Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 8, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for December 8-12, 2025.

Sales PriceSubdivisionProperty AddressProperty CityZipcode
$1,699,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 619008 Keats StFranklin37064
$1,100,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19124 Fitzgerald StFranklin37064
$1,610,000Westhaven Sec50 Pb 68 Pg 1382001 Erwin StFranklin37064
$445,000Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122826 Brandyleigh CtFranklin37069
$737,300Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 1471143 Buckingham CirFranklin37064
$953,510Whitman Condos Pb 9663 Pg 446037 Whitman Rd 303Franklin37064
$190,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C0671005 Granville RdFranklin37064
$1,118,000Savage Wade A Jr Pb 52 Pg 164409 Buchanan LnFranklin37064
$534,900Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21419 Holland Park LnFranklin37069
$235,000Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0511100 W Main St #f-7Franklin37064
$5,550,000Two Rivers Pb 37 Pg 224219 Two Rivers LnFranklin37069
$2,667,654Hamilton Pb 84 Pg 811091 Hamilton WayFranklin37067
$4,300,000Laurelbrooke Sec 12-b Pb 42 Pg 1071616 Whispering Hills DrFranklin37069
$5,407,850310 Billingsly Ct 100Franklin37067
$3,065,000Crews Charles Pb 85 Pg 915616 Pinewood RdFranklin37064
$760,000Mayberry Station Sec 2 Pb 16 Pg 351401 Dodson CtFranklin37064
$1,750,000Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 150402 Stafford CloseFranklin37069
$535,000Mission Court Office Condo Pb 3255 Pg 1106 Mission Ct #304Franklin37067
$1,394,000Westhaven Sec51 Pb 69 Pg 1201000 Beckwith StFranklin37064
$2,274,992Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 923024 Eliot RdFranklin37064
$697,500Mckays Mill Sec 19 Pb 35 Pg 621509 Liberty PkFranklin37067
$675,000Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 1511161 Hunters Chase DrFranklin37064
$720,520Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253066 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,860,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394104 Welham Square PvtFranklin37069
$4,520,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394037 Southrop Pvt RdFranklin37069
$3,750,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394060 Southrop Pvt RdFranklin37069
$3,370,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394061 Southrop Pvt RdFranklin37069
$1,650,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394049 Southrop Pvt RdFranklin37069
$2,115,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394053 Southrop Pvt RdFranklin37069
$1,725,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394057 Southrop Pvt RdFranklin37069
$1,875,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394024 Southrop Pvt RdFranklin37069
$2,050,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394021 Southrop Pvt RdFranklin37069
$2,500,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393805 Oaks Pvt LnFranklin37069
$4,999,9997393 S Harpeth RdFranklin37064
$2,060,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393801 Oaks Pvt LnFranklin37069
$2,450,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393809 Oaks Pvt LnFranklin37069
$735,000Westhaven Sec39 Pb 60 Pg 706000 Keats St 104Franklin37064
$1,875,000Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 1233401 Overhill Gardens PvtFranklin37069
$1,256,700Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79101 Fairmore CtFranklin37064
$690,000Willowsprings Sec 4 Pb 39 Pg 136100 Zinnia LnFranklin37064
$1,260,000Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1271061 Southbrooke BlvdFranklin37064
$1,240,000Goose Creek Est Sec 2 Pb 25 Pg 120611 Cattail LnFranklin37064
$4,700,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393446 Overhill Gardens PvtFranklin37069
$1,100,000Kelly Catherine Pb 31 Pg 772026 Cedarmont DrFranklin37067
$247,000Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115204 Equine StFranklin37064
$970,000Ivy Glen Sec 3 Pb 25 Pg 2532 Montridge CtFranklin37067
$1,115,000Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35332 Circuit RdFranklin37064
$925,0005170 Waddell Hollow RdFranklin37064
$489,900Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 563025 Kathryn AveFranklin37064
$815,000Stream Valley Sec13 Pb 64 Pg 1244013 Fernshaw LnFranklin37064
$450,000Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1147144 Gracious DrFranklin37064
$319,900Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38121 Morris StFranklin37064
$725,000River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 721038 Boxwood DrFranklin37069
$775,000210 3rd Ave NFranklin37064
$618,900Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 1003228 Gardendale DrFranklin37064
$1,354,355Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254007 Poplar Farms DrFranklin37067
$620,000Maplewood Sec 3-a Pb 9 Pg 50697 Watson Branch DrFranklin37064
$925,000Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113497 Sadler WayFranklin37069
$1,121,694Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255025 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,675,000Cool Springs East Sec 22 Pb 29 Pg 21504 Brennan LnFranklin37067
$500,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21493 Alton Park LnFranklin37069
$620,000Fieldstone Farms Sec M Pb 13 Pg 129140 Cavalcade CirFranklin37069
$410,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #l-8Franklin37067
$617,000Southvale Sec2 Pb 85 Pg 115224 Equine StFranklin37064
$2,248,107Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397007 Congress DrFranklin37064
$1,525,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1393466 Overhill Gardens PvtFranklin37069
$3,930,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394029 Southrop Pvt RdFranklin37069
$2,792,252Hamilton Pb 84 Pg 812019 Hamilton WayFranklin37064
$629,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128508 Herringbone CtFranklin37064
$629,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128502 Herringbone CtFranklin37064
$2,400,000Westhaven Sec33 Pb 64 Pg 61535 Fleetwood DrFranklin37064
$5,500,0001296 Liberty PkFranklin37067
$606,500Hunters Chase Sec 1 Pb 9 Pg 1511188 Hunters Chase DrFranklin37064
$790,000Founders Pointe Sec 6 Pb 24 Pg 129804 Founders Pointe BlvdFranklin37064
$1,450,000Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461019 Conar StFranklin37064
$1,232,950Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117127 Bolton StFranklin37064

