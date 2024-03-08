Real Estate Property Transfers in Franklin for February 12, 2024

By
Michael Carpenter
-
house for sale clouds

See property transfers in Franklin Tennessee for February 12-16, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$851,000Westhaven Sec 6 Pb 38 Pg 23300 Starling LnFranklin37064
$1,206,875St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 886501 Kelleys PlaceFranklin37064
$171,000Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 1367316 Crowell DrFranklin37067
$1,048,350St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885827 Branta DrFranklin37064
$1,161,532St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 886537 Kelleys PlaceFranklin37064
$821,500Amelia Park Sec 2 Pb 59 Pg 128896 Market StFranklin37067
$1,125,000Worthington Sec 2 Pb 19 Pg 291904 Springcroft DrFranklin37067
$727,500Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150130 Prospect AveFranklin37064
$685,000Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 1471163 Buckingham CirFranklin37064
$1,200,000Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 1441033 Eden Park DrFranklin37067
$1,395,0005188 Waddell Hollow RdFranklin37064
$1,300,000Burghley Place Pb 37 Pg 108668 Ayrshire CirFranklin37064
$2,150,000Laurelbrooke Sec 1 Pb 28 Pg 321433 Willowbrooke CirFranklin37069
$1,100,000Mclemore Farms Sec 2b Pb 29 Pg 1402810 Cale CtFranklin37064
$400,000Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C001105 Southeast Pkwy #101Franklin37064
$1,375,0003945 New Hwy 96 WFranklin37064
$1,350,000Cool Springs East Sec 19 Pb 27 Pg 111428 Autumn Lake TrlFranklin37067
$1,315,500Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139Congress DrFranklin37064
$1,550,000Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3480 Sandcastle RdFranklin37067
$8,550,000Terp Brian3530 Bailey RdFranklin37064
$4,250,000Hillsboro Manor Pb 75 Pg 151808 Franklin Hills Pvt LnFranklin37064
$580,000Hickory Hills Sec 1 Pb 3 Pg 55922 Hickory Hills DrFranklin37067
$545,000Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 308071 Sunrise CirFranklin37067
$735,000Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 391394 Buckingham CirFranklin37064
$1,090,000Battlefield Pb 1 Pg 105104 Battlefield DrFranklin37064
$690,932Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 981037 Westhaven BlvdFranklin37064
$389,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #i-101Franklin37064
$550,000Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 1182013 Gracious DrFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here