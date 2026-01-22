Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 29, 2025

View property transfers in Franklin, Tennessee, for December 29, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$391,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #b-101
|Franklin
|37064
|$605,000
|Hill Est Pb 4 Pg 11 Block G
|215 Ash Dr
|Franklin
|37067
|$1,281,244
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1018 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$720,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 25 Pg 5
|171 Bluebell Way
|Franklin
|37064
|$1,383,000
|3730 Old Charlotte Pk
|Franklin
|37069
|$629,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|462 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$1,166,392
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|6001 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$834,660
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3060 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$833,480
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 66
|2412 Nolan Dr
|Franklin
|37064
|$850,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|4018 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$645,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9083 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$559,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|231 Ribbon Ln
|Franklin
|37064
|$1,276,210
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1107 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$749,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|445 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$579,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|243 Ribbon Ln
|Franklin
|37064
|$559,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|237 Ribbon Ln
|Franklin
|37064
|$1,315,000
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7412 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$799,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1108 Brookside Dr
|Franklin
|37069
|$5,000,000
|Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98
|443 Canterbury Rise
|Franklin
|37067
|$1,500,000
|Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34
|6313 Turkey Foot Ct
|Franklin
|37067
|$570,000
|Charlton Green Sec 1 Pb 4 Pg 37
|100 Basil Ct
|Franklin
|37064
|$2,575,570
|Hamilton Pb 84 Pg 81
|2007 Hamilton Way
|Franklin
|37067
|$927,225
|Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 44
|1249 Broadgate Dr
|Franklin
|37067
|$5,570,000
|Boxley Springs Pb 78 Pg 24
|3120 Boxley View Ln
|Franklin
|37064
|$525,000
|Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 145
|3008 Wilcot Way
|Franklin
|37069
|$455,000
|Highland Gardens Pb 1 Pg 83 Block D
|313 Highland Ave
|Franklin
|37064
|$2,500,000
|1410 Columbia Ave
|Franklin
|37064
|$1,205,700
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|113 Fairmore Ct
|Franklin
|37064
|$1,587,383
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1019 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$799,110
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3054 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$767,190
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|7025 Chardon St
|Franklin
|37067
|$1,665,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4105 Welham Square Pvt
|Franklin
|37069
|$835,000
|Royal Oaks Sec 9 Ph 3 Pb 11 Pg 106
|229 Cambridge Pl
|Franklin
|37067
|$2,925,000
|Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110
|165 Alpine Ct
|Franklin
|37069
|$500,500
|Fieldstone Farms Sec J Pb 14 Pg 34
|303 Montrose Ct
|Franklin
|37069
|$1,125,000
|Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3
|1043 Calico St
|Franklin
|37064
|$600,000
|Petway Place Pb 2 Pg 54
|406 Roberts St
|Franklin
|37064
|$1,499,000
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|7031 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|1314 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$878,900
|Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 66
|2424 Nolan Dr
|Franklin
|37064
|$820,000
|Barclay Place Rev 3 Pb 54 Pg 113
|522 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$610,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28
|264 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$1,658,759
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|1061 William St
|Franklin
|37064
|$2,380,000
|1408 Adams St
|Franklin
|37064
|$550,000
|609 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|11 South Pb 71 Pg 5
|113 Bizerte Ct
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter