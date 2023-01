Real Estate Property Transfers in Franklin for December 27, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for December 27-30, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,180,000.00 Watkins Creek Sec 3 3490 Stagecoach Dr Franklin 37067 $1,485,000.00 Harts Landmark 2187 Hartland Rd Franklin 37069 $13,350,000.00 Cool Springs East Sec 18 741 Cool Springs Blvd Franklin 37064 $987,739.00 St Marlo Sec1 6012 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,114,694.00 St Marlo Sec1 6000 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,057,048.00 Terravista Sec1 5009 Terravista Ln Franklin 37064 $1,410,000.00 Brienz Valley Add Sec 1 2304 Lucerne Ln Franklin 37064 $1,048,644.00 St Marlo Sec1 6013 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $825,000.00 Berry Farms Town Center Sec7 3001 Rural Plains Cir Franklin 37064 $445,000.00 Grove Sec16 8717 Weller Ln Franklin 37064 $690,000.00 Fieldstone Farms Sec L 385 Cannonade Cir Franklin 37069 $1,997,157.00 Lookaway Farms Sec2 6128 Open Meadow Ln Franklin 37067 $670,000.00 Temple Hills Sec 8 102 Collinwood Close Franklin 37069 $1,501,220.00 Daventry Sec3 3142 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,020,828.00 Terravista Sec1 5216 Terra Ct Franklin 37064 $998,900.00 Westhaven Sec59 831 Horizon Dr Franklin 37064 $595,000.00 Morningside Sec 4 8073 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,260,690.00 St Marlo Sec1 6312 Chadderton Dr Franklin 37064 $2,100,000.00 Westhaven Section 27 444 Wild Elm St Franklin 37064 $1,195,000.00 Temple Hills Sec 12 314 St Andrews Dr Franklin 37069 $310,000.00 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 1101 Downs Blvd #150 Franklin 37064 $2,258,173.00 Lookaway Farms Sec2 6153 Lookaway Cir Franklin 37064 $1,043,418.00 St Marlo Sec1 6009 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $636,000.00 Battlewood Est Sec 1 139 Gen J B Hood Dr Franklin 37069 $1,075,000.00 Ashton Park Sec 1 149 Allenhurst Cir Franklin 37067 $180,000.00 Crews Charles E Jr 5916 Pinewood Rd Franklin 37064 $232,000.00 Blackberry Ridge 5001 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $510,000.00 Mill @ Bond Springs Sec2 5216 Bond Springs Ct Franklin 37064 $592,080.00 Waters Edge Sec6 139 Calm Waters St Franklin 37064 $865,000.00 Forest Home Farms Sec 7 816 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $819,292.00 Waters Edge Sec6 4128 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $1,092,974.00 St Marlo Sec1 6110 St Marlo Dr Franklin 37064 $310,000.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #d-102 Franklin 37064 $1,252,261.00 St Marlo Sec1 6308 Chadderton Dr Franklin 37064 $1,203,253.00 Mcdaniel Estates Sec5 7620 Delancey Dr Franklin 37064 $1,106,850.00 St Marlo Sec1 6125 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,229,780.00 Highlands @ Ladd Park Sec42 137 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $1,038,130.00 St Marlo Sec1 6055 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,302,592.00 St Marlo Sec1 6030 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $625,000.00 Bouchard Donald 5556 Boy Scout Rd Franklin 37064 $1,250,000.00 2550 Snowbird Hollow Rd Franklin 37064 $590,000.00 Mckays Mill Sec 17 1377 Liberty Pk Franklin 37067 $442,500.00 Fieldstone Farms Sec K-1 2008 Trent Park Dr Franklin 37069 $798,500.00 Villages @ Southbrooke Sec1 1013 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $310,000.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #d-103 Franklin 37064 $545,000.00 Stream Valley Sec17 1037 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $624,569.00 Waters Edge Sec6 2133 Gunwale St Franklin 37064 $984,900.00 Westhaven Sec59 826 Horizon Dr Franklin 37064 $1,089,511.00 Terravista Sec1 5208 Terra Ct Franklin 37064 $1,474,890.00 Westhaven Sec59 801 Horizon Dr Franklin 37064 $2,195,000.00 Westhaven Sec52 2025 Kathryn Ave Franklin 37064 $456,752.00 Fields Of Canterbury Sec14 1508 Nickelby Place Franklin 37067 $1,225,000.00 Westhaven Sec 13 612 Pearre Springs Way Franklin 37064 $556,823.00 Waters Edge Sec6 108 Calm Waters St Franklin 37064