Real Estate Property Transfers in Franklin for August 26, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for August 26-30, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $904,000 Tap Root Hills Sec3 Pb 66 Pg 120 5019 Farmhouse Dr Franklin 37067 $851,400 Amelia Park Sec4 Pb 64 Pg 20 1901 Griffin Dr Franklin 37067 $995,000 Highlands @ Ladd Park Sec13 Pb 62 Pg 120 455 Alfred Ladd Rd E Franklin 37064 $1,375,000 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6006 Congress Dr Franklin 37064 $2,975,000 3308 Southall Rd Franklin 37064 $3,400,000 Aspen Grove Sec T-1 Pb 14 Pg 103 208 Seaboard Ln Franklin 37067 $1,050,000 Willowsprings Sec 5 Pb 43 Pg 44 413 Misty Ct Franklin 37064 $3,000,000 1221 Liberty Pk Franklin 37067 $789,000 Ashton Park Sec 1 Pb 31 Pg 87 686 Pebble Springs Dr Franklin 37067 $2,900,000 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5050 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,774,900 Southern Preserve Sec2 Pb 64 Pg 105 2139 Southern Preserve Ln Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 401 Aiken Ln Franklin 37064 $640,000 Forrest Crossing Sec 9-b Pb 16 Pg 113 355 Glendower Pl Franklin 37064 $610,000 Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136 103 Leaf Ct Franklin 37064 $500,000 Walnut Hills 431 Franklin Rd Franklin 37069 $2,350,000 Montpier Farms Sec 6 Pb 5 Pg 19 1000 Perkins Ln Franklin 37069 $259,000 Warren Park Condos Pb 10 Pg 15 Block C001 514 N Petway St #101 Franklin 37064 $285,000 Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14 5020 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $323,000 Hardison Hills Sec 1 Pb 33 Pg 25 1101 Downs Blvd #g-104 Franklin 37064 $1,485,771 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 234 Halswelle Dr Franklin 37064 $1,239,734 Lockwood Glen Sec16 Pb 81 Pg 16 2056 Braidwood Ln Franklin 37064 $870,000 Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83 308 Haymarket Ct Franklin 37067 $1,375,000 Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112 600 Stonewater Blvd Franklin 37064 $729,000 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 411 Aiken Ln Franklin 37064 $350,000 Downs Blvd Prop Pb 42 Pg 44 490 Downs Blvd Franklin 37064 $2,500,000 Hyde Justice Farm Pb 9 Pg 71 3751 Old Charlotte Pk Franklin 37069 $647,000 Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 3150 Winberry Dr Franklin 37064 $699,000 Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100 504 Delacy Ct Franklin 37067 $375,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 1312 Robin Hill Rd Franklin 37064 $699,900 Riverbluff Sec 1 Pb 70 Pg 25 347 River Bluff Dr Franklin 37064 $680,000 Hillsboro Acres Pb 3 Pg 35 1021 Chapel Ct Franklin 37069 $860,000 Waters Edge Sec6 Pb 77 Pg 112 4098 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $695,000 Mckays Mill Sec 4 Pb 29 Pg 68 1731 Liberty Pk Franklin 37067 $375,000 West Meade Sec 3 Pb 4 Pg 7 1312 Robin Hill Rd Franklin 37064 $955,000 Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53 1359 Eliot Rd Franklin 37064 $1,369,740 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3163 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,585,000 Westhaven Sec48 Pb 67 Pg 121 646 Jasper Ave Franklin 37064 $1,215,000 Hurstbourne Park Sec 2 Pb 55 Pg 66 308 Terri Park Way Franklin 37067 $1,950,000 Alexander Randy Pb 47 Pg 86 4289 Peyt-trinity Rd Franklin 37064 $390,000 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5036 Owenruth Dr Franklin 37069 $2,325,000 Franklin Industrial Park Pb 47 Pg 135 100 Alpha Dr Franklin 37064 $450,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3150 Long Branch Cir Franklin 37064 $2,000,000 Ingle William R Prop 171 Hillhaven Ln Franklin 37064 $1,190,000 Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113 2209 Grace Point Ct Franklin 37067 $861,000 Forrest Crossing Sec 12-b Pb 20 Pg 20 440 Royal Crossing Franklin 37064 $1,255,480 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5030 Congress Dr Franklin 37064 $1,140,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142 713 Fontwell Ln Franklin 37064 $664,641 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 963 Braidwood Ln Franklin 37064 $480,000 5650 Leipers Creek Rd Franklin 37064 $850,000 Cheswicke Farm Sec 2 Pb 19 Pg 104 624 Grange Hill Ct Franklin 37067 $530,000 Through The Green Sec2 Pb 58 Pg 70 1614 Shadow Green Dr Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email