Real Estate Property Transfers in Franklin for December 4, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for December 4-8, 2023.

Price Subdivision Address City Zipcode $1,155,000 217 Lewisburg Ave Franklin 37064 $1,892,500 Westhaven Sec 18 Pb 47 Pg 102 1516 Fleetwood Dr Franklin 37064 $705,000 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 3054 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,630,000 Tohner & Cannon Addn Pb 77 Pg 59 1114 Park St Franklin 37064 $5,200,000 Hillsboro Manor Pb 81 Pg 142 1801 Franklin Hills Ln Franklin 37069 $2,493,062 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1010 Littleton Way Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8 2037 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $183,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1180 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $2,650,000 Lynnwood Downs Pb 14 Pg 2 2028 Lynnwood Dr Franklin 37069 $465,000 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #b-8 Franklin 37067 $578,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9066 Headwaters Dr Franklin 37064 $775,000 Royal Oaks Sec 9 Pb 9 Pg 137 605 Glen Oaks Dr Franklin 37067 $1,350,000 Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8 1012 Cheltenham Ave Franklin 37064 $645,000 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 111 Stable Rd Franklin 37069 $3,000,000 Hughes Teresa Pb 45 Pg 77 3141 Blazer Rd Franklin 37064 $1,450,000 Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34 6325 Turkey Foot Ct Franklin 37067 $1,225,000 Charlton Green Sec 3 Pb 7 Pg 3 414 Watercress Dr Franklin 37064 $445,000 Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141 361 Logans Cir Franklin 37067 $2,900,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110 1413 Amesbury Ln Franklin 37064 $390,000 Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Cb 210 Yarmouth Ct Franklin 37064 $690,000 Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53 2027 Rural Plains Cir Franklin 37064 $685,000 Golden Meadows Sec 2 Pb 23 Pg 95 133 Golden Meadow Ln Franklin 37067 $550,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 1006 Meandering Way Franklin 37067 $836,000 Westhaven Sec 15 Pb 56 Pg 98 1035 Westhaven Blvd Franklin 37064 $710,000 Highlands @ Ladd Park Sec19 Pb 64 Pg 70 206 Rich Cir Franklin 37064 $927,000 Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 63 Pg 17 229 Sagefield St Franklin 37064 $998,859 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5611 Carney Ln Franklin 37064 $535,000 Cadet Homes Sec 2 Pb 4 Pg 84 110 Powder Mill Dr Franklin 37064 $2,130,000 Lookaway Farms Sec2 Pb 77 Pg 29 6112 Open Meadow Ln Franklin 37067 $900,000 Heritage Pointe Pb 31 Pg 98 2129 Homestead Ln Franklin 37064