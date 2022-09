Real Estate Property Transfers in Franklin for August 8, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for August 8-12, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $389,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 204 Franklin 37064 $1,190,000.00 Durham Manor 2305 Corinne Ct Franklin 37064 $700,000.00 Sullivan Farms Sec A 108 Buttercup Cv Franklin 37064 $770,000.00 Willowsprings Sec 1 813 Willowsprings Blvd Franklin 37064 $4,450,000.00 4082 Wilson Pk Franklin 37067 $755,000.00 Polk Place Sec 8 261 Noah Dr Franklin 37064 $454,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr #4306 Franklin 37064 $1,100,000.00 Chestnut Bend Sec 6 865 Walden Dr Franklin 37064 $434,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 103 Franklin 37064 $749,900.00 Mckays Mill Sec 4 1725 Liberty Pk Franklin 37067 $770,000.00 Mckays Mill Sec 18 2001 Brewster Dr Franklin 37067 $635,500.00 Meadowview Est 4039 Arno Rd Franklin 37064 $575,000.00 Waters Edge Sec1 2068 Mainstream Dr Franklin 37064 $1,229,000.00 Forest Home Farms Sec 5 710 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $275,000.00 Hardison Hills Sec 3 1101 Downs Blvd #214 Franklin 37064 $965,000.00 Sullivan Farms Sec F 115 Allyson Ln Franklin 37064 $1,050,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec23 713 Fontwell Ln Franklin 37064 $540,000.00 150 Front St 33 Franklin 37064 $1,012,438.00 October Park 2001 Orange Leaf Cir Franklin 37067 $410,000.00 Prescott Place Ph 3 307 Hanley Ln Franklin 37069 $750,000.00 Forrest Crossing Sec 8-a 400 Forrest Park Cir Franklin 37064 $1,030,000.00 Westhaven Sec 11 126 Addison Ave Franklin 37064 $421,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 305 Franklin 37064 $1,063,860.00 Allston East Condos 329 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $520,000.00 Falcon Creek Sec 2 2106 Melody Dr Franklin 37067 $1,125,000.00 Cool Springs East Sec 11 713 Priest Pl Franklin 37067 $1,251,764.00 Flippen Ii 1862 Pleasant Hill Rd Franklin 37067 $743,235.00 Flippen Ii 1862 Pleasant Hill Rd Franklin 37067 $450,000.00 River Rest Sec 1 180 Boxwood Dr Franklin 37069 $820,000.00 Westhaven Sec 13 619 Cheltenham Ave Franklin 37064 $895,000.00 Avalon Sec 6 617 Patriot Ln Franklin 37067 $635,000.00 Falcon Creek Sec 3 2053 Upland Dr Franklin 37067 $485,300.00 Falcon Creek Sec 2 2027 Upland Dr Franklin 37067 $710,000.00 Spencer Hall Sec 6 3197 Vera Valley Rd Franklin 37064 $982,000.00 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 1217 Ascot Ln Franklin 37064 $1,900,000.00 Monticello Sec 5-c 241 Spencer Creek Rd Franklin 37069 $350,000.00 Rolling Meadows 102 Dabney Dr Franklin 37064 $294,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 201 Franklin 37064 $337,500.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #l-4 Franklin 37064 $900,000.00 Fieldstone Farms Sec R-2 509 Seaton Park Pl Franklin 37069 $817,379.00 Vineyard Valley Sec3 7144 Neills Branch Dr Franklin 37069 $870,000.00 Waters Edge Sec2 7043 Headwaters Dr Franklin 37064 $592,500.00 Dallas Downs Sec 22 2405 Adair Ct Franklin 37064 $790,000.00 Forrest Crossing Sec 7-a 112 Grandview Manor Dr Franklin 37064 $510,000.00 Prescott Place Ph 1 57 Banwell Park Franklin 37069 $3,100,000.00 3151 Mcmillan Rd Franklin 37064 $1,450,000.00 Westhaven Sec 14 111 Morning Mist Ln Franklin 37064 $1,000,000.00 Stags Leap Sec 3b 6122 Stags Leap Way Franklin 37064 $615,000.00 Green Valley Sec 1 104 Valley Ridge Rd Franklin 37064 $825,000.00 Founders Pointe Sec 1 214 Lancelot Ln Franklin 37064 $1,400,000.00 Wright Gerald Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $1,525,000.00 Richland Close 1050 Carlisle Ln Franklin 37064 $1,800,000.00 Belle Chase Farms Sec 1 2513 Belle Brook Dr Franklin 37067 $432,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 206 Franklin 37064 $314,990.00 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr#4301 Franklin 37064 $677,500.00 Maplewood Sec 1 505 Sugartree Ln Franklin 37064 $1,498,391.00 Westhaven Sec59 801 Jasper Ave Franklin 37064 $997,788.00 Westhaven Sec59 6022 Camberley St Franklin 37064 $380,000.00 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 301 Franklin 37064 $610,000.00 River Club Est Sec 1 1119 Carnton Ln Franklin 37064 $210,000.00 St Marlow Sec1 6046 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,050,000.00 St Marlow Sec1 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,700,000.00 Wynfield Village 1029 Wynfield Village Ct Franklin 37064 $740,000.00 Berry Farms Town Center Sec2 2021 Rural Plains Cir Franklin 37064 $500,000.00 Idlewood 309 Patrick Ave Franklin 37064