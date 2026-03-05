Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 9, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 9, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 9-13, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,370,000Temple Hills Sec 14 Pb 25 Pg 37230 Temple Crest TrlFranklin37069
$475,000Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670125 Grant Park DrFranklin37067
$599,900Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block B411 Forrest StFranklin37064
$295,000Cadet Homes Pb 78 Pg 67105 Cadet LnFranklin37064
$779,000Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74125 Stanwick DrFranklin37064
$1,100,000Stags Leap Sec 3b Pb 57 Pg 306138 Stags Leap WayFranklin37064
$2,650,000Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141900 Stonewater BlvdFranklin37064
$27,486,000Hearth At Franklin1035 Fulton Greer LnFranklin37064
$355,000Rucker Park Pb 69 Pg 41105 Velena StFranklin37064
$615,000504 Autumn Springs Court Pb 1941 Pg 250504 Autumn Springs Ct #a9Franklin37067
$1,950,000Vista Creek Pb 87 Pg 172017 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$620,000Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 1298002 Sunrise CirFranklin37067
$868,000Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 321222 Broadmoor CirFranklin37067
$745,0001990 Wilson PkFranklin37067
$1,500,000Jamison Station Condos Pb 4582 Pg 20320 Liberty Pk #212Franklin37064
$1,650,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98713 Pendragon CtFranklin37067
$775,000Sunset Manor Pb 73 Pg 452 Block F421 Battle AveFranklin37064
$700,000Sunset Manor Pb 73 Pg 452 Block B423 Battle AveFranklin37064
$850,000Lockwood Glen Sec2 Pb 60 Pg 45312 Rafferty CtFranklin37064
$600,0005554 Hargrove RdFranklin37064
$3,350,000Westhaven Section 27 Pb 53 Pg 181542 Championship BlvdFranklin37064
$1,270,000Ralston Row Pb 61 Pg 57433 Dragonfly CtFranklin37064
$360,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10109 Dulwich DrFranklin37064
$273,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C037604 Granville RdFranklin37064
$1,366,000Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32702 Shelley LnFranklin37064
$600,000Rolling Meadows Pb 60 Pg 1343186 Horton CtFranklin37064
$474,900Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122615 Lawrin ParkFranklin37069
$12,0005703 Bending Chestnut RdFranklin37064
$873,000Everbright307 Everbright AveFranklin37064
$810,000Mckays Mill Sec 22 Pb 43 Pg 683085 Oxford Glen DrFranklin37067
$115,000Hays Michael Pb 86 Pg 1352501 Fly LnFranklin37064
$1,701,070Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053151 Long Branch CirFranklin37064
$885,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68703 Shady Glen CtFranklin37069
$1,285,000Jackson Lake Sec 2 Rev 3 Pb 36 Pg 62508 Elk Hollow CtFranklin37069
$300,000Del Rio Commons Pb 39 Pg 60708 Del Rio PkFranklin37064
$16,850Parkway Commons3084 Columbia AveFranklin37064
$151,750Parkway Commons3080 Columbia AveFranklin37064
$103,620Parkway Commons3046 Columbia AveFranklin37064
$22,660Parkway Commons3038 Columbia AveFranklin37064
$10,000,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394022 Southrop Pvt RdFranklin37069
$871,800Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 792016 Stonewater BlvdFranklin37064
$449,900Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #c-3Franklin37067
$2,650,000Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112622 Stonewater BlvdFranklin37064
$995,000Sands Emily Prop Pb 41 Pg 1064049 Clovercroft RdFranklin37064

