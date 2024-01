Real Estate Property Transfers in Franklin for December 27, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for December 27-29, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $349,900 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1919 Eliot Rd Franklin 37064 $618,585 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9025 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,038,000 Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22 439 Pearre Springs Way Franklin 37064 $1,435,000 Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34 6023 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,265,000 Smith Brent Pb 81 Pg 14 Pleasant Hill Rd Franklin 37067 $720,000 Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 62 1209 Habersham Way Franklin 37067 $340,900 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1036 William St Franklin 37064 $340,900 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1030 William St Franklin 37064 $660,500 Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136 101 Tulip Ln Franklin 37064 $775,000 Indian Meadows Sec 1 Pb 15 Pg 89 1541 W Harpeth Rd Franklin 37064 $1,250,000 Temple Hills Sec 13 Pb 24 Pg 130 187 N Berwick Ln Franklin 37069 $349,900 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1913 Eliot Rd Franklin 37064 $439,900 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 635 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $685,000 Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 15 113 Bobby Dr Franklin 37064 $747,802 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 9007 Headwaters Dr Franklin 37064 $1,200,000 Daventry Sec1 Pb 71 Pg 129 3223 Chase Point Dr Franklin 37064 $1,552,150 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3309 High Peak Way Franklin 37067 $3,000,000 Trinity Rd Ahl 4004 Trinity Rd Franklin 37067 $1,300,000 Forrest Crossing Sec 1 Mack Hatcher Pkwy Franklin 37067 $1,475,245 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3317 High Peak Way Franklin 37067 $3,675,000 Smith William Estate Pb 76 Pg 89 4108 Trinity Rd Franklin 37067 $531,074 Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 3134 Langley Dr Franklin 37064 $675,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 226 Wisteria Dr Franklin 37064 $790,000 5182 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $2,100,000 Westhaven Sec 26 Rev 2 Pb 54 Pg 39 2019 Tabitha Dr Franklin 37064 $1,700,000 Harpeth Est Pb 4 Pg 20 1119 Harpeth Ridge Rd Franklin 37069 $1,325,445 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3320 High Peak Way Franklin 37067 $850,000 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 1149 Crisp Springs Dr Franklin 37064 $1,249,999 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6517 Kelleys Place Franklin 37064 $1,194,500 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6533 Kelleys Place Franklin 37064 $270,500 4039 Wilson Pk Franklin 37067 $2,800,000 329 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $960,000 4591 Peytonsville Rd Franklin 37064 $1,700,000 Westhaven Sec 23 Pb 48 Pg 62 611 Stonewater Blvd Franklin 37064 $1,150,000 Floyd Rd Franklin 37064 $1,751,800 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 3047 William St Franklin 37064 $585,680 Westhaven Sec 21 Rev 2 Pb 54 Pg 52 325 Byron Way Franklin 37064 $535,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 3013 Rural Plains Cir Franklin 37064 $590,000 Sullivan Farms Sec A Pb 26 Pg 82 242 Wisteria Dr Franklin 37064 $1,300,000 Westhaven Sec43 Pb 63 Pg 32 82 Addison Ave Franklin 37064