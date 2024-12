Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 2, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for December 2-6, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $645,000 Fieldstone Farms Sec D-3 Pb 19 Pg 25 1207 Summer Haven Cir Franklin 37069 $2,454,500 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5074 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,050,000 Delta Springs Pb 50 Pg 76 4505 Hyannis Ct Franklin 37064 $1,220,000 Lockwood Glen Sec 5 Pb 62 Pg 140 510 Lockwood Ln Franklin 37064 $701,721 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 849 Braidwood Ln Franklin 37064 $684,589 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 837 Braidwood Ln Franklin 37064 $450,000 Brentwood Pointe 3 Pb 37 Pg 147 1807 Brentwood Pointe Franklin 37067 $1,116,500 Mcewen John B Addn 305 Stewart St Franklin 37064 $915,000 Lockwood Glen Sec9 Pb 71 Pg 112 421 Dewar Dr Franklin 37064 $2,207,830 Natures Landing Pb 68 Pg 141 3007 Natures Landing Dr Franklin 37064 $799,900 Temple Hills Sec 12 Pb 11 Pg 137 413 Whitley Ct Franklin 37069 $1,075,000 Highlands At Ladd Park Sec 5 Pb 49 Pg 140 269 Snowden St W Franklin 37064 $1,600,000 Boyd Mill Pk Franklin 37064 $2,575,000 1951 Carters Creek Pike Franklin 37069 $899,000 Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81 471 Finnhorse Ln Franklin 37064 $588,000 Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 10 3014 Bent Tree Rd Franklin 37067 $743,000 Dallas Downs Sec 20 Pb 16 Pg 149 2553 Winder Dr Franklin 37064 $464,000 Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112 711 Countrywood Dr Franklin 37064 $917,500 Sullivan Farms Sec D Pb 24 Pg 147 234 Lighthouse Ter Franklin 37064 $777,500 Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28 309 Jeb Stuart Dr Franklin 37064 $960,000 Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103 3050 Cheever St Franklin 37064 $1,210,000 Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73 1011 Candytuft Ct Franklin 37067 $285,900 Westhaven Sec Jewell 2 7181 Bolton St Franklin 37067 $300,000 Esmon Estates Pb 29 Pg 145 210 Fairground St Franklin 37064 $710,000 Mckays Mill Sec 17 Pb 34 Pg 19 1375 Liberty Pk Franklin 37067 $350,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5043 Congress Dr Franklin 37064 $285,900 Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11 7169 Bolton St Franklin 37064 $345,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5055 Congress Dr Franklin 37064 $1,799,000 Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49 930 Jasper Ave Franklin 37064 $552,000 Gateway Village Sec 2 Pb 45 Pg 86 1407 Moher Blvd Franklin 37069 $1,324,650 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5006 Congress Dr Franklin 37064 $1,424,761 Cliffs @ Garrison Creek 6049 Stone Cliff Pvt Ln Franklin 37064 $1,250,000 Belle Chase Farms Sec 1 Pb 44 Pg 27 2704 Deer Haven Ct Franklin 37067 $955,000 Village Of Clovercroft Sec 1 Pb 49 Pg 18 502 Verde Meadow Dr Franklin 37067 $49,500,000 Ranco Farms 770 Jordan Rd Franklin 37067 $2,125,000 Temple Hills Country Club Est Sec16-c Pb 62 Pg 64 6653 Hastings Ln Franklin 37069 $2,000,000 Hickory Hills Sec 2 Pb 3 Pg 59 929 Hickory Hills Dr Franklin 37067 $5,750,000 Maher Janel Pb 48 Pg 124 1439 Mentelle Dr Franklin 37069 $929,900 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2001 Cleaver St Franklin 37064 $589,000 Riverview Park Sec 5-b Pb 8 Pg 109 723 Riverview Dr Franklin 37064 $657,000 Griffith Mary Francis Prop Pb 37 Pg 12 2272 Lewisburg Pk Franklin 37064 $916,043 Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36 2025 Cleaver St Franklin 37064 $625,000 Dallas Downs Sec 18 Pb 16 Pg 93 2505 Winder Dr Franklin 37064 $735,500 Barclay Place Pb 52 Pg 94 305 Fanchers Ct Franklin 37064 $725,000 Mckays Mill Sec 7 Pb 30 Pg 94 1205 Limerick Ln Franklin 37067 $737,900 Mckays Mill Sec 21 Pb 42 Pg 117 1225 Bonnhaven Dr Franklin 37067 $907,500 Dunwoody Commons Sec 1 Pb 21 Pg 62 505 Dunwoody Ct Franklin 37069 $850,000 Hard Bargain Pb 1 Pg 122 948 Glass St Franklin 37067 $734,000 Moores Landing Sec 1 Pb 38 Pg 24 118 Spring Cabin Ln Franklin 37064 $650,000 Barclay Place Pb 52 Pg 94 2006 Barclay Ln Franklin 37064

