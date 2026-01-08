Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 15, 2025

View property transfers in Franklin, Tennessee, for December 15-19, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$767,000Heath Pl Of Franklin Pb 7 Pg 1041121 Brandon DrFranklin37064
$545,000River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 721021 Boxwood DrFranklin37069
$745,0001219 Lewisburg PkFranklin37064
$1,025,000Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12324 Springhouse CirFranklin37067
$490,900Westhaven Sec63 Pb 86 Pg 1452019 Eliot RdFranklin37064
$1,532,005Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478006 Southvale BlvdFranklin37064
$1,290,995Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478007 Southvale BlvdFranklin37064
$1,649,900Sawyers Creek Pb 84 Pg 281510 Lurah Pvt LnFranklin37064
$450,100Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26821 Rebel CirFranklin37064
$629,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128444 Herringbone CtFranklin37064
$649,000Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131120 Cavalcade DrFranklin37069
$629,000Downs Blvd Prop Pb 42 Pg 44490 Downs BlvdFranklin37064
$490,000Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 605048 Birchcroft LnFranklin37064
$955,500Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83334 Logans CirFranklin37067
$106,000,000Standard @ Cool Springs Pb 71 Pg 61222 Liberty PkFranklin37067
$505,000Fieldstone Farms Sec J-2 Pb 15 Pg 26411 Reigh CtFranklin37069
$675,0004212 Pate RdFranklin37064
$1,225,465Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255031 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,484,225Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 657540 Sutcliff DrFranklin37067
$800,000Cool Springs East Sec 12 Pb 26 Pg 42446 Savannah WayFranklin37067
$830,000Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11230 Fowler CirFranklin37064
$610,000Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 1003239 Gardendale DrFranklin37064
$899,900Farmington South Pb 6 Pg 1041006 Malvern RdFranklin37069
$725,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 681203 Gillette CtFranklin37069
$515,000Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 1402073 Roderick CirFranklin37064
$47,500Hard Bargain Pb 1 Pg 122968 Glass StFranklin37064
$850,000352 9th Ave NFranklin37064
$850,000Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32107 Ellington DrFranklin37064
$355,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642433 Kennedy CtFranklin37064
$1,550,000Delta Springs Pb 50 Pg 764514 Hyannis CtFranklin37064
$1,555,000Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 84109 Hampsted LnFranklin37069
$1,150,000Westhaven Sec 6 Pb 40 Pg 127200 Addison AveFranklin37064
$745,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84206 Camellia CtFranklin37064
$1,075,000Ambergate Est Sec 2 Pb 43 Pg 564310 Ambergate CtFranklin37064
$19,500,000Galleria Commercial Complx Pb 59 Pg 277153 South Springs DrFranklin37067
$1,675,000Legends Ridge Sec 2 Pb 23 Pg 47216 Lake Ridge CtFranklin37069
$1,100,000Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40323 Wandering CirFranklin37067
$875,000Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99110 Curry CtFranklin37064
$720,000Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143909 Braidwood LnFranklin37064
$1,173,550Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117181 Bolton StFranklin37064
$650,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B101 Dabney DrFranklin37064
$1,725,000Durham Manor Pb 54 Pg 1422433 Durham Manor DrFranklin37064
$657,000601 West Meade BlvdFranklin37064
$1,265,000Westhaven Sec 9 Pb 38 Pg 55119 Addison AveFranklin37064
$730,000Dallas Downs Sec 9 Pb 15 Pg 4232 Heathersett DrFranklin37064
$463,500Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1141151 Sweetleaf DrFranklin37064
$2,175,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145015 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$1,600,000Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 732025 Daylily DrFranklin37067
$1,040,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 78031 Headwaters DrFranklin37064
$1,750,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394101 Welham Square PvtFranklin37069
$1,515,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394004 Southrop Pvt RdFranklin37069
$724,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128405 Herringbone CtFranklin37064
$2,625,946Sunset Manor Add422 Battle AveFranklin37064
$1,235,000St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 225628 Winslet DrFranklin37064
$3,335,000Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461937 Eliot RdFranklin37064
$2,762,111Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326060 Lookaway CirFranklin37067
$570,000Williamson Square Pb 81 Pg 581027 Harmony Hills Pvt DrFranklin37064

