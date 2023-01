Real Estate Property Transfers in Franklin for December 12, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for December 12-16, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $785,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec29 718 Beamon Dr Franklin 37064 $745,000.00 Ashton Park Sec 2 1100 Frenchtown Ln Franklin 37067 $1,005,341.00 Terravista Sec1 5212 Terra Ct Franklin 37064 $994,817.00 Terravista Sec1 5017 Terravista Ln Franklin 37064 $530,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 Long Branch Cir Franklin 37064 $275,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3085 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,725,000.00 Craigs Addn 202 5th Ave S Franklin 37064 $865,000.00 Waters Edge Sec6 4112 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $988,999.00 1521 Lewisburg Pk Franklin 37064 $749,164.00 Waters Edge Sec6 4104 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $799,990.00 Waters Edge Sec6 4098 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $550,000.00 Fieldstone Farms Sec Y 7017 Penbrook Dr Franklin 37069 $813,394.00 Waters Edge Sec6 4108 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $620,000.00 Residences Of Grant Park 111 Grant Park Dr Franklin 37067 $248,000.00 Colony House Condo 1100 W Main St #d-5 Franklin 37064 $424,216.00 Boyd Mill Est Sec 1 1304 Mallard Dr Franklin 37064 $250,000.00 Coursey Brent 4512 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $901,600.00 Westhaven Sec60 Conar St Franklin 37064 $355,350.00 Orleans Est Condos 1407 Granville Rd Franklin 37064 $645,000.00 Dallas Downs Sec 21 2272 Winder Cir Franklin 37064 $1,465,460.00 Daventry Sec3 3154 Chase Point Dr Franklin 37067 $869,000.00 Clovercroft Preserve Sec1 9046 Clovercroft Prsv Dr Franklin 37067 $510,000.00 Franklin Green Sec 15 3209 Peyton Ct Franklin 37064 $1,335,000.00 Durham Manor 2404 Durham Manor Dr Franklin 37064 $1,350,000.00 Myles Manor 111 Winslow Rd Franklin 37064 $640,000.00 6242 Ladd Rd Franklin 37067 $3,000,000.00 4231 Murfreesboro Rd Franklin 37064 $7,100,000.00 Carothers Crossing West 5041 Carothers Pkwy Franklin 37064 $1,500,000.00 Berry Farms Town Center Sec2 3060 General Martin Ln Franklin 37064 $1,031,329.00 Terravista Sec1 5013 Terravista Ln Franklin 37064 $4,401,231.00 Farmstead 4713 Farmstead Pvt Ln Franklin 37064 $1,056,539.00 St Marlo Sec1 6005 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,195,411.00 St Marlo Sec1 6300 Chadderton Dr Franklin 37064 $620,000.00 Franklin Green Sec 11 3255 Dark Woods Dr Franklin 37064 $3,500,000.00 Laurelbrooke Sec 11e 1205 Talon Way Franklin 37069 $2,213,918.00 Lookaway Farms Sec2 6156 Lookaway Cir Franklin 37067 $630,000.00 Royal Oaks Sec 8 519 O'neil Ln Franklin 37067