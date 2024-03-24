Real Estate Property Transfers in Franklin for February 20, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for February 20-23, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$380,000Petway Place Pb 82 Pg 48416 Roberts StFranklin37064
$789,950Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 692079 Hollydale AlleyFranklin37064
$803,000Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57440 Mackenzie WayFranklin37064
$791,800Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461937 Eliot RdFranklin37064
$1,228,921St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885841 Branta DrFranklin37064
$725,000Sneed Forest Sec 2 Pb 5 Pg 472423 Mcintyre CtFranklin37069
$1,043,420329 S Royal Oaks BlvdFranklin37064
$966,600Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745508 Dana LnFranklin37064
$889,000Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 192019 Nolencrest WayFranklin37067
$1,215,000Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273096 Long Branch CirFranklin37064
$665,000Preserve @ Pb 33 Pg 28421 Chatsworth CtFranklin37064
$695,000Fieldstone Farms Sec D-2 Pb 18 Pg 612348 Wimbledon CirFranklin37069
$405,000Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca1227 Carriage Park DrFranklin37064
$890,000Cheswicke Farm Sec 3 Pb 21 Pg 149438 Logans CirFranklin37067
$2,063,860Simmons Ridge Sec6 Pb 79 Pg 761012 Blueberry LnFranklin37064
$440,000Hill Est Pb 4 Pg 2 Block F226 Cedar DrFranklin37064
$1,130,000Windsor Park Sec 2 Pb 10 Pg 131108 Ascot LnFranklin37064
$625,0006238 Ladd RdFranklin37067
$5,148Mcewen John B212 Lewisburg AveFranklin37064
$395,000Prescott Place Ph 3218 Stanton Hall LnFranklin37069
$595,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 31 Pg 12761 Alton Park LnFranklin37069
$602,500Mclarty Keith M Pb 79 Pg 721929 Carters Creek PkFranklin37064
$775,000Westhaven Sec 21 Rev 2 Pb 54 Pg 521129 Westhaven BlvdFranklin37064
$399,900Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397001 Congress DrFranklin37064
$569,500Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 1003234 Gardendale DrFranklin37064
$878,000Tap Root Hills Sec5 Pb 74 Pg 191049 Dovecrest WayFranklin37067
$680,000Willowsprings Sec 4 Pb 42 Pg 128341 Rosebud CirFranklin37064
$1,300,000Westhaven Sec 41 Pb 62 Pg 775150 Donovan StFranklin37064
$240,900Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1395012 Congress DrFranklin37064
$240,900Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1395006 Congress DrFranklin37064
$2,400,000Harpeth Ind Park1104 Harpeth Ind CtFranklin37064
$999,200Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922019 William StFranklin37064
$160,000River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 721915 Sam Houston CtFranklin37069
$1,144,895Daventry Sec5 Pb 79 Pg 1373540 Barnsley LnFranklin37067
$699,333Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106855 E Benjamin DrFranklin37067
$2,099,000Belle Chase Farms Sec 1 Pb 41 Pg 972501 Belle Brook DrFranklin37067
$695,000Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 1332336 Clare Park DrFranklin37069
$740,000Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 201913 Griffin DrFranklin37067
$483,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1051192 Southbrooke BlvdFranklin37064
$13,450,000Pewitt RdFranklin37064
$350,000Idlewood Pb 5 Pg 33119 Alexander DrFranklin,37064

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