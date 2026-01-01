Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 8, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for December 8-12, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Sales Price
|Subdivision
|Property Address
|Property City
|Zipcode
|$1,699,000
|Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61
|9008 Keats St
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|124 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$1,610,000
|Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 138
|2001 Erwin St
|Franklin
|37064
|$445,000
|Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122
|826 Brandyleigh Ct
|Franklin
|37069
|$737,300
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|1143 Buckingham Cir
|Franklin
|37064
|$953,510
|Whitman Condos Pb 9663 Pg 44
|6037 Whitman Rd 303
|Franklin
|37064
|$190,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C067
|1005 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,118,000
|Savage Wade A Jr Pb 52 Pg 16
|4409 Buchanan Ln
|Franklin
|37064
|$534,900
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|19 Holland Park Ln
|Franklin
|37069
|$235,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C051
|1100 W Main St #f-7
|Franklin
|37064
|$5,550,000
|Two Rivers Pb 37 Pg 22
|4219 Two Rivers Ln
|Franklin
|37069
|$2,667,654
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|1091 Hamilton Way
|Franklin
|37067
|$4,300,000
|Laurelbrooke Sec 12-b Pb 42 Pg 107
|1616 Whispering Hills Dr
|Franklin
|37069
|$5,407,850
|310 Billingsly Ct 100
|Franklin
|37067
|$3,065,000
|Crews Charles Pb 85 Pg 91
|5616 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$760,000
|Mayberry Station Sec 2 Pb 16 Pg 35
|1401 Dodson Ct
|Franklin
|37064
|$1,750,000
|Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150
|402 Stafford Close
|Franklin
|37069
|$535,000
|Mission Court Office Condo Pb 3255 Pg 1
|106 Mission Ct #304
|Franklin
|37067
|$1,394,000
|Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 120
|1000 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$2,274,992
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|3024 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$697,500
|Mckays Mill Sec 19 Pb 35 Pg 62
|1509 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$675,000
|Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151
|1161 Hunters Chase Dr
|Franklin
|37064
|$720,520
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3066 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,860,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4104 Welham Square Pvt
|Franklin
|37069
|$4,520,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4037 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$3,750,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4060 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$3,370,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4061 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$1,650,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4049 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$2,115,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4053 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$1,725,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4057 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$1,875,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4024 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$2,050,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4021 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$2,500,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3805 Oaks Pvt Ln
|Franklin
|37069
|$4,999,999
|7393 S Harpeth Rd
|Franklin
|37064
|$2,060,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3801 Oaks Pvt Ln
|Franklin
|37069
|$2,450,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3809 Oaks Pvt Ln
|Franklin
|37069
|$735,000
|Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 70
|6000 Keats St 104
|Franklin
|37064
|$1,875,000
|Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 123
|3401 Overhill Gardens Pvt
|Franklin
|37069
|$1,256,700
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|101 Fairmore Ct
|Franklin
|37064
|$690,000
|Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136
|100 Zinnia Ln
|Franklin
|37064
|$1,260,000
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|1061 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$1,240,000
|Goose Creek Est Sec 2 Pb 25 Pg 120
|611 Cattail Ln
|Franklin
|37064
|$4,700,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3446 Overhill Gardens Pvt
|Franklin
|37069
|$1,100,000
|Kelly Catherine Pb 31 Pg 77
|2026 Cedarmont Dr
|Franklin
|37067
|$247,000
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|204 Equine St
|Franklin
|37064
|$970,000
|Ivy Glen Sec 3 Pb 25 Pg 2
|532 Montridge Ct
|Franklin
|37067
|$1,115,000
|Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35
|332 Circuit Rd
|Franklin
|37064
|$925,000
|5170 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$489,900
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|3025 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$815,000
|Stream Valley Sec13 Pb 64 Pg 124
|4013 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$450,000
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|7144 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$319,900
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|121 Morris St
|Franklin
|37064
|$725,000
|River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72
|1038 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$775,000
|210 3rd Ave N
|Franklin
|37064
|$618,900
|Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 100
|3228 Gardendale Dr
|Franklin
|37064
|$1,354,355
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4007 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$620,000
|Maplewood Sec 3-a Pb 9 Pg 50
|697 Watson Branch Dr
|Franklin
|37064
|$925,000
|Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113
|497 Sadler Way
|Franklin
|37069
|$1,121,694
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5025 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,675,000
|Cool Springs East Sec 22 Pb 29 Pg 21
|504 Brennan Ln
|Franklin
|37067
|$500,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|93 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$620,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129
|140 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$410,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #l-8
|Franklin
|37067
|$617,000
|Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115
|224 Equine St
|Franklin
|37064
|$2,248,107
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7007 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$1,525,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|3466 Overhill Gardens Pvt
|Franklin
|37069
|$3,930,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4029 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$2,792,252
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2019 Hamilton Way
|Franklin
|37064
|$629,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|508 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$629,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|502 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$2,400,000
|Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 6
|1535 Fleetwood Dr
|Franklin
|37064
|$5,500,000
|1296 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$606,500
|Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 151
|1188 Hunters Chase Dr
|Franklin
|37064
|$790,000
|Founders Pointe Sec 6 Pb 24 Pg 129
|804 Founders Pointe Blvd
|Franklin
|37064
|$1,450,000
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1019 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,232,950
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7127 Bolton St
|Franklin
|37064
