Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 9, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for December 9-13, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,426,617
|Cool Springs East Sec 16 Pb 27 Pg 13
|7040 Carothers Pkwy
|Franklin
|37067
|$2,109,511
|Watson Glen Sec 1 Pb 38 Pg 118
|216 S Royal Oaks Blvd
|Franklin
|37064
|$401,000
|Liberty Square Sec 2 Pb 9 Pg 105
|148 Arsenal Dr
|Franklin
|37064
|$765,099
|Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 144
|1744 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$15,500,000
|Spacebox Se Pkwy
|108 Noah Dr
|Franklin
|37064
|$1,175,000
|Southgate Pb 8 Pg 127
|92 Confederate Dr
|Franklin
|37064
|$614,900
|Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 71
|3014 Mainstream Dr
|Franklin
|37064
|$3,250,000
|Forest Home Farms Sec 1 Pb 38 Pg 38
|222 Arrowhead Rd
|Franklin
|37069
|$850,000
|Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108
|606 Tynebrae Dr
|Franklin
|37064
|$804,233
|1891 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$568,000
|403 Boyd Mill Ave
|Franklin
|37064
|$500,000
|1109 Hwy 96 N
|Franklin
|37064
|$1,070,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|508 Braylon Cir
|Franklin
|37064
|$915,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|9007 Berry Farms Crossing
|Franklin
|37064
|$400,000
|Dallas Downs Sec 8 Pb 15 Pg 29
|168 Middleboro Cir
|Franklin
|37064
|$615,000
|Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 94
|1308 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$5,850,000
|Winn Jason
|3105 Southall Ln
|Franklin
|37064
|$425,000
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|2000 Shadow Green Dr 103
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Watkins Creek Sec 3 Pb 41 Pg 55
|3428 Stagecoach Dr
|Franklin
|37067
|$572,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6035 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$2,350,000
|Westhaven Sec 10 Pb 47 Pg 71
|512 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$865,000
|Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113
|123 Saddle Bridge Ln
|Franklin
|37069
|$419,000
|Rosebrooke Sec2b Pb 79 Pg 124
|1627 Rosebrooke Dr
|Franklin
|37067
|$383,150
|Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51
|1101 Downs Blvd #90
|Franklin
|37064
|$899,000
|328 Granbury St
|Franklin
|37064
|$626,140
|Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129
|8010 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$720,000
|4525 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$525,000
|West End Circle Pb 1 Pg 49
|810 West End Cir
|Franklin
|37064
|$825,000
|406 Eddy Ln
|Franklin
|37064
|$800,000
|Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 101
|6025 Huntmere Ave
|Franklin
|37064
|$970,000
|Cliffs @ Garrison Creek
|6049 Stone Cliff Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,595,000
|Forest Home Farms Sec 1 Pb 2 Pg 117
|1052 Barrel Spgs Hollow Rd
|Franklin
|37069
|$732,900
|Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42
|487 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$760,000
|Westhaven Section 21 Revision 1 Pb 53 Pg 37
|346 Byron Way
|Franklin
|37064
|$1,345,600
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 82 Pg 134
|1037 Camley St
|Franklin
|37064
|$760,000
|Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122
|387 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$655,000
|Highland Gardens Pb 2 Pg 4 Block I
|307 Bel Aire Dr
|Franklin
|37064
|$216,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8019 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$665,000
|Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129
|3152 Winberry Dr
|Franklin
|37064
|$945,000
|Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 13 Pg 69
|1351 Holly Hill Dr
|Franklin
|37064
|$669,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|203 Camellia Ct
|Franklin
|37064
|$1,650,000
|Battle Ground Park Pb 32 Pg 230
|214 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$765,650
|Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 106
|1017 N Clubhouse Ct
|Franklin
|37067
|$8,000,000
|Manors @ Highclere Pb 64 Pg 100
|4730 Edwardian Pvt Tr
|Franklin
|37067
|$954,900
|Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115
|104 Lancelot Ln
|Franklin
|37064
|$150,000
|Liberty Square Sec 1 Pb 9 Pg 130
|807 Liberty Pk
|Franklin
|37064
|$831,833
|Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14
|401 Aiken Ln
|Franklin
|37064
|$840,000
|Rogersshire Sec 5 Pb 26 Pg 148
|525 Bancroft Way
|Franklin
|37064
|$1,246,000
|Chardonnay Ph2 Sec6 Pb 59 Pg 78
|5112 Duckhorn Ct
|Franklin
|37067
|$764,900
|Mckays Mill Sec 11 Pb 32 Pg 109
|1108 Olde Cameron Ln
|Franklin,
|37067
Please join our FREE Newsletter