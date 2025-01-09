Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 9, 2024

By
Michael Carpenter
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See property transfers in Franklin Tennessee for December 9-13, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,426,617Cool Springs East Sec 16 Pb 27 Pg 137040 Carothers PkwyFranklin37067
$2,109,511Watson Glen Sec 1 Pb 38 Pg 118216 S Royal Oaks BlvdFranklin37064
$401,000Liberty Square Sec 2 Pb 9 Pg 105148 Arsenal DrFranklin37064
$765,099Mckays Mill Sec 15 Pb 33 Pg 1441744 Liberty PkFranklin37067
$15,500,000Spacebox Se Pkwy108 Noah DrFranklin37064
$1,175,000Southgate Pb 8 Pg 12792 Confederate DrFranklin37064
$614,900Waters Edge Sec2 Pb 65 Pg 713014 Mainstream DrFranklin37064
$3,250,000Forest Home Farms Sec 1 Pb 38 Pg 38222 Arrowhead RdFranklin37069
$850,000Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108606 Tynebrae DrFranklin37064
$804,2331891 Wilson PkFranklin37067
$568,000403 Boyd Mill AveFranklin37064
$500,0001109 Hwy 96 NFranklin37064
$1,070,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92508 Braylon CirFranklin37064
$915,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1379007 Berry Farms CrossingFranklin37064
$400,000Dallas Downs Sec 8 Pb 15 Pg 29168 Middleboro CirFranklin37064
$615,000Mckays Mill Sec 30 Pb 41 Pg 941308 Liberty PkFranklin37067
$5,850,000Winn Jason3105 Southall LnFranklin37064
$425,000Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1082000 Shadow Green Dr 103Franklin37064
$1,250,000Watkins Creek Sec 3 Pb 41 Pg 553428 Stagecoach DrFranklin37067
$572,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16035 Sunrise CirFranklin37067
$2,350,000Westhaven Sec 10 Pb 47 Pg 71512 Pearre Springs WayFranklin37064
$865,000Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113123 Saddle Bridge LnFranklin37069
$419,000Rosebrooke Sec2b Pb 79 Pg 1241627 Rosebrooke DrFranklin37067
$383,150Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 511101 Downs Blvd #90Franklin37064
$899,000328 Granbury StFranklin37064
$626,140Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 1298010 Sunrise CirFranklin37067
$720,0004525 Harpeth School RdFranklin37064
$525,000West End Circle Pb 1 Pg 49810 West End CirFranklin37064
$825,000406 Eddy LnFranklin37064
$800,000Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 1016025 Huntmere AveFranklin37064
$970,000Cliffs @ Garrison Creek6049 Stone Cliff Pvt LnFranklin37064
$1,595,000Forest Home Farms Sec 1 Pb 2 Pg 1171052 Barrel Spgs Hollow RdFranklin37069
$732,900Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42487 Essex Park CirFranklin37069
$760,000Westhaven Section 21 Revision 1 Pb 53 Pg 37346 Byron WayFranklin37064
$1,345,600Westhaven Sec Jewell 1 Pb 82 Pg 1341037 Camley StFranklin37064
$760,000Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122387 Dandridge DrFranklin37067
$655,000Highland Gardens Pb 2 Pg 4 Block I307 Bel Aire DrFranklin37064
$216,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478019 Southvale BlvdFranklin37064
$665,000Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 1293152 Winberry DrFranklin37064
$945,000Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 13 Pg 691351 Holly Hill DrFranklin37064
$669,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84203 Camellia CtFranklin37064
$1,650,000Battle Ground Park Pb 32 Pg 230214 Battle AveFranklin37064
$765,650Liberty Hills Sec 5 Pb 18 Pg 1061017 N Clubhouse CtFranklin37067
$8,000,000Manors @ Highclere Pb 64 Pg 1004730 Edwardian Pvt TrFranklin37067
$954,900Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115104 Lancelot LnFranklin37064
$150,000Liberty Square Sec 1 Pb 9 Pg 130807 Liberty PkFranklin37064
$831,833Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14401 Aiken LnFranklin37064
$840,000Rogersshire Sec 5 Pb 26 Pg 148525 Bancroft WayFranklin37064
$1,246,000Chardonnay Ph2 Sec6 Pb 59 Pg 785112 Duckhorn CtFranklin37067
$764,900Mckays Mill Sec 11 Pb 32 Pg 1091108 Olde Cameron LnFranklin,37067

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