Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 22, 2025

View property transfers in Franklin, Tennessee, for December 22-23, 2025.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$347,000
|Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98
|900 Vintage Green Ln 302
|Franklin
|37064
|$2,599,000
|Montpier Farms Sec 6 Pb 5 Pg 19
|1000 Perkins Ln
|Franklin
|37069
|$1,300,000
|Westhaven Sec 6 Pb 38 Pg 23
|328 Starling Ln
|Franklin
|37064
|$460,000
|Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113
|7019 Gracious Dr
|Franklin
|37067
|$1,178,000
|Cool Springs East Sec 5 Pb 25 Pg 23
|300 Matherson Ct
|Franklin
|37067
|$6,582,850
|Hawks View Pb 82 Pg 94
|3120 Hawks View Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,170,115
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5043 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$314,000
|Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35
|1112 Brookside Dr
|Franklin
|37069
|$1,405,540
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1024 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$17,500,000
|Hock Dax Pb 66 Pg 96
|2014 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$1,085,000
|Cedarmont Farms Ph 4 Pb 10 Pg 50
|3024 Bridlewood Trl
|Franklin
|37067
|$1,226,665
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5019 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,969,900
|Laguna Pb 84 Pg 16
|1013 Laguna Dr
|Franklin
|37067
|$725,000
|Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61
|118 Front St 204
|Franklin
|37064
|$1,379,908
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3051 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,100,000
|Stonebridge Park Sec 6 Pb 27 Pg 18
|1098 Stonebridge Park Dr
|Franklin
|37069
|$1,500,000
|Weatherford Estates Pb 76 Pg 48
|6013 Blackwell Ln
|Franklin
|37064
|$2,575,000
|329 S Royal Oaks Blvd #206
|Franklin
|37064
|$556,000
|Grove Sec17 Pb 81 Pg 52
|8372 Solstice Dr
|Franklin
|37067
|$755,000
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|4068 Penfield Dr
|Franklin
|37069
|$1,200,000
|Knight Kris Pb 78 Pg 30
|1358 Hunter Rd
|Franklin
|37064
|$525,000
|Riverview Park Sec 10-a Pb 9 Pg 12
|208 Turnbrook Ln
|Franklin
|37064
|$880,000
|Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106
|205 Jaclyn Ct
|Franklin
|37064
|$27,500,000
|806 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|$470,000
|Stream Valley Sec17 Pb 73 Pg 12
|1025 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,055,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|2048 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$320,000
|Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$665,000
|Founders Pointe Sec 1 Pb 19 Pg 63
|211 Lancelot Ln
|Franklin
|37064
|$719,000
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|216 Bateman Ave
|Franklin
|37067
|$811,460
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|2010 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$853,170
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3040 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$495,000
|Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122
|810 Brandyleigh Ct
|Franklin
|37069
|$450,000
|Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113
|7090 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$761,472
|Fieldstone Farms Sec P Pb 12 Pg 126
|121 Greystone Dr
|Franklin
|37069
|$800,000
|Arbors @ Leipers Fork Ph1 Pb 86 Pg 132
|6104 Laurel Valley Pvt Dr
|Franklin
|37064
