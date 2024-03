Real Estate Property Transfers in Franklin for February 12, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for February 12-16, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $851,000 Westhaven Sec 6 Pb 38 Pg 23 300 Starling Ln Franklin 37064 $1,206,875 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6501 Kelleys Place Franklin 37064 $171,000 Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136 7316 Crowell Dr Franklin 37067 $1,048,350 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5827 Branta Dr Franklin 37064 $1,161,532 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6537 Kelleys Place Franklin 37064 $821,500 Amelia Park Sec 2 Pb 59 Pg 128 896 Market St Franklin 37067 $1,125,000 Worthington Sec 2 Pb 19 Pg 29 1904 Springcroft Dr Franklin 37067 $727,500 Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150 130 Prospect Ave Franklin 37064 $685,000 Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147 1163 Buckingham Cir Franklin 37064 $1,200,000 Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144 1033 Eden Park Dr Franklin 37067 $1,395,000 5188 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $1,300,000 Burghley Place Pb 37 Pg 108 668 Ayrshire Cir Franklin 37064 $2,150,000 Laurelbrooke Sec 1 Pb 28 Pg 32 1433 Willowbrooke Cir Franklin 37069 $1,100,000 Mclemore Farms Sec 2b Pb 29 Pg 140 2810 Cale Ct Franklin 37064 $400,000 Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C001 105 Southeast Pkwy #101 Franklin 37064 $1,375,000 3945 New Hwy 96 W Franklin 37064 $1,350,000 Cool Springs East Sec 19 Pb 27 Pg 111 428 Autumn Lake Trl Franklin 37067 $1,315,500 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 Congress Dr Franklin 37064 $1,550,000 Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3 480 Sandcastle Rd Franklin 37067 $8,550,000 Terp Brian 3530 Bailey Rd Franklin 37064 $4,250,000 Hillsboro Manor Pb 75 Pg 15 1808 Franklin Hills Pvt Ln Franklin 37064 $580,000 Hickory Hills Sec 1 Pb 3 Pg 55 922 Hickory Hills Dr Franklin 37067 $545,000 Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 30 8071 Sunrise Cir Franklin 37067 $735,000 Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39 1394 Buckingham Cir Franklin 37064 $1,090,000 Battlefield Pb 1 Pg 105 104 Battlefield Dr Franklin 37064 $690,932 Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 98 1037 Westhaven Blvd Franklin 37064 $389,000 Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25 1101 Downs Blvd #i-101 Franklin 37064 $550,000 Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 118 2013 Gracious Dr Franklin 37064