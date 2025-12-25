Real Estate Property Transfers in Franklin for Dec. 1, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for December 1-5, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,575,000
|Bonterra Pb 79 Pg 149
|7116 Bonterra Dr
|Franklin
|37064
|$1,479,000
|Cool Springs East Sec 25 Pb 30 Pg 75
|337 Canton Stone Dr
|Franklin
|37067
|$630,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51
|226 Wrennewood Ln
|Franklin
|37064
|$3,700,000
|Grey Barn Farms Pb 83 Pg 94
|3720 Grey Barn Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,765,794
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|2950 Del Rio Pike
|Franklin
|37069
|$793,480
|Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125
|3072 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$945,000
|Fieldstone Farms Sec R-2 Pb 25 Pg 118
|605 Clareece Park Pl
|Franklin
|37069
|$720,000
|Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88
|4031 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Century Ind Park Sec 1 Pb 6 Pg 5
|203 Beasley Dr
|Franklin
|37064
|$3,250,000
|Harpeth School Rd Pb 73 Pg 69
|4514 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$1,080,000
|Petersen Kevin L
|2820 Owl Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,140,000
|Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150
|213 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$3,750,000
|5623 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,351,400
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8024 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$780,000
|Founders Pointe Sec 9 Pb 27 Pg 15
|527 Antebellum Ct
|Franklin
|37064
|$500,000
|Riverview Park Sec 1 Pb 8 Pg 111
|110 Pebblecreek Rd
|Franklin
|37064
|$1,030,000
|Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20
|1074 Amelia Park Dr
|Franklin
|37067
|$1,075,000
|Ivy Glen Sec 1 Pb 22 Pg 82
|368 Lakemont Cir
|Franklin
|37067
|$17,300,000
|Anand Pb 72 Pg 110
|1636 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|$1,425,000
|234 4th Ave N
|Franklin
|37064
|$87,000
|Goose Creek By-pass
|Franklin
|37067
|$155,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C067
|1005 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,615,000
|Westhaven Sec53 Pb 73 Pg 3
|1001 Calico St
|Franklin
|37064
|$825,000
|Knight William Earl
|4202 Peyt-trinity Rd
|Franklin
|37064
|$475,000
|Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 93
|1833 Brentwood Pointe Dr
|Franklin
|37069
|$6,900,000
|1702 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$1,900,000
|Harrell Henry Iii Pb 48 Pg 125
|5210 Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$1,589,892
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|939 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,374,000
|Highlands @ Ladd Park Sec17 Pb 62 Pg 35
|150 Bertrand Dr
|Franklin
|37064
|$850,000
|Barclay Place Sec 3 Pb 56 Pg 95
|410 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$661,448
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9055 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$355,000
|Shadow Green Condos Sec1 Pb 75 Pg 98
|700 Vintage Green Ln 102
|Franklin
|37064
|$895,000
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 104
|2206 Oakleaf Ct
|Franklin
|37064
|$400,000
|Rolling Rivers Pb 2 Pg 110
|109 Daniels Dr
|Franklin
|37064
|$315,000
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146
|1101 Downs Blvd #147
|Franklin
|37064
|$325,000
|Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25
|1101 Downs Blvd #k-101
|Franklin
|37064
|$1,080,000
|Myles Manor Pb 70 Pg 145
|115 Winslow Rd
|Franklin
|37064
|$1,560,000
|Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21
|128 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$588,000
|2019 Old Natchez Tr
|Franklin
|37069
|$1,510,000
|Temple Hills The Links Pb 33 Pg 3
|720 Wild Timber Ct
|Franklin
|37069
|$3,500,000
|Wilder Matt Pb 67 Pg 148
|1717 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069
|$25,000
|604 S Margin St
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99
|5025 Laughing Brook Ln
|Franklin
|37064
|$690,000
|Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33
|1014 Shallow Stream Ln
|Franklin
|37064
|$2,175,000
|Legends Ridge Add Sec 1 Pb 40 Pg 3
|1000 Chapel Lake Cir
|Franklin
|37069
|$1,575,000
|Green Valley Sec 2 Pb 4 Pg 93
|211 Green Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$3,799,000
|Laurelbrooke Sec 11-a Pb 32 Pg 13
|1024 Vaughn Crest Dr
|Franklin
|37069
|$1,040,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|4031 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$799,900
|5740 N Lick Creek Rd
|Franklin
|37064
