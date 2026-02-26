Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 2, 2026

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 2-6, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,565,150
|Century Ind Park Sec 4 Pb 8 Pg 101
|310 Beasley Dr
|Franklin
|37064
|$2,800,000
|932 W Main St
|Franklin
|37064
|$3,795,000
|Myles Manor Pb 70 Pg 145
|119 Winslow Rd
|Franklin
|37064
|$768,000
|Sullivan Farms Sec B Pb 29 Pg 28
|105 Lagan Ct
|Franklin
|37064
|$700,000
|Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16
|2055 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$780,000
|Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36
|318 Meadowglade Ln
|Franklin
|37064
|$448,400
|Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 118
|3013 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$1,325,000
|1324 Adams St
|Franklin
|37064
|$707,520
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3046 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,240,000
|South Point Sec 1 Pb 25 Pg 72
|1603 Emerald Ct
|Franklin
|37064
|$292,900
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C039
|602 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$624,900
|Green E E Pb 32 Pg 376
|931 Glass St
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|643 Band Dr
|Franklin
|37064
|$1,195,900
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7424 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$940,000
|Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137
|246 Polk Place Dr
|Franklin
|37064
|$625,000
|Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 129
|3138 Tristan Dr
|Franklin
|37064
|$600,000
|Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 59
|202 Harpeth Hills Dr
|Franklin
|37069
|$645,000
|Morningside Sec 9 Pb 49 Pg 55
|9008 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$2,500,000
|2450 Snowbird Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,510,909
|Fairhaven Pb 82 Pg 68
|5073 Fairhaven Pvt Cir
|Franklin
|37064
|$1,470,000
|Westhaven Sec 22 Pb 56 Pg 93
|1331 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,175,000
|Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27
|229 Bramerton Ct
|Franklin
|37069
|$715,000
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|409 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$900,000
|Cedarmont Farms
|4288 Warren Rd
|Franklin
|37067
|$425,000
|Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670
|224 Grant Park Dr
|Franklin
|37067
|$1,550,000
|Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22
|439 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$975,500
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 104
|Franklin
|37064
|$335,000
|Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35
|139 Bertrand Dr
|Franklin
|37064
|$5,075,000
|4316 Peyt-trinity Rd
|Franklin
|37064
|$907,819
|Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$2,229,217
|Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,662,962
|Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$2,600,000
|Carolina Close Pb 47 Pg 113
|112 Patricia Lee Ct
|Franklin
|37069
|$1,000,000
|Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6
|300 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$970,000
|4420 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$575,000
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|806 Edwards Dr
|Franklin
|37064
|$1,412,530
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|919 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$680,000
|Rebel Meadows Sec 2 Pb 4 Pg 39
|818 Chrisman Dr
|Franklin
|37064
|$463,500
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1032 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$2,050,000
|Durham Manor Pb 46 Pg 148
|2449 Durham Manor Dr
|Franklin
|37064
|$689,000
|Petway Place Pb 2 Pg 54
|504 N Petway St
|Franklin
|37064
|$1,310,000
|Cedarmont Farms Ph 6 Pb 11 Pg 109
|149 Cedar Creek Dr
|Franklin
|37067
|$3,800,000
|Aspen Grove Sec S Pb 15 Pg 33
|354 Cool Springs Blvd
|Franklin
|37064
|$796,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|302 Larkspur Cv
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter