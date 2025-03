Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 3, 2025

See property transfers in Franklin Tennessee for February 3-7, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $2,900,000 Rosemont Pb 59 Pg 6 4411 Peytona Ln Franklin 37064 $545,000 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9078 Headwaters Dr Franklin 37064 $559,000 201 Swain Cir 103 Franklin 37064 $2,650,000 Delta Springs Pb 56 Pg 143 4617 Delta Springs Ln Franklin 37064 $750,000 Spencer Hall Sec 2 Pb 25 Pg 17 3140 Vera Valley Rd Franklin 37064 $600,000 Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 71 4001 Flatwater St Franklin 37064 $880,000 Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36 127 Carphilly Cir Franklin 37069 $975,000 2596 Tom Anderson Rd Franklin 37064 $915,000 Echelon Sec1 Pb 66 Pg 101 3019 Ardrossan Dr Franklin 37064 $590,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28 249 Wrennewood Ln Franklin 37064 $498,000 West End Circle Pb 1 Pg 49 800 West End Cir Franklin 37064 $1,030,000 5790 N Lick Creek Rd Franklin 37064 $700,000 Crossroads South Sec3 Pb 14 Pg 98 126 Seaboard Ln 104 Franklin 37067 $270,000 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C042 601 Boyd Mill Ave #h-6 Franklin 37064 $1,150,000 Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150 400 Stafford Close Franklin 37069 $1,750,000 Westhaven Sec 16 Pb 45 Pg 82 1580 Championship Blvd Franklin 37064 $839,900 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 1048 Wynn Cir Franklin 37064 $1,175,000 Lockwood Glen Sec15 Pb 76 Pg 12 300 Sherman Ct Franklin 37064 $875,000 Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64 3078 Hathaway St Franklin 37064 $379,900 227 Natchez St Franklin 37064 $1,420,000 Westhaven Sec 40 Pb 66 Pg 73 8025 Keats St Franklin 37064 $3,850,000 Hamilton Pb 84 Pg 81 2001 Hamilton Way Franklin 37064 $495,000 Simmons Ridge Sec11 Pb 78 Pg 51 7126 Gracious Dr Franklin 37064 $625,000 Waters Edge Sec3 Pb 67 Pg 136 4024 Portage St Franklin 37064 $1,080,000 Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18 255 Circuit Rd Franklin 37064 $905,000 Tap Root Hills Sec2 Pb 68 Pg 19 2025 Nolencrest Way Franklin 37067 $380,000 355 Natchez St Franklin 37064 $335,000 Hardison Hills Sec 6 Pb 54 Pg 147 1101 Downs Blvd #301 Franklin 37064 $290,000 Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block E 304 Scruggs Ave Franklin 37064 $515,000 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 5042 Birchcroft Ln Franklin 37064 $1,145,399 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 824 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,170,209 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 872 Braidwood Ln Franklin 37064 $815,000 Redwing Meadows Sec 3 Pb 18 Pg 29 1334 Caroline Cir Franklin 37064 $900,000 Breckenridge So Sec 5 Pb 10 Pg 44 701 Langford Ct Franklin 37067 $720,000 Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99 220 Irvine Ln Franklin 37064 $695,000 2018 Maple Ln Franklin 37067 $1,300,000 Mayberry Station Sec 4 Pb 21 Pg 59 1497 Greerview Cir Franklin 37064 $665,000 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 404 Meadowgreen Dr Franklin 37064

