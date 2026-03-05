Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 9, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 9-13, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,370,000
|Temple Hills Sec 14 Pb 25 Pg 37
|230 Temple Crest Trl
|Franklin
|37069
|$475,000
|Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670
|125 Grant Park Dr
|Franklin
|37067
|$599,900
|Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block B
|411 Forrest St
|Franklin
|37064
|$295,000
|Cadet Homes Pb 78 Pg 67
|105 Cadet Ln
|Franklin
|37064
|$779,000
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|125 Stanwick Dr
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Stags Leap Sec 3b Pb 57 Pg 30
|6138 Stags Leap Way
|Franklin
|37064
|$2,650,000
|Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141
|900 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$27,486,000
|Hearth At Franklin
|1035 Fulton Greer Ln
|Franklin
|37064
|$355,000
|Rucker Park Pb 69 Pg 41
|105 Velena St
|Franklin
|37064
|$615,000
|504 Autumn Springs Court Pb 1941 Pg 250
|504 Autumn Springs Ct #a9
|Franklin
|37067
|$1,950,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2017 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$620,000
|Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129
|8002 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$868,000
|Mckays Mill Sec 35 Pb 44 Pg 32
|1222 Broadmoor Cir
|Franklin
|37067
|$745,000
|1990 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|Jamison Station Condos Pb 4582 Pg 20
|320 Liberty Pk #212
|Franklin
|37064
|$1,650,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|713 Pendragon Ct
|Franklin
|37067
|$775,000
|Sunset Manor Pb 73 Pg 452 Block F
|421 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$700,000
|Sunset Manor Pb 73 Pg 452 Block B
|423 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$850,000
|Lockwood Glen Sec2 Pb 60 Pg 45
|312 Rafferty Ct
|Franklin
|37064
|$600,000
|5554 Hargrove Rd
|Franklin
|37064
|$3,350,000
|Westhaven Section 27 Pb 53 Pg 18
|1542 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,270,000
|Ralston Row Pb 61 Pg 57
|433 Dragonfly Ct
|Franklin
|37064
|$360,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|109 Dulwich Dr
|Franklin
|37064
|$273,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C037
|604 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,366,000
|Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32
|702 Shelley Ln
|Franklin
|37064
|$600,000
|Rolling Meadows Pb 60 Pg 134
|3186 Horton Ct
|Franklin
|37064
|$474,900
|Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122
|615 Lawrin Park
|Franklin
|37069
|$12,000
|5703 Bending Chestnut Rd
|Franklin
|37064
|$873,000
|Everbright
|307 Everbright Ave
|Franklin
|37064
|$810,000
|Mckays Mill Sec 22 Pb 43 Pg 68
|3085 Oxford Glen Dr
|Franklin
|37067
|$115,000
|Hays Michael Pb 86 Pg 135
|2501 Fly Ln
|Franklin
|37064
|$1,701,070
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3151 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$885,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|703 Shady Glen Ct
|Franklin
|37069
|$1,285,000
|Jackson Lake Sec 2 Rev 3 Pb 36 Pg 62
|508 Elk Hollow Ct
|Franklin
|37069
|$300,000
|Del Rio Commons Pb 39 Pg 60
|708 Del Rio Pk
|Franklin
|37064
|$16,850
|Parkway Commons
|3084 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$151,750
|Parkway Commons
|3080 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$103,620
|Parkway Commons
|3046 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$22,660
|Parkway Commons
|3038 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$10,000,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4022 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$871,800
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|2016 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$449,900
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #c-3
|Franklin
|37067
|$2,650,000
|Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112
|622 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$995,000
|Sands Emily Prop Pb 41 Pg 106
|4049 Clovercroft Rd
|Franklin
|37064
