Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 27, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 27, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 17-20, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,500,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 41 Pg 611102 Cedarview LnFranklin37067
$915,000Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122761 Beamon DrFranklin37064
$1,390,000River Landing Sec 9 Pb 34 Pg 46652 Aylesford LnFranklin37069
$400,0004103 Arno RdFranklin37064
$1,075,000Barrington Pb 26 Pg 48405 Briksbury DrFranklin37067
$629,000Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28211 Gen J B Hood DrFranklin37064
$780,000Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122399 Dandridge DrFranklin37067
$1,165,0005571 Wilkins Branch RdFranklin37064
$730,0001411 Cannon StFranklin37064
$475,000Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121103 Sweetleaf DrFranklin37064
$300,000Hardison Hills Sec 3 Pb 39 Pg 1411101 Downs Blvd #209Franklin37064
$521,200Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33205 Westfield DrFranklin37064
$475,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214101 Alton Park LnFranklin37069
$840,000715 High Point Ridge RdFranklin37069
$1,190,000Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7109 Poplar StFranklin37064
$750,000Ellington Park Sec 4 Pb 4 Pg 10107 Beechlawn DrFranklin37064
$730,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68167 Cottonwood DrFranklin37069
$18,250,000Wells Mike3385 Bailey RdFranklin37064
$1,784,483Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131907 Championship BlvdFranklin37064
$1,350,000Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105100 Jonathan CtFranklin37069
$700,000Hill Est Pb 2 Pg 42 Block B217 Maple DrFranklin37064
$1,421,430Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131930 Championship BlvdFranklin37064
$1,304,054Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 792020 Stonewater BlvdFranklin37064
$765,0004259 Old Hillsboro RdFranklin37064
$1,415,654Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131913 Championship BlvdFranklin37064
$479,500Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121061 Sweetleaf DrFranklin37064
$570,000Keegans Glen Pb 31 Pg 113423 Knob CtFranklin37064
$870,000Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22635 Bonnie PlFranklin37064
$578,000Berry Farms Town Center201 Swain Cir 202Franklin37064
$345,000Rucker Park Pb 69 Pg 41113 Velena StFranklin37064
$900,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1379031 Berry Farms CrossingFranklin37064
$455,000Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122913 Idlewild CtFranklin37069

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Copyright Williamson Source. All Rights Reserved.
×