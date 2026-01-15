Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 22, 2025

View property transfers in Franklin, Tennessee, for December 22-23, 2025.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$347,000Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98900 Vintage Green Ln 302Franklin37064
$2,599,000Montpier Farms Sec 6 Pb 5 Pg 191000 Perkins LnFranklin37069
$1,300,000Westhaven Sec 6 Pb 38 Pg 23328 Starling LnFranklin37064
$460,000Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 1137019 Gracious DrFranklin37067
$1,178,000Cool Springs East Sec 5 Pb 25 Pg 23300 Matherson CtFranklin37067
$6,582,850Hawks View Pb 82 Pg 943120 Hawks View Pvt LnFranklin37064
$1,170,115Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255043 Poplar Farms DrFranklin37067
$314,000Hillsboro Acres Pb 3 Pg 351112 Brookside DrFranklin37069
$1,405,540Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311024 Championship BlvdFranklin37064
$17,500,000Hock Dax Pb 66 Pg 962014 Old Hillsboro RdFranklin37064
$1,085,000Cedarmont Farms Ph 4 Pb 10 Pg 503024 Bridlewood TrlFranklin37067
$1,226,665Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255019 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,969,900Laguna Pb 84 Pg 161013 Laguna DrFranklin37067
$725,000Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61118 Front St 204Franklin37064
$1,379,908Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253051 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,100,000Stonebridge Park Sec 6 Pb 27 Pg 181098 Stonebridge Park DrFranklin37069
$1,500,000Weatherford Estates Pb 76 Pg 486013 Blackwell LnFranklin37064
$2,575,000329 S Royal Oaks Blvd #206Franklin37064
$556,000Grove Sec17 Pb 81 Pg 528372 Solstice DrFranklin37067
$755,000Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1104068 Penfield DrFranklin37069
$1,200,000Knight Kris Pb 78 Pg 301358 Hunter RdFranklin37064
$525,000Riverview Park Sec 10-a Pb 9 Pg 12208 Turnbrook LnFranklin37064
$880,000Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106205 Jaclyn CtFranklin37064
$27,500,000806 Murfreesboro RdFranklin37064
$470,000Stream Valley Sec17 Pb 73 Pg 121025 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,055,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1372048 General Martin LnFranklin37064
$320,000Carters Creek PkFranklin37064
$665,000Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63211 Lancelot LnFranklin37064
$719,000Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59216 Bateman AveFranklin37067
$811,460Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1252010 Poplar Farms DrFranklin37067
$853,170Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253040 Poplar Farms DrFranklin37067
$495,000Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122810 Brandyleigh CtFranklin37069
$450,000Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 1137090 Gracious DrFranklin37064
$761,472Fieldstone Farms Sec P Pb 12 Pg 126121 Greystone DrFranklin37069
$800,000Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 1326104 Laurel Valley Pvt DrFranklin37064

