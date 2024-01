Real Estate Property Transfers in Franklin for December 18, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for December 18-21, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,095,224 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3108 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,032,602 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5612 Carney Ln Franklin 37064 $1,131,344 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 1097 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,262,284 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6505 Kelleys Place Franklin 37064 $1,110,581 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6543 Kelleys Place Franklin 37064 $3,900,000 Bending Chestnut Pb 39 Pg 148 5807 Bending Chestnut Rd Franklin 37064 $768,121 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 4001 Singing Creek Dr Franklin 37064 $815,000 Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44 1249 Broadgate Dr Franklin 37067 $850,000 Rizer Point Sec5 Pb 69 Pg 116 5006 Viola Ln Franklin 37069 $1,284,000 Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117 6037 Whitman Rd Franklin 37064 $1,230,000 Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27 7400 Leelee Dr Franklin 37064 $978,249 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5529 Dana Ln Franklin 37064 $1,205,797 Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94 5001 Terravista Ln Franklin 37064 $1,425,400 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2020 William St Franklin 37067 $1,246,548 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2008 William St Franklin 37064 $1,313,000 Forest Home Farms Sec 7 828 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $560,000 Maplewood Sec 3-a Pb 9 Pg 50 678 Watson Branch Dr Franklin 37064 $695,000 Tap Root Hills Sec1 Pb 64 Pg 109 1007 Nolencrest Way Franklin 37067 $1,215,850 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 1073 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $579,900 Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39 548 Maplegrove Dr Franklin 37064 $1,200,000 Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101 102 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $468,000 Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8 9002 Brookpark Ave Franklin 37064 $369,800 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 1036 Boundary St Franklin 37064 $515,000 River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C006 105 Boxwood Dr Franklin 37069 $489,000 Riverview Park Sec 6 Pb 594 Pg 493 154 Rivergate Dr Franklin 37064 $1,188,450 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2014 William St Franklin 37067 $1,000,000 Avalon Sec 1 Pb 41 Pg 137 401 Beauchamp Cir Franklin 37067 $480,000 Forrest Crossing Bus Ctr Pb 4434 Pg 82 101 Forrest Crossing Blvd 105b Franklin 37064 $1,221,507 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3325 High Peak Way Franklin 37067 $535,000 Falcon Creek Sec 3 Pb 21 Pg 97 505 Clover Leaf Ln Franklin 37067 $1,150,000 Clover Meadows Pb 11 Pg 55 4104 Clover Meadows Dr Franklin 37067 $468,000 Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8 2035 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $390,000 Riverview Park Sec 4 Pb 8 Pg 99 919 Oak Meadow Dr Franklin 37064 $1,560,000 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5020 Owenruth Dr Franklin 37069 $2,060,000 Historic Magnolia Hall Pb 82 Pg 1 1840 William Campbell Ct Franklin 37064 $1,196,622 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 6529 Kelleys Place Franklin 37064 $1,270,000 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5005 Owenruth Dr Franklin 37064 $975,000 Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99 193 Harold Ct Franklin 37064 $996,540 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2013 William St Franklin 37067 $894,609 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2073 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,148,838 Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94 5005 Terravista Ln Franklin 37064 $1,426,540 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2001 William St Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8 413 Aiken Ln Franklin 37064 $375,500 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146 1101 Downs Blvd #98 Franklin 37064 $689,900 Liberty Hills Sec 1 Pb 10 Pg 164 3024 Liberty Hills Dr Franklin 37067 $665,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36 638 Springlake Dr Franklin 37064 $1,600,000 Cedarmont Valley Est Sec 2 Pb 23 Pg 88 608 Canters Ct Franklin 37067 $829,990 Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7 4030 Singing Creek Dr Franklin 37064 $1,365,000 Peaceful Haven Farms Pb 74 Pg 32 5830 Peaceful Haven Ln Franklin 37064 $1,593,400 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6036 Congress Dr Franklin 37064