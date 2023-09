Real Estate Property Transfers in Franklin for August 7, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for August 7-11 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $4,500,000 5720 Garrison Rd Franklin 37064 $3,700,000 Brooklands 5011 Brooklands Pvt Ln Franklin 37064 $2,400,000 Preserve @ Echo Estates Sec 1 1191 Echo Ln Franklin 37069 $2,400,000 Max Meadows Of Forest Home Inc 3714 New Hwy 96 W Franklin 37064 $1,730,000 Westhaven Sec 7 318 Morning Mist Ln Franklin 37064 $1,300,000 Fieldstone Farms Sec V 301 Rothwell Pl Franklin 37069 $1,250,000 Cool Springs East Sec 11 708 Priest Pl Franklin 37067 $1,199,000 Ashton Park Sec 2 1116 Frenchtown Ln Franklin 37067 $1,140,000 Mckays Mill Sec 26 1732 Players Mill Rd Franklin 37067 $1,130,000 Hurstbourne Park Sec 1 101 Mealer St Franklin 37067 $1,110,311 St Marlo Sec2 5647 Winslet Dr Franklin 37064 $1,047,442 St Marlo Sec3 6349 Avonlea Dr Franklin 37064 $1,040,000 Cottonwood Est 105 Riverwood Dr Franklin 37069 $990,000 Cottonwood Est 137 Riverwood Dr Franklin 37069 $915,000 Sullivan Farms Sec F 327 Applecross Dr Franklin 37064 $889,000 Westhaven Sec 44 3067 Cheever St Franklin 37064 $885,000 Fieldstone Farms Sec G-1 438 Essex Park Cir Franklin 37069 $870,000 Founders Pointe Sec 4 105 Blossom Ct Franklin 37064 $868,000 Polk Place Sec 6 149 Sontag Dr Franklin 37064 $850,000 Fieldstone Farms Sec A 1008 Simmons Ln Franklin 37069 $844,500 Villages @ Southbrooke Sec1 2049 Hollydale Alley Franklin 37064 $813,900 Cottonwood Est 154 Cottonwood Dr Franklin 37069 $805,000 Polk Place Sec 7 245 Karnes Dr Franklin 37064 $779,900 Forrest Crossing Sec 7 620 Pembroake Ln Franklin 37064 $745,000 Founders Pointe Sec 1 623 Rutherford Ln Franklin 37064 $665,000 Mckays Mill Sec 29 1713 Decatur Cir Franklin 37067 $660,000 2344 Henpeck Ln Franklin 37064 $650,000 4720 Murfreesboro Rd Franklin 37067 $635,000 Creekstone Commons Sec 2 716 Wadestone Trl Franklin 37064 $625,000 Maplewood Sec 1 612 Shadycrest Ln Franklin 37064 $577,990 Harmony Hills 2010 Township Pvt Dr Franklin 37064 $570,000 Hunters Chase Sec 1 1149 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $569,990 2054 Township Pvt Dr Franklin 37064 $542,000 Ridgemont Place 207 Montwood Ct Franklin 37064 $535,000 Boyd Mill Est Sec 1 1325 Mallard Dr Franklin 37064 $530,000 Battlewood Est Sec 1 305 Gen N B Forrest Dr Franklin 37069 $520,000 Falcon Creek Sec 1 2330 Surrey Ln Franklin 37067 $510,000 Temple Hills Sec 2 Ph 1 109 Deercrest Cir Franklin 37069 $502,500 Idlewood Sec 1 113 Alexander Dr Franklin 37064 $485,000 Royal Oaks Trade Center 128 Holiday Ct #b-7 Franklin 37064 $470,000 Andover Sec 1 631 Huffine Manor Cir Franklin 37067 $435,000 Prescott Place Ph 3 423 Compton Ln Franklin 37069 $431,000 Forrest Crossing Sec 3-b 2018 Roderick Cir Franklin 37064 $430,000 St Marlo Sec4 Branta Dr Franklin 37064 $415,000 Fieldstone Farms Sec J 105 Meridian Ct Franklin 37069 $369,500 Eastview 701 Eastview Dr Franklin 37064 $354,000 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #k-103 Franklin 37064 $298,000 Executive House Condo 613 Hillsboro Rd #b-18 Franklin 37064 $254,000 Blackberry Ridge 5015 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $885,025 Otter Creek Springs Ph2 7445 Swindon Blvd Fairview 37062 $655,000 Kennedy Bob 7115 Cooper Ln Fairview 37062 $575,000 Fairview Blvd Fairview 37062 $575,000 Pepper Tree Cove Ph3 7130 Pepper Tree Cir Fairview 37062 $465,549 Cumberland Estates Ph5 1017 Wiseman Farm Rd Fairview 37062 $406,513 Cumberland Estates Ph5 1023 Wiseman Farm Rd Fairview 37062 $401,000 Cox Run Sec 1 7304 Cox Run Dr Fairview 37062 $380,000 Whispering Wind Ph2 7604 Whispering Wind Ln Fairview 37062 $300,000 Lakewood Club 7149 Crystal Springs Rd Fairview 37062 $250,000 Burgess Sam 7483 Liberty Rd Fairview 37062