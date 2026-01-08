Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 15, 2025

View property transfers in Franklin, Tennessee, for December 15-19, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$767,000
|Heath Pl Of Franklin Pb 7 Pg 104
|1121 Brandon Dr
|Franklin
|37064
|$545,000
|River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72
|1021 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$745,000
|1219 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12
|324 Springhouse Cir
|Franklin
|37067
|$490,900
|Westhaven Sec63 Pb 86 Pg 145
|2019 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,532,005
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8006 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$1,290,995
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8007 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$1,649,900
|Sawyers Creek Pb 84 Pg 28
|1510 Lurah Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$450,100
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|821 Rebel Cir
|Franklin
|37064
|$629,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|444 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$649,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131
|120 Cavalcade Dr
|Franklin
|37069
|$629,000
|Downs Blvd Prop Pb 42 Pg 44
|490 Downs Blvd
|Franklin
|37064
|$490,000
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|5048 Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$955,500
|Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83
|334 Logans Cir
|Franklin
|37067
|$106,000,000
|Standard @ Cool Springs Pb 71 Pg 6
|1222 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$505,000
|Fieldstone Farms Sec J-2 Pb 15 Pg 26
|411 Reigh Ct
|Franklin
|37069
|$675,000
|4212 Pate Rd
|Franklin
|37064
|$1,225,465
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5031 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,484,225
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|7540 Sutcliff Dr
|Franklin
|37067
|$800,000
|Cool Springs East Sec 12 Pb 26 Pg 42
|446 Savannah Way
|Franklin
|37067
|$830,000
|Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11
|230 Fowler Cir
|Franklin
|37064
|$610,000
|Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 100
|3239 Gardendale Dr
|Franklin
|37064
|$899,900
|Farmington South Pb 6 Pg 104
|1006 Malvern Rd
|Franklin
|37069
|$725,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|1203 Gillette Ct
|Franklin
|37069
|$515,000
|Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 140
|2073 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$47,500
|Hard Bargain Pb 1 Pg 122
|968 Glass St
|Franklin
|37064
|$850,000
|352 9th Ave N
|Franklin
|37064
|$850,000
|Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32
|107 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$355,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2433 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$1,550,000
|Delta Springs Pb 50 Pg 76
|4514 Hyannis Ct
|Franklin
|37064
|$1,555,000
|Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 84
|109 Hampsted Ln
|Franklin
|37069
|$1,150,000
|Westhaven Sec 6 Pb 40 Pg 127
|200 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$745,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|206 Camellia Ct
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Ambergate Est Sec 2 Pb 43 Pg 56
|4310 Ambergate Ct
|Franklin
|37064
|$19,500,000
|Galleria Commercial Complx Pb 59 Pg 27
|7153 South Springs Dr
|Franklin
|37067
|$1,675,000
|Legends Ridge Sec 2 Pb 23 Pg 47
|216 Lake Ridge Ct
|Franklin
|37069
|$1,100,000
|Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40
|323 Wandering Cir
|Franklin
|37067
|$875,000
|Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99
|110 Curry Ct
|Franklin
|37064
|$720,000
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|909 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$1,173,550
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7181 Bolton St
|Franklin
|37064
|$650,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B
|101 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$1,725,000
|Durham Manor Pb 54 Pg 142
|2433 Durham Manor Dr
|Franklin
|37064
|$657,000
|601 West Meade Blvd
|Franklin
|37064
|$1,265,000
|Westhaven Sec 9 Pb 38 Pg 55
|119 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$730,000
|Dallas Downs Sec 9 Pb 15 Pg 4
|232 Heathersett Dr
|Franklin
|37064
|$463,500
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|1151 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$2,175,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5015 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73
|2025 Daylily Dr
|Franklin
|37067
|$1,040,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|8031 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$1,750,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4101 Welham Square Pvt
|Franklin
|37069
|$1,515,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4004 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$724,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|405 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$2,625,946
|Sunset Manor Add
|422 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$1,235,000
|St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22
|5628 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$3,335,000
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1937 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$2,762,111
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6060 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$570,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|1027 Harmony Hills Pvt Dr
|Franklin
|37064
Please join our FREE Newsletter