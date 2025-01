Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 30, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for December 30, 2024, through January 3, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Address City Zipcode $456,000 Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147 1802 Brentwood Pointe Franklin 37067 $862,700 Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131 1112 Championship Blvd Franklin 37064 $916,500 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2109 Hollydale Alley Franklin 37064 $1,950,000 Sullivan Farms Sec G Pb 25 Pg 57 319 Inwood Way Franklin 37064 $589,000 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 1054 Shady Stone Way Franklin 37064 $1,105,700 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5005 Owenruth Dr Franklin 37069 $810,000 Mckays Mill Sec 25 Pb 38 Pg 30 3034 Oxford Glen Dr Franklin 37067 $1,300,000 Turner Fred Prop Pb 9 Pg 103 6397 Temple Rd Franklin 37069 $850,000 Avalon Sec 7 Pb 47 Pg 84 524 Pennystone Dr Franklin 37067 $1,423,000 Turner Fred Prop Pb 9 Pg 103 6397 Temple Rd Franklin 37069 $437,500 Cadet Homes Pb 4 Pg 35 105 Valor Ct Franklin 37064 $1,200,000 Fieldstone Farms Sec Q-5 Pb 24 Pg 89 737 Black Horse Pkwy Franklin 37069 $650,000 4415 Arno Rd Franklin 37064 $375,000 Rucker Park Pb 69 Pg 41 124 Velena St Franklin 37064 $1,700,000 Wynfield Village Pb 68 Pg 107 1036 Wynfield Village Ct Franklin 37064 $575,000 Sunset Manor 401 Battle Ave Franklin 37064 $2,397,000 Splendor Ridge Pb 75 Pg 145 155 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $1,180,000 Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10 9063 Clovercroft Prsv Dr Franklin 37067 $3,250,000 Cool Springs West Sec 5 Pb 30 Pg 143 3075 Mallory Ln Franklin 37067 $1,992,500 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 2950 Del Rio Pike Franklin 37069 $505,000 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #e-9 Franklin 37067 $960,000 7670 Pewitt Rd Franklin 37064 $2,399,950 Bonterra Pb 79 Pg 149 7116 Bonterra Dr Franklin 37064 $2,100,000 Bonterra Pb 79 Pg 149 7164 Bonterra Dr Franklin 37064 $485,000 Simmons Ridge Sec3 Pb 67 Pg 123 4032 Gracious Dr Franklin 37064 $745,000 Ashton Park Sec 2 Pb 37 Pg 13 1509 Marymount Dr Franklin 37067 $358,000 Hill Est Pb 2 Pg 42 Block A 225 Hickory Dr Franklin 37064 $405,000 Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142 1101 Downs Blvd #235 Franklin 37064 $4,650,000 232 Public Sq Franklin 37064 $695,000 Mckays Mill Sec 27 Pb 40 Pg 13 1128 Hudson Ln Franklin 37067 $225,000 Downs Blvd Prop Pb 42 Pg 44 318 Downs Blvd Franklin 37064 $825,000 Stream Valley Sec7 Pb 60 Pg 44 8006 Brookpark Ave Franklin 37064 $239,697 Ellington Park Sec 5 Pb 4 Pg 36 104 Gilbert Dr Franklin 37064 $1,126,000 Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 58 Pg 23 6008 Captain Freeman Pkwy Franklin 37064 $1,060,000 Chestnut Bend Sec 2 Pb 27 Pg 35 233 Prairie View Dr Franklin 37064 $1,425,000 Chestnut Bend Sec 11 Pb 31 Pg 92 566 Ploughmans Bend Dr Franklin 37064 $545,000 Maplewood Sec 2 Pb 8 Pg 63 723 Shadycrest Ln Franklin 37064 $320,100 Warren Park Condos Pb 10 Pg 15 Block C002 514 N Petway St #102 Franklin 37064 $2,550,000 Water Leaf Sec1 Pb 65 Pg 20 5034 Water Leaf Dr Franklin 37064 $531,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 1312 Robin Hill Rd Franklin 37064 $600,000 Harpeth Hills Sec 1 Pb 2 Pg 97 102 Foxwood Ln Franklin 37069 $531,064 Keegans Glen Pb 31 Pg 113 405 Knob Ct Franklin 37064 $2,708,000 1520 Natchez Rd Franklin 37069 $300,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2116 Melody Dr Franklin 37067 $365,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2116 Melody Dr Franklin 37067 $385,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 2116 Melody Dr Franklin 37067 $3,800,000 Hillsboro Cove Pb 59 Pg 101 1052 Buena Vista Dr Franklin 37069 $1,200,000 Chestnut Bend Sec 9 Pb 30 Pg 140 504 Rafe Ct Franklin 37064 $505,000 Simmons Ridge Sec4 Pb 69 Pg 118 5078 Gracious Dr Franklin 37064 $2,300,000 Crews Charles Pinewood Rd Franklin 37064

