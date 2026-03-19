Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 23, 2026

Michael Carpenter
View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 23-27, 2026.

PriceSubdivisionAddressCityZipcodes
$5,982,838Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90568 Bonaire LnFranklin37064
$2,550,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98111 Guineveres RetreatFranklin37067
$495,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351927 Berrys Chapel CtFranklin37069
$537,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21433 Holland Park LnFranklin37069
$900,000Mckays Mill Sec 36 Pb 46 Pg 391417 Hanson DrFranklin37067
$730,500Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59416 Parish PlFranklin37067
$1,150,000Bentien Arnold & Lydia Pb 38 Pg 932304 N Berrys Chapel RdFranklin37069
$330,000Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 981901 Shadow Green Dr 301Franklin37064
$15,950,000Hamilton Pb 84 Pg 812002 Hamilton DrFranklin37064
$865,0005652 Old Hwy 96Franklin37064
$976,000Breckenridge So Sec 1 Pb 6 Pg 84018 Clovercroft RdFranklin37067
$1,315,000Murfreesboro RdFranklin37067
$2,534,990Hamilton Pb 84 Pg 812013 Hamilton WayFranklin37064
$950,000Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142730 Fontwell LnFranklin37064
$4,350,000Gant Pb 46 Pg 54580 Jordan RdFranklin37067
$785,750Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 87 Pg 82417 Nolan CtFranklin37064
$1,280,000Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3807 Jasper AveFranklin37064
$4,250,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394060 Southrop Pvt RdFranklin37069
$455,000Park Place Pb 8 Pg 93 Block C006605 S Margin StFranklin37064
$1,500,0006263 Ladd RdFranklin37067
$1,344,560Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131936 Championship BlvdFranklin37064
$620,000Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 1293143 Winberry DrFranklin37064
$1,638,073Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053133 Long Branch CirFranklin37064
$795,465Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 102Franklin37064
$1,955,000Cool Springs East Sec 20 Pb 27 Pg 136305 Haddon CtFranklin37067
$920,000Nucell Llc Pb 78 Pg 831143 Lula LnFranklin37064
$550,0005711 Bending Chestnut RdFranklin37064
$1,350,200Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 367001 Bolton StFranklin37064
$1,302,5004342 Murfreesboro RdFranklin37067
$530,000Rucker Pb 1 Pg 711718 W Main StFranklin37064
$911,800Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 561004 Jasper AveFranklin37064
$355,000Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Ca407 Barnwood CtFranklin37064
$897,000Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 1421009 Swanson LnFranklin37064
$1,804,992Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 561005 Jasper AveFranklin37064
$1,995,000Westhaven Sec 4 Pb 38 Pg 721311 State BlvdFranklin37064
$3,425,000Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110165 Alpine CtFranklin37069
$977,500Cottonwood Est Pb 5 Pg 68507 Arbor DrFranklin37069
$2,999,8904356 Gosey Hill RdFranklin37064
$3,185,0004356 Gosey Hill RdFranklin37064
$739,900Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79031 Headwaters DrFranklin37064
$860,000Mission Court Office Condo Pb 4166 Pg 104106 Mission Ct Franklin37067
$148,0002936 Owl Hollow RdFranklin37064
$300,0002936 Owl Hollow RdFranklin37064
$830,000Yorktown Sec 1 Pb 6 Pg 78205 Gloucester CtFranklin37064
$1,692,000Carlisle Sec 2 Pb 37 Pg 851431 Primrose LnFranklin37064
$2,975,000Padgett Larry L3339 Blazer RdFranklin37064
$575,000Forrest Crossing Sec 12 Pb 26 Pg 271107 Culpepper CirFranklin37064
$725,000Fieldstone Farms Sec D-4 Pb 18 Pg 1272408 Manderly TrlFranklin37069
$937,000Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64161 St Andrews DrFranklin37069
$2,250,000Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397013 Congress DrFranklin37064
$2,125,000Alices Martha Pb 76 Pg 811816 Old Natchez TrFranklin37069
$2,417,359Hamilton Pb 84 Pg 811073 Hamilton WayFranklin37064

