pg 127 61 Alton Park Ln Franklin 37069 $602,500 Mclarty Keith M Pb 79 Pg 72 1929 Carters Creek Pk Franklin 37064 $775,000 Westhaven Sec 21 Rev 2 Pb 54 Pg 52 1129 Westhaven Blvd Franklin 37064 $399,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 7001 Congress Dr Franklin 37064 $569,500 Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 100 3234 Gardendale Dr Franklin 37064 $878,000 Tap Root Hills Sec5 Pb 74 Pg 19 1049 Dovecrest Way Franklin 37067 $680,000 Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128 341 Rosebud Cir Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 77 5150 Donovan St Franklin 37064 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5012 Congress Dr Franklin 37064 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5006 Congress Dr Franklin 37064 $2,400,000 Harpeth Ind Park 1104 Harpeth Ind Ct Franklin 37064 $999,200 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2019 William St Franklin 37064 $160,000 River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72 1915 Sam Houston Ct Franklin 37069 $1,144,895 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3540 Barnsley Ln Franklin 37067 $699,333 Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106 855 E Benjamin Dr Franklin 37067 $2,099,000 Belle Chase Farms Sec 1 Pb 41 Pg 97 2501 Belle Brook Dr Franklin 37067 $695,000 Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 133 2336 Clare Park Dr Franklin 37069 $740,000 Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20 1913 Griffin Dr Franklin 37067 $483,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1192 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $13,450,000 Pewitt Rd Franklin 37064 $350,000 Idlewood Pb 5 Pg 33 119 Alexander Dr Franklin, 37064