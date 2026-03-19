Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 23, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 23-27, 2026.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcodes
|$5,982,838
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|568 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$2,550,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|111 Guineveres Retreat
|Franklin
|37067
|$495,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1927 Berrys Chapel Ct
|Franklin
|37069
|$537,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|33 Holland Park Ln
|Franklin
|37069
|$900,000
|Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 39
|1417 Hanson Dr
|Franklin
|37067
|$730,500
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|416 Parish Pl
|Franklin
|37067
|$1,150,000
|Bentien Arnold & Lydia Pb 38 Pg 93
|2304 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$330,000
|Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98
|1901 Shadow Green Dr 301
|Franklin
|37064
|$15,950,000
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2002 Hamilton Dr
|Franklin
|37064
|$865,000
|5652 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$976,000
|Breckenridge So Sec 1 Pb 6 Pg 8
|4018 Clovercroft Rd
|Franklin
|37067
|$1,315,000
|Murfreesboro Rd
|Franklin
|37067
|$1,315,000
|Murfreesboro Rd
|Franklin
|37067
|$2,534,990
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2013 Hamilton Way
|Franklin
|37064
|$950,000
|Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142
|730 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$4,350,000
|Gant Pb 46 Pg 54
|580 Jordan Rd
|Franklin
|37067
|$785,750
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 8
|2417 Nolan Ct
|Franklin
|37064
|$1,280,000
|Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3
|807 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$4,250,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4060 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$455,000
|Park Place Pb 8 Pg 93 Block C006
|605 S Margin St
|Franklin
|37064
|$1,500,000
|6263 Ladd Rd
|Franklin
|37067
|$1,344,560
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|936 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$620,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129
|3143 Winberry Dr
|Franklin
|37064
|$1,638,073
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3133 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$795,465
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 102
|Franklin
|37064
|$1,955,000
|Cool Springs East Sec 20 Pb 27 Pg 136
|305 Haddon Ct
|Franklin
|37067
|$920,000
|Nucell Llc Pb 78 Pg 83
|1143 Lula Ln
|Franklin
|37064
|$550,000
|5711 Bending Chestnut Rd
|Franklin
|37064
|$1,350,200
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|7001 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,302,500
|4342 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37067
|$530,000
|Rucker Pb 1 Pg 71
|1718 W Main St
|Franklin
|37064
|$911,800
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1004 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$355,000
|Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Ca
|407 Barnwood Ct
|Franklin
|37064
|$897,000
|Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142
|1009 Swanson Ln
|Franklin
|37064
|$1,804,992
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|1005 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,995,000
|Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 72
|1311 State Blvd
|Franklin
|37064
|$3,425,000
|Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110
|165 Alpine Ct
|Franklin
|37069
|$977,500
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|507 Arbor Dr
|Franklin
|37069
|$2,999,890
|4356 Gosey Hill Rd
|Franklin
|37064
|$3,185,000
|4356 Gosey Hill Rd
|Franklin
|37064
|$739,900
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9031 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$860,000
|Mission Court Office Condo Pb 4166 Pg 104
|106 Mission Ct
|Franklin
|37067
|$148,000
|2936 Owl Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$300,000
|2936 Owl Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$830,000
|Yorktown Sec 1 Pb 6 Pg 78
|205 Gloucester Ct
|Franklin
|37064
|$1,692,000
|Carlisle Sec 2 Pb 37 Pg 85
|1431 Primrose Ln
|Franklin
|37064
|$2,975,000
|Padgett Larry L
|3339 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$575,000
|Forrest Crossing Sec 12 Pb 26 Pg 27
|1107 Culpepper Cir
|Franklin
|37064
|$725,000
|Fieldstone Farms Sec D-4 Pb 18 Pg 127
|2408 Manderly Trl
|Franklin
|37069
|$937,000
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64
|161 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$2,250,000
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7013 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$2,125,000
|Alices Martha Pb 76 Pg 81
|1816 Old Natchez Tr
|Franklin
|37069
|$2,417,359
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|1073 Hamilton Way
|Franklin
|37064
