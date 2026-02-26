Home Franklin Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 2, 2026

Real Estate Property Transfers in Franklin for Feb. 2, 2026

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for February 2-6, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,565,150Century Ind Park Sec 4 Pb 8 Pg 101310 Beasley DrFranklin37064
$2,800,000932 W Main StFranklin37064
$3,795,000Myles Manor Pb 70 Pg 145119 Winslow RdFranklin37064
$768,000Sullivan Farms Sec B Pb 29 Pg 28105 Lagan CtFranklin37064
$700,000Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 162055 Braidwood LnFranklin37064
$780,000Moores Landing Sec 2 Pb 41 Pg 36318 Meadowglade LnFranklin37064
$448,400Simmons Ridge Sec2 Pb 64 Pg 1183013 Gracious DrFranklin37064
$1,325,0001324 Adams StFranklin37064
$707,520Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253046 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,240,000South Point Sec 1 Pb 25 Pg 721603 Emerald CtFranklin37064
$292,900Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C039602 Granville RdFranklin37064
$624,900Green E E Pb 32 Pg 376931 Glass StFranklin37064
$1,025,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92643 Band DrFranklin37064
$1,195,900Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507424 Leelee DrFranklin37064
$940,000Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137246 Polk Place DrFranklin37064
$625,000Franklin Green Sec 9 Pb 28 Pg 1293138 Tristan DrFranklin37064
$600,000Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 59202 Harpeth Hills DrFranklin37069
$645,000Morningside Sec 9 Pb 49 Pg 559008 Sunrise CirFranklin37067
$2,500,0002450 Snowbird Hollow RdFranklin37064
$1,510,909Fairhaven Pb 82 Pg 685073 Fairhaven Pvt CirFranklin37064
$1,470,000Westhaven Sec 22 Pb 56 Pg 931331 Eliot RdFranklin37064
$1,175,000Stonebridge Park Sec 1 Pb 21 Pg 27229 Bramerton CtFranklin37069
$715,000Avondale Cottages Pb 70 Pg 128409 Herringbone CtFranklin37064
$900,000Cedarmont Farms4288 Warren RdFranklin37067
$425,000Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670224 Grant Park DrFranklin37067
$1,550,000Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22439 Pearre Springs WayFranklin37064
$975,500Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 104Franklin37064
$335,000Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35139 Bertrand DrFranklin37064
$5,075,0004316 Peyt-trinity RdFranklin37064
$907,819Pinewood RdFranklin37064
$2,229,217Pinewood RdFranklin37064
$1,662,962Pinewood RdFranklin37064
$2,600,000Carolina Close Pb 47 Pg 113112 Patricia Lee CtFranklin37069
$1,000,000Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6300 Addison AveFranklin37064
$970,0004420 Arno RdFranklin37064
$575,000Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26806 Edwards DrFranklin37064
$1,412,530Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131919 Championship BlvdFranklin37064
$680,000Rebel Meadows Sec 2 Pb 4 Pg 39818 Chrisman DrFranklin37064
$463,500Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121032 Sweetleaf DrFranklin37064
$2,050,000Durham Manor Pb 46 Pg 1482449 Durham Manor DrFranklin37064
$689,000Petway Place Pb 2 Pg 54504 N Petway StFranklin37064
$1,310,000Cedarmont Farms Ph 6 Pb 11 Pg 109149 Cedar Creek DrFranklin37067
$3,800,000Aspen Grove Sec S Pb 15 Pg 33354 Cool Springs BlvdFranklin37064
$796,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84302 Larkspur CvFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Copyright Williamson Source. All Rights Reserved.
×