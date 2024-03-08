Real Estate Property Transfers in Franklin for February 12, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for February 12-16, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$851,000
|Westhaven Sec 6 Pb 38 Pg 23
|300 Starling Ln
|Franklin
|37064
|$1,206,875
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|6501 Kelleys Place
|Franklin
|37064
|$171,000
|Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136
|7316 Crowell Dr
|Franklin
|37067
|$1,048,350
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5827 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$1,161,532
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|6537 Kelleys Place
|Franklin
|37064
|$821,500
|Amelia Park Sec 2 Pb 59 Pg 128
|896 Market St
|Franklin
|37067
|$1,125,000
|Worthington Sec 2 Pb 19 Pg 29
|1904 Springcroft Dr
|Franklin
|37067
|$727,500
|Westhaven Sec 15 Rev 2 Pb 53 Pg 150
|130 Prospect Ave
|Franklin
|37064
|$685,000
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|1163 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Ashton Park Sec 2 Pb 34 Pg 144
|1033 Eden Park Dr
|Franklin
|37067
|$1,395,000
|5188 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Burghley Place Pb 37 Pg 108
|668 Ayrshire Cir
|Franklin
|37064
|$2,150,000
|Laurelbrooke Sec 1 Pb 28 Pg 32
|1433 Willowbrooke Cir
|Franklin
|37069
|$1,100,000
|Mclemore Farms Sec 2b Pb 29 Pg 140
|2810 Cale Ct
|Franklin
|37064
|$400,000
|Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C001
|105 Southeast Pkwy #101
|Franklin
|37064
|$1,375,000
|3945 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Cool Springs East Sec 19 Pb 27 Pg 111
|428 Autumn Lake Trl
|Franklin
|37067
|$1,315,500
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|Congress Dr
|Franklin
|37064
|$1,550,000
|Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3
|480 Sandcastle Rd
|Franklin
|37067
|$8,550,000
|Terp Brian
|3530 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$4,250,000
|Hillsboro Manor Pb 75 Pg 15
|1808 Franklin Hills Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$580,000
|Hickory Hills Sec 1 Pb 3 Pg 55
|922 Hickory Hills Dr
|Franklin
|37067
|$545,000
|Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 30
|8071 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$735,000
|Buckingham Park Sec 2 Pb 11 Pg 39
|1394 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$1,090,000
|Battlefield Pb 1 Pg 105
|104 Battlefield Dr
|Franklin
|37064
|$690,932
|Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 98
|1037 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$389,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #i-101
|Franklin
|37064
|$550,000
|Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 118
|2013 Gracious Dr
|Franklin
|37064