Real Estate Property Transfers in Franklin for December 19, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for December 19-21, 2022. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $715,000.00 Rizer Point Sec 2 2015 Heflin Ln Franklin 37069 $598,915.00 Waters Edge Sec6 120 Calm Waters St Franklin 37064 $725,000.00 Founders Pointe Sec 5 707 Meeting St Franklin 37064 $1,750,000.00 River Landing Sec 7 248 Gillette Dr Franklin 37069 $342,500.00 Jackson Place 200 N Royal Oaks Blvd #c-1 Franklin 37067 $800,000.00 Westhaven Sec 1 212 Cheltenham Ave Franklin 37064 $775,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec25 3006 Ryecroft Ln Franklin 37064 $580,000.00 Maplewood Sec 2 617 Sugartree Ln Franklin 37064 $4,629,042.00 Westhaven Sec56 573 Bonaire Ln Franklin 37064 $520,000.00 Stream Valley Sec16 2037 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $1,124,807.00 St Marlo Sec1 6031 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $600,000.00 Green Valley Sec 3 111 Poplar St Franklin 37064 $777,000.00 Forrest Crossing Sec 5 621 Tynebrae Dr Franklin 37064 $535,000.00 Boyd Mill Est Sec 1 1907 Redbud Ct Franklin 37064 $227,122.00 1403 Lewisburg Pk Franklin 37064 $899,031.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3019 Long Branch Cir Franklin 37064 $938,205.00 Villages @ Southbrooke Sec1 3025 Long Branch Cir Franklin 37064 $552,666.00 Waters Edge Sec6 116 Calm Waters St Franklin 37064 $421,052.00 Westhaven Sec56 555 Bonaire Ln Franklin 37064 $603,432.00 Westhaven Sec56 561 Bonaire Ln Franklin 37064 $1,511,168.00 Cool Springs West Sec 4 215 Gothic Ct Franklin 37067 $560,000.00 Sullivan Farms Sec A 103 Buttercup Cv Franklin 37064 $1,415,049.00 Natures Landing 4037 Natures Landing Dr Franklin 37064 $238,000.00 Colony House Condo 1100 W Main St #a-2 Franklin 37064 $1,588,415.00 Daventry Sec3 3146 Chase Point Dr Franklin 37067 $749,790.00 Waters Edge Sec6 4116 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $599,000.00 Card Michael J 5110 Old Harding Rd Franklin 37064 $1,648,317.00 Lookaway Farms Sec2 6148 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,750,000.00 Mckissack Pate 3235 Boyd Mill Pk Franklin 37064 $3,050,461.00 2018 Old Creek Pvt Ln Franklin 37064 $570,000.00 Reid Hill Commons Sec 1 256 Wrennewood Ln Franklin 37064 $785,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec 20 355 Finnhorse Ln Franklin 37064 $575,000.00 912 Lewisburg Ave Franklin 37064 $586,980.00 Waters Edge Sec6 112 Calm Waters St Franklin 37064 $4,229,539.00 Lookaway Farms Sec2 6128 Lookaway Cir Franklin 37067 $400,000.00 Franklin Bus Center Condo 119 Southeast Pkwy Ct #270 Franklin 37064 $163,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1091 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $905,000.00 Mckays Mill Section 32 1541 Bledsoe Ln Franklin 37067 $2,277,655.00 Westhaven Sec 58 900 Stonewater Blvd Franklin 37064 $359,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 301 Franklin 37064 $762,500.00 Adams Square 221 Adams Ct Franklin 37064 $280,000.00 Ivan Creek 4443 Ivan Creek Dr Franklin 37064