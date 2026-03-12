Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 27, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 17-20, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,500,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 41 Pg 61
|1102 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$915,000
|Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122
|761 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,390,000
|River Landing Sec 9 Pb 34 Pg 46
|652 Aylesford Ln
|Franklin
|37069
|$400,000
|4103 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Barrington Pb 26 Pg 48
|405 Briksbury Dr
|Franklin
|37067
|$629,000
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|211 Gen J B Hood Dr
|Franklin
|37064
|$780,000
|Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122
|399 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$1,165,000
|5571 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|37064
|$730,000
|1411 Cannon St
|Franklin
|37064
|$475,000
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1103 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$300,000
|Hardison Hills Sec 3 Pb 39 Pg 141
|1101 Downs Blvd #209
|Franklin
|37064
|$521,200
|Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33
|205 Westfield Dr
|Franklin
|37064
|$475,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|101 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$840,000
|715 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$1,190,000
|Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7
|109 Poplar St
|Franklin
|37064
|$750,000
|Ellington Park Sec 4 Pb 4 Pg 10
|107 Beechlawn Dr
|Franklin
|37064
|$730,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|167 Cottonwood Dr
|Franklin
|37069
|$18,250,000
|Wells Mike
|3385 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$1,784,483
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|907 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105
|100 Jonathan Ct
|Franklin
|37069
|$700,000
|Hill Est Pb 2 Pg 42 Block B
|217 Maple Dr
|Franklin
|37064
|$1,421,430
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|930 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,304,054
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|2020 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$765,000
|4259 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$1,415,654
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|913 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$479,500
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1061 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$570,000
|Keegans Glen Pb 31 Pg 113
|423 Knob Ct
|Franklin
|37064
|$870,000
|Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22
|635 Bonnie Pl
|Franklin
|37064
|$578,000
|Berry Farms Town Center
|201 Swain Cir 202
|Franklin
|37064
|$345,000
|Rucker Park Pb 69 Pg 41
|113 Velena St
|Franklin
|37064
|$900,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|9031 Berry Farms Crossing
|Franklin
|37064
|$455,000
|Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122
|913 Idlewild Ct
|Franklin
|37069
Please join our FREE Newsletter