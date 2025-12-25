Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 1, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for December 1-5, 2025.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,575,000Bonterra Pb 79 Pg 1497116 Bonterra DrFranklin37064
$1,479,000Cool Springs East Sec 25 Pb 30 Pg 75337 Canton Stone DrFranklin37067
$630,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51226 Wrennewood LnFranklin37064
$3,700,000Grey Barn Farms Pb 83 Pg 943720 Grey Barn Pvt LnFranklin37064
$1,765,794Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1102950 Del Rio PikeFranklin37069
$793,480Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 1253072 Poplar Farms DrFranklin37067
$945,000Fieldstone Farms Sec R-2 Pb 25 Pg 118605 Clareece Park PlFranklin37069
$720,000Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 884031 Oglethorpe DrFranklin37064
$1,800,000Century Ind Park Sec 1 Pb 6 Pg 5203 Beasley DrFranklin37064
$3,250,000Harpeth School Rd Pb 73 Pg 694514 Harpeth School RdFranklin37064
$1,080,000Petersen Kevin L2820 Owl Hollow RdFranklin37064
$1,140,000Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150213 Fitzgerald StFranklin37064
$3,750,0005623 Pinewood RdFranklin37064
$1,351,400Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478024 Southvale BlvdFranklin37064
$780,000Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15527 Antebellum CtFranklin37064
$500,000Riverview Park Sec 1 Pb 8 Pg 111110 Pebblecreek RdFranklin37064
$1,030,000Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 201074 Amelia Park DrFranklin37067
$1,075,000Ivy Glen Sec 1 Pb 22 Pg 82368 Lakemont CirFranklin37067
$17,300,000Anand Pb 72 Pg 1101636 Murfreesboro RdFranklin37064
$1,425,000234 4th Ave NFranklin37064
$87,000Goose Creek By-passFranklin37067
$155,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C0671005 Granville RdFranklin37064
$1,615,000Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 31001 Calico StFranklin37064
$825,000Knight William Earl4202 Peyt-trinity RdFranklin37064
$475,000Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 931833 Brentwood Pointe DrFranklin37069
$6,900,0001702 Old Hillsboro RdFranklin37069
$1,900,000Harrell Henry Iii Pb 48 Pg 1255210 Old Harding RdFranklin37064
$1,589,892Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131939 Championship BlvdFranklin37064
$1,374,000Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35150 Bertrand DrFranklin37064
$850,000Barclay Place Sec 3 Pb 56 Pg 95410 Dabney DrFranklin37064
$661,448Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79055 Headwaters DrFranklin37064
$355,000Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98700 Vintage Green Ln 102Franklin37064
$895,000Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 1042206 Oakleaf CtFranklin37064
$400,000Rolling Rivers Pb 2 Pg 110109 Daniels DrFranklin37064
$315,000Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 1461101 Downs Blvd #147Franklin37064
$325,000Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 251101 Downs Blvd #k-101Franklin37064
$1,080,000Myles Manor Pb 70 Pg 145115 Winslow RdFranklin37064
$1,560,000Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21128 Addison AveFranklin37064
$588,0002019 Old Natchez TrFranklin37069
$1,510,000Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3720 Wild Timber CtFranklin37069
$3,500,000Wilder Matt Pb 67 Pg 1481717 Old Hillsboro RdFranklin37069
$25,000604 S Margin StFranklin37064
$1,000,000Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 995025 Laughing Brook LnFranklin37064
$690,000Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 331014 Shallow Stream LnFranklin37064
$2,175,000Legends Ridge Add Sec 1 Pb 40 Pg 31000 Chapel Lake CirFranklin37069
$1,575,000Green Valley Sec 2 Pb 4 Pg 93211 Green Valley BlvdFranklin37064
$3,799,000Laurelbrooke Sec 11-a Pb 32 Pg 131024 Vaughn Crest DrFranklin37069
$1,040,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 74031 Singing Creek DrFranklin37064
$799,9005740 N Lick Creek RdFranklin37064

