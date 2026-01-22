Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 29, 2025

By
Michael Carpenter
-

View property transfers in Franklin, Tennessee, for December 29, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$391,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #b-101Franklin37064
$605,000Hill Est Pb 4 Pg 11 Block G215 Ash DrFranklin37067
$1,281,244Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311018 Championship BlvdFranklin37064
$720,000Sullivan Farms Sec A Pb 25 Pg 5171 Bluebell WayFranklin37064
$1,383,0003730 Old Charlotte PkFranklin37069
$629,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128462 Herringbone CtFranklin37064
$1,166,392Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1256001 Poplar Farms DrFranklin37067
$834,660Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253060 Poplar Farms DrFranklin37067
$833,480Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 662412 Nolan DrFranklin37064
$850,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 74018 Singing Creek DrFranklin37064
$645,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79083 Headwaters DrFranklin37064
$559,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128231 Ribbon LnFranklin37064
$1,276,210Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311107 Championship BlvdFranklin37064
$749,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128445 Herringbone CtFranklin37064
$579,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128243 Ribbon LnFranklin37064
$559,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128237 Ribbon LnFranklin37064
$1,315,000Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507412 Leelee DrFranklin37064
$799,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351108 Brookside DrFranklin37069
$5,000,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98443 Canterbury RiseFranklin37067
$1,500,000Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 346313 Turkey Foot CtFranklin37067
$570,000Charlton Green Sec 1 Pb 4 Pg 37100 Basil CtFranklin37064
$2,575,570Hamilton Pb 84 Pg 812007 Hamilton WayFranklin37067
$927,225Mckays Mill Section 37 Pb 49 Pg 441249 Broadgate DrFranklin37067
$5,570,000Boxley Springs Pb 78 Pg 243120 Boxley View LnFranklin37064
$525,000Fieldstone Farms Sec Y Pb 21 Pg 1453008 Wilcot WayFranklin37069
$455,000Highland Gardens Pb 1 Pg 83 Block D313 Highland AveFranklin37064
$2,500,0001410 Columbia AveFranklin37064
$1,205,700Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79113 Fairmore CtFranklin37064
$1,587,383Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1251019 Poplar Farms DrFranklin37067
$799,110Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253054 Poplar Farms DrFranklin37067
$767,190Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1257025 Chardon StFranklin37067
$1,665,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394105 Welham Square PvtFranklin37069
$835,000Royal Oaks Sec 9 Ph 3 Pb 11 Pg 106229 Cambridge PlFranklin37067
$2,925,000Preserve @ Echo Estates Sec2 Pb 62 Pg 110165 Alpine CtFranklin37069
$500,500Fieldstone Farms Sec J Pb 14 Pg 34303 Montrose CtFranklin37069
$1,125,000Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 31043 Calico StFranklin37064
$600,000Petway Place Pb 2 Pg 54406 Roberts StFranklin37064
$1,499,000Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1477031 Southvale BlvdFranklin37064
$1,250,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 191314 Jewell AveFranklin37064
$878,900Enclave @ Station Hill Sec1 Pb 84 Pg 662424 Nolan DrFranklin37064
$820,000Barclay Place Rev 3 Pb 54 Pg 113522 Dabney DrFranklin37064
$610,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28264 Wrennewood LnFranklin37064
$1,658,759Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 921061 William StFranklin37064
$2,380,0001408 Adams StFranklin37064
$550,000609 Ellington DrFranklin37064
$2,200,00011 South Pb 71 Pg 5113 Bizerte CtFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here